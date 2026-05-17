Csongvai Áron remek szabadrúgásgólt lőtt a jobb felsőbe – videó

A Västeras otthonában zajló mérkőzésen a 45. percben vezetést szerzett a házigazda. Az AIK négy perc elteltével válaszolt: Csongvai Áron szabadrúgásból lőtt a jobb felsőbe, kialakítva az 1–1-es végeredményt.

A belga Lommel Vancsa Zalán 90+6. percben szerzett góljával nyert a Dender ellen. A két csapat az élvonalba jutásért küzd egymással, a párharc a jövő szombati visszavágón dől el.

BELGIUM

Osztályozó az élvonalba jutásért, döntő, 1. mérkőzés

Lommel SK–Dender 3–2

Lommel: Vancsa Zalán az 53. percben állt be, a 90+6. percben győztes gólt szerzett.

SVÉDORSZÁG

Allsvenskan

Vasteras SK–AIK 1–1

AIK: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést, a 45+4. percben gólt szerzett.