Csongvai Áron remek szabadrúgásgólt lőtt a jobb felsőbe – videó

V. J.V. J.
2026.05.17. 18:12
Csongvai Áron (Fotó: Getty Images, archív)
Västeras AIK Stockholm Csongvai Áron Allsvenskan
Csongvai Áron remek gólt szerzett szabadrúgásból csapata, az AIK Västeras elleni, vasárnapi bajnoki mérkőzésén (1–1).

A Västeras otthonában zajló mérkőzésen a 45. percben vezetést szerzett a házigazda. Az AIK négy perc elteltével válaszolt: Csongvai Áron szabadrúgásból lőtt a jobb felsőbe, kialakítva az 1–1-es végeredményt.

Vancsa Zalán (Fotó: AFP)

A belga Lommel Vancsa Zalán 90+6. percben szerzett góljával nyert a Dender ellen. A két csapat az élvonalba jutásért küzd egymással, a párharc a jövő szombati visszavágón dől el.

BELGIUM
Osztályozó az élvonalba jutásért, döntő, 1. mérkőzés
Lommel SK–Dender 3–2
Lommel: Vancsa Zalán az 53. percben állt be, a 90+6. percben győztes gólt szerzett.

SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
Vasteras SK–AIK 1–1
AIK: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést, a 45+4. percben gólt szerzett.

 

