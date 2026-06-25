Csongvai Áron klubtársa a svédek egyik vb-reménye
A stockholmi AIK magyar középpályása, Csongvai Áron lapunknak beszélt klubtársáról, a svéd válogatott kapusáról, Kristoffer Nordfeldtről, akinek pályafutása új lendületet kapott a világbajnokságon.
A magyar futballista a japánok elleni sorsdöntő csoportmérkőzés előtt a rutinos kapus emberi oldaláról és a svéd válogatott hangulatáról is szót ejtett, míg a hollandoknál Tijjani Reijnders szerint az egyre erősebb csapategység lehet a siker kulcsa.
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik