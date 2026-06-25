Nemzeti Sportrádió

Csongvai Áron klubtársa a svédek egyik vb-reménye

R. D. P.R. D. P.
2026.06.25. 10:00
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foci vb 2026 svéd labdarúgó-válogatott Kristoffer Nordfeldt Tijjani Reijnders Csongvai Áron holland labdarúgó-válogatott

A stockholmi AIK magyar középpályása, Csongvai Áron lapunknak beszélt klubtársáról, a svéd válogatott kapusáról, Kristoffer Nordfeldtről, akinek pályafutása új lendületet kapott a világbajnokságon.

Foci vb 2026
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Csongvai Áron szurkol Kristoffer Nordfeldtnek

KEZDÉS. 1.00. Tijjani Reijnders szerint az Európa-bajnokság óta sokkal tapasztaltabb lett a holland keret.

A magyar futballista a japánok elleni sorsdöntő csoportmérkőzés előtt a rutinos kapus emberi oldaláról és a svéd válogatott hangulatáról is szót ejtett, míg a hollandoknál Tijjani Reijnders szerint az egyre erősebb csapategység lehet a siker kulcsa.

foci vb 2026 svéd labdarúgó-válogatott Kristoffer Nordfeldt Tijjani Reijnders Csongvai Áron holland labdarúgó-válogatott
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