Le Mans-i 24 órás: több mint autóverseny

Bár nevében „csak” 24 órás, élmények szempontjából a Le Mans-i autóverseny több, nagyjából egy héten át szolgáltatja megállás nélkül az érdekesebbnél érdekesebb programokat – a pályán és azon kívül. A számos kiegészítő esemény napokkal a futam rajtja előtt ezrével vonzza a benzingőz szerelmeseit, akik már a technikai ellenőrzésen is korlátozás nélkül, testközelből csodálhatják meg a világ legnagyszerűbb sportautó-prototípusait.

És a helyszíni forgatagban újra meg újra ez a kifejezés fogalmazódik meg az emberben Le Mans kapcsán: testközelben. Mert legyen szó az említett technikai vizsgálatról, a belvárosi pilótaparádéról vagy a pályabejárásról, a szurkoló valóban át- és megélheti az eseményeket, méghozzá végig közvetlen közelről. Mi a versenyt megelőző pénteken vetjük bele magunkat a sarthi forgatagba, de a korábban érkező rajongók előtte is megkapják a maguk „dózisát”: ilyenkor már a hét elején megnyit a legendás viadalnak szentelt helyi múzeum (ezúttal kiegészítve az időszakos McLaren-kiállítással), elkezdenek üzemelni a tematikus szórakoztatást nyújtó rajongói és gyerekzónák, a boxutca-látogatáson és az aláírásosztáson pedig a főszereplőkhöz lehet igazán közel kerülni.

Sötétben még látványosabbak a világ leggyorsabb sportautói

A „gyártók falujában” a részt vevő márkák látványos kiállításait és autóit csodálhatják meg az érdeklődők, miközben a pálya középső területén felállított hatalmas színpadon kezdetét veszi a koncertsorozat is – köztük az esemény sztárfellépőjével, a szombat este igazi bulihangulatot varázsoló Kool & the Ganggel. A napok előrehaladtával az aszfaltcsíkon is egyre jobban beindul az élet, a különböző betétkategóriák szabadedzéseinek és időmérőinek köszönhetően szinte folyamatosan a motorok zúgása váltja fel a hatalmas terület csendjét. Maga a pálya több mint 13 kilométer hosszú, így az azt övező rendezvényhelyszínek közti távolság is jelentős – az egyes napok végén bizony megesik, hogy 20-30 ezer lépést számlál a telefonos alkalmazásunk.

A szurkolóknak az esemény egyik fénypontja, amikor péntek délután szabadon bejárhatják a pálya teljes hosszát (akár gyalog, akár kerékpárral), este pedig Le Mans belvárosában újra a főszereplők közelébe kerülnek a nagyszabású versenyzői parádén. A színes, zenés, táncos forgatagban a pilóták extravagáns járgányokon gurulnak végig a hosszan kígyózó kordonok között – a gyerekek legnagyobb örömére pedig rengeteg szóróajándékot dobálnak szét a tömegbe. A Le Mans-i 24 óráson az ember tényleg úgy érzi magát, mint egy nagy család tagja, amelyben mindenki törődik mindenkivel, akár apró gesztusokkal vagy figyelmes meglepetésekkel.

A szerelők nehéz sorsa: csak a székeken bóbiskolhattak a garázsban

Az éjszakai órákban is tökéletes boxkiállásokra volt szükség

Ezt az élményt fokozza, ha valaki a pályamenti kempingekben sátrazik vagy konténerszállást foglal, de alváslehetőségek terén egyébként Le Mans is rengeteg alternatívát kínál. Persze joggal tehetjük fel a kérdést: ki akar itt egyáltalán aludni?! A – Roger Federer közreműködésével zajló – nagyszabású nyitóceremónia mellett ugyanis az egyik leglátványosabb, amikor éjszakai körülmények között látjuk száguldani a erős fényszórókkal köröző csodaautókat, ráadásul a nézőterek mögött a bulilehetőség is végtelen. Ilyenkor kicsit sajnáljuk is a volán mögött izzadó versenyzőket, akik bizony menet közben érzik a füstölt kolbász illatát és látják az éjféli tűzijáték fényeit, ám a zavaró tényezők ellenére egy pillanatra sem inoghatnak meg.

Aludni ugyanakkor valamennyit tudnak, az úgynevezett paddockban (garázs mögötti terület) ugyanis legalább olyan monumentális motorhome-ok hatalmasodnak, mint a Formula–1-ben. Ezekben pihenőszoba és zuhanyzó egyaránt található, így amíg egységenként egy versenyző a pályán köröz, egy pedig készenlétben áll a garázsban, a harmadik lefekhet néhány órára (ha valamelyikük a futam előtt vagy közben megbetegszik, akkor viszont ketten húzzák le a több mint ötezer kilométert). A szerelők már nem ennyire szerencsések, ők általában lehetetlen testhelyzetben bóbiskolnak a műanyag székeken, és bár a többi csapattagnak elvileg szintén lenne lehetősége alvásra, a legtöbbjükben annyira dolgozik az adrenalin, hogy végig tudják nyomni a teljes 24 órát.

A hétvégi forgatag előtt a rajongók is körbesétálhatták a pályát

A motorhome-ok mérete és színvonala az F1-esekét idézi

Ahogy sokan a leglelkesebb rajongók közül is, akik teljes mértékben magukba akarják szívni az utánozhatatlan Le Mans-élményt – a nap minden szakában és a pálya minden pontján. Ilyen szempontból is szurkolóbarát a helyszín, mert a több mint 300 ezres tömeg térben és időben annyira eloszlik, hogy bátran lehet bandukolni egyik nézői pontról a másikra, az ember mindig talál helyet magának a kanyarok mellett.

Egészen egyedi és lenyűgöző élmény tehát Le Mans, amely az autóversenyzés szerelmeseit sportszakma és szórakoztatás szempontjából is messzemenőkig kiszolgálja – nem csak 24 órán át.

A pénteki versenyzői parádén a riói karnevál hangulata is felsejlett

Vagány autókkal vonultak fel a főszereplők Le Mans belvárosában

Vihar előtti csend az Alpine garázsában szombat kora délután

A rajt előtt mintegy két órával tömve volt az egész célegyenes

A nyitóceremónia sztárja, a versenyt elrajtoltató Roger Federer volt

Szombaton 16 órakor elindult a 24 órás kimerítő viada

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. június 21-i lapszámában jelent meg.)