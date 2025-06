Mick Schumacher az NS-nek: Továbbra is az F1 az álmom

A hétszeres F1-es világbajnok, Michael Schumacher fia, Mick két évet töltött a Formula–1-ben a 2021-es és 2022-es idényben. Bár a Haasnál megbízható teljesítményt nyújtott, azt követően kiszorult a mezőnyből, és az Alpine-hoz csatlakozva a megbízhatósági vb-n (WEC) kezdett versenyezni.

Ennek megfelelően a hétvégi Le Mans-i 24 óráson is indul, ám a legendás viadal előtti sajtótájékoztatón a Nemzeti Sport kérdésére elismerte, visszavágyik az F1-be: „Természetesen ez még mindig nagy álom, amit továbbra sem engedtem el. Még mindig ott van a gondolataimban, ez áll a célkeresztben. Majd idővel elválik, mi történik, de izgatott vagyok, mit tartogat számomra a jövő.

Érdekesség, hogy bár a WEC-ben nem formulaautók szerepelnek, teljesítményben mégis közel állnak az F1-es autókéhoz, és Le Mans-ban a felhajtás is legalább akkora, mint bármelyik nagydíjon. Amikor Mick Schumachert arra kértük, hasonlítsa össze a két világot, érdekes tényezőkre is felhívta a figyelmet:

„Jelentős a különbség az autók viselkedése között, más vezetési stílust igényelnek. Mivel a WEC-ben minden autót hárman vezetnek felváltva, néha nem is tudod, konkrétan ki ellen versenyzel, míg az F1-ben azért nagyon is sejtheted, ki van előtted, így eldöntheted, miképp harcolsz ellene. Le Mans-ban tulajdonképpen menet közben tanulsz, és igyekszel alkalmazkodni a többiekhez. Érdekessé teszi a küzdelmet, hogy több kategória képviselői vannak egyszerre a pályán, és a forgalom akár lehetőséget is jelenthet, hogy felzárkózz egy gyorsabb ellenfeledre. Ami a hangulatot és a körítést illeti, itt sokkal nagyobb tömeg vesz minket körbe a paddockban, mint az F1-ben – ehhez azért hozzá kellett szoknom. Több időt vesz igénybe, hogy eljussak a vendéglátóegységünktől a garázsokig.”

Mick Schumacher Le Mans-ban

A Le Mans-i viadal versenyzőinek az egyik legnagyobb kihívást az éjszakai vezetés jelenti. Bár az F1-ben is vannak reflektoros, villanyfényes futamok, a két helyzetet szinte össze sem lehet hasonlítani a látási viszonyok miatt. A német pilótának ehhez is hozzá kellett szoknia.

„Tavaly már vezettem itt éjszakai körülmények között, nagyon kemény volt. A pálya mentén sok az egyéb megvilágítás, de mivel minden autó saját fényszóróval halad, azért nagyjából lehet követni, merre megy a vonalvezetés… Szerencsére sok az egyenes szakasz, ami azért segít. Az F1-ben a pályák egész jól ki vannak világítva, szóval nem is tűnik éjszakai vezetésnek.”

A Le Mans-i csúcskategóriában, a Hypercarban nagyon szoros a küzdelem a topmárkák között, és a verseny sajátosságai miatt meglepetés is születhet. Mick Schumacher így nem mert konkrét célokat kitűzni maga elé, csapatával szeretné befejezni a versenyt, és természetesen minél előbb végezni.

AUTÓSPORT

Le Mans-i 24 órás

11.45: warm up (Tv: Eurosport1)

16.00: futam rajt (Tv: Eurosport1 – 24 órás közvetítés)