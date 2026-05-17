Csongvai Áron remek szabadrúgásgólt lőtt a jobb felsőbe – videó
Csongvai Áron remek gólt szerzett szabadrúgásból csapata, az AIK Västeras elleni, vasárnapi bajnoki mérkőzésén (1–1).
A Västeras otthonában zajló mérkőzésen a 45. percben vezetést szerzett a házigazda. Az AIK négy perc elteltével válaszolt: Csongvai Áron szabadrúgásból lőtt a jobb felsőbe, kialakítva az 1–1-es végeredményt.
A belga Lommel Vancsa Zalán 90+6. percben szerzett góljával nyert a Dender ellen. A két csapat az élvonalba jutásért küzd egymással, a párharc a jövő szombati visszavágón dől el.
BELGIUM
Osztályozó az élvonalba jutásért, döntő, 1. mérkőzés
Lommel SK–Dender 3–2
Lommel: Vancsa Zalán az 53. percben állt be, a 90+6. percben győztes gólt szerzett.
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
Vasteras SK–AIK 1–1
AIK: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést, a 45+4. percben gólt szerzett.
Legfrissebb hírek
Spanyol edzője lett Csongvai Áron csapatának
Minden más foci
2026.01.17. 18:44
Svédország: menesztették Csongvaiék edzőjét
Minden más foci
2026.01.05. 09:15
Ezek is érdekelhetik