Thibaut Courtois francia csapatnál vásárolt tulajdonrészt

A teniszklasszis Novak Djokovics, illetve két Formula–1-es pilóta, Felipe Massa és Kevin Magnussen mellett a Real Madrid belga kapusa, Thibaut Courtois is beszállt a francia másodosztályú Le Mans projektjébe.

A Wrexhamhez hasonlított francia együttesnél nagy célokat tűztek ki, melyek elérésében Courtois csatlakozása sokat segíthet.

A Le Mans 2025 nyarán jutott fel a másodosztályba, ahol jelenleg az ötödik helyen áll.