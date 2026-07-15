Nemzeti Sportrádió

Símaszkos tolvajok akartak betörni Lamine Yamal otthonába

2026.07.15. 16:52
Lamine Yamalhoz megpróbáltak betörni (Fotó: Getty Images)
Címkék
Lamine Yamal foci vb 2026 vb 2026
Símaszkos tolvajok akartak betörni Lamine Yamal spanyolországi otthonába néhány órával azt követően, hogy a Barcelona labdarúgója a spanyol válogatott tagjaként kedd este világbajnoki döntőbe jutott.

Elsőként a spanyol La Vanguardia újság számolt be arról, hogy Lamine Yamal Barcelona egyik külvárosában található házának egyik biztonsági őre a térfigyelő kamerák segítségével hajnali négy óra körül lett figyelmes arra, hogy két símaszkos ember ül a 19 éves labdarúgó luxusházát körülvevő kerítés falán, feltételezhetően rablási szándékkal. Amikor a tolvajok észlelték, hogy már az érkezés pillanatában lefülelték őket, gyorsan lemásztak a falról, majd elmenekültek.

A futballista biztonsági csapata az előírásoknak megfelelően azonnal értesítette a hatóságokat, a helyszínre érkező rendőrök a kamera felvételeit látva pedig megerősítették, hogy betörés kísérlet történt, és a rendelkezésre álló információk alapján megkezdik a nyomozást. A videón csupán annyi látszik a tolvajokon, hogy mindketten símaszkot viseltek, egyikük tiszta fekete öltözetben volt, a másik szürkében.

A lap arról is beszámolt, hogy ugyancsak a hajnali órákban további két lakásba is betörtek a környéken, de azt nem erősítették meg egyelőre, hogy az elkövetők ugyanazok lehettek, akik a korábban Gerard Piqué és Shakira, most már Yamal tulajdonában lévő, Esplugues de Llobregat-i ingatlannál is próbálkoztak, vagy esetleg mások.

A spanyol labdarúgó-válogatott a világbajnokság keddi elődöntőjében 2–0-ra legyőzte a francia csapatot – Lamine Yamal végig a pályán volt –, a torna vasárnapi fináléjában pedig majd a szerdai (mai) másik elődöntő győztesével találkozik: a címvédő Argentínával vagy Angliával.

 

Lamine Yamal foci vb 2026 vb 2026
Legfrissebb hírek

Valahol ma is így ünnepelnek majd, de ez a videó még a spanyolokról szól

Foci vb 2026
25 perce

Ha angol–argentin, akkor mindig, mindig és örökké Maradona

Foci vb 2026
46 perce

Ha július 15. és futball-vb, akkor Bene, Farkas, Griezmann és Mbappé – vb-videók

Foci vb 2026
1 órája

Mbappé hármas, Olise és Dembélé kettes – nem finomkodott a L'Équipe

Foci vb 2026
3 órája

Sunderlandben folytatja a vb-t megjárt belga védő

Angol labdarúgás
3 órája

Megszakad a Bayern München nagy sorozata?

Foci vb 2026
4 órája

Nem nehéz megtippelni, ki a spanyol kapitány nagy kedvence

Foci vb 2026
4 órája

Anglia és Argentína a teljes torna eddigi legmegjósolhatatlanabb meccsén feszül egymásnak – taktikai szemmel

Foci vb 2026
4 órája
Ezek is érdekelhetik