Kovács Bálint szurkolással piheni ki a Le Mans-i fáradalmakat

– Milyen érzés nézőként megérkezni egy motorversenyre?

– Nem példa nélküli, hiszen tavaly is itt voltam a hazai Superbike- és MotoGP-futamon, és a Le Mans-i 24 órás után egy kicsit örülök is neki, hogy itt most csak külső szemlélő vagyok – mondta Kovács Bálint. – Ráadásul ezt itthon tehetem meg, félórányira a lakásomtól, ugyanis Fehérvárról a Balaton Park kevesebb mint fél óra. Mindennap eljövök, hiszen szombaton és vasárnap izgalmas versenyfutamok várnak a nézőkre a Balaton Park Circuiten.

– Lehet jövőbeni cél a superbike-vb-szereplés?

– Lehet. Az idén azonban az endurance a prioritás, ez szerepel az első helyen, ebben szeretnék a legjobban teljesíteni, és nyilván a világkupa-győzelem a cél. Nincs a tervben sprintbajnokság, ugyanakkor, ha egyszer megfelelően fel tudok készülni, megfelelő csapattal és technikával, akkor szívesen kipróbálnám magam ebben a mezőnyben. Ez a magyar motorsportnak is fontos lehet, hiszen az embereket jobban megmozgatja egy sorozat, ha van benne magyar pilóta.

– Ha laikusként nézzük, mi a legfőbb különbség az endurance-vb és a superbike-vb között?

– Az endurance stock kategóriájában merőben mások a motorok: bár a modell itt is, ott is BMW M1000RR, a váz, a lengővilla és a gumi is más. Máshogy épül fel a versenyhétvége és máshogy kell beosztani az erőnket is. Míg az endurance-versenyeken hét-nyolc egyórás menetet teljesítünk, a superbike-ban két sprintfutam van. Előbbiben nyolcvanöt százalékot kell hozni, de egyetlen hiba nélkül, utóbbiban száz vagy inkább száztíz százalékon pörögni. Ettől függetlenül az egyik nem zárja ki a másikat, úgyhogy, ha felkészülök, meg tudnám magam méretni és eredményes tudnék lenni a superbike-ban is, csak meg kell tervezni.

– Beszéljünk egy kicsit a legendás Le Mans-i huszonnégy órásról, amelyen részben magyar csapattal, egy magyar csapattárssal lett kategóriagyőztes. Mit jelent ez a magyar motorsportnak?

– A magyar motorsport történetében voltak sikeres endurance-időszakok, de ahhoz vissza kell mennünk az időben az ötvenes, illetve a hetvenes évekig. Én 2019 óta versenyzem az endurance-világbajnokságon, és most érzem azt, hogy kezd megtérülni az elmúlt húsz évben elvégzett munka. A magyar motorsport számára pedig nagyon nagy szó ez a győzelem, utat mutat a fiataloknak, akik ebből erőt és motivációt meríthetnek, mint ahogy abból is, hogy világbajnoki futamokat rendeznek hazánkban.

Fotó: WSBK Hungary Media

– Úgy tartják, egy Le Mans-i győzelem megváltoztatja az ember életét. Igaz ez?

– Ennek a versenynek már a teljesítése is nagy dolog, és bevallom, én is nagyon sokat tanultam általa a kitartásról és a célok meghatározásáról.

– Azt mondják, a négytagú csapat sikerében meghatározó szerepet játszik, hogy ön pokoli gyors éjszaka. Elárulja, hogy miben más sötétben és világosban motorozni?

– Azzal kezdeném, hogy az endurance-versenyeken hosszú, egyórás menetek vannak, amelyek során nehéz fenntartani a fókuszt. úgyhogy muszáj referenciapontokat kijelölni az embernek, legyen szó féktávról, kigyorsításról vagy kanyarodásról, és ezeket kell követni. Én is ezt teszem, még mindig csak a következő pontig akarok eljutni, legyen nappal vagy éjszaka. És nyilván vannak testi adottságok is, talán a szemem, vagy nem tudom, mi, de tény, hogy jobban alkalmazkodom a sötéthez, mint az átlag, az éjszakai tempóm nem nagyon tér el a nappalitól, amire csak a topversenyzők képesek. Ez nagy segítség a csapatnak, amely alapoz is erre a képességre.

– Fizikailag vagy mentálisan fárasztóbb egy ilyen huszonnégy órás erőltetett menet?

– Nem is tudom… Próbálja ki bárki, milyen érzés harminc-negyven órán át ébren maradni, anélkül, hogy bármit is csinálna. És tegye még hozzá mindehhez a motorozást. A boxban is látszik, hogy mennyire megviseli az embert ez a hosszú megterhelés, a versenyzők a kamionban húsz-harminc perceket alszanak, vagy jó esetben egy órát, így kell bírniuk ezt a terhelést. De bírjuk, mert felkészülünk rá, és ahogy telnek az évek, egyre jobban alkalmazkodunk a váratlan helyzetekhez.

– Egy ilyen huszonnégy órás verseny után mennyi időnek kell eltelnie, hogy újra motorra akarjon ülni?

– Általában azért rögtön nincs kedvem. Persze, ha kell, akkor megyek, de most nagyon jól jön hogy a Balaton Park Circuiten csak élveznem kell a verseny és a paddock hangulatát.

– Milyen a vonalvezetés, hogy látja a versenyt?

– Ezek a fiúk nagyon gyorsak, jó versenyeket várok szombaton és vasárnap. A pálya pedig… Nos, nagyon kevés ilyen technikás, kemény féktávokkal és sok lassítóval tarkított aszfaltcsík van a világon, és bár nem mentem sokat rajta, úgy tűnt, versenyképes tudnék lenni. Engem is kíváncsivá tesz, hogy tényleg így van-e. Talán egyszer kiderül…