Nemzeti Sportrádió

Thibaut Courtois francia csapatnál vásárolt tulajdonrészt

L. Á.L. Á.
2026.02.20. 17:41
null
Courtois társtulajdonos lett a Le Mans-nál (Fotó: Getty Images)
Címkék
Le Mans FC Ligue 2 Thibaut Courtois
Novak Djokovics, Felipe Massa és Kevin Magnussen után Thibaut Courtois is tulajdonrészt vásárolt a francia labdarúgó-bajnokság másodosztályában szereplő Le Mans-nál.

A teniszklasszis Novak Djokovics, illetve két Formula–1-es pilóta, Felipe Massa és Kevin Magnussen mellett a Real Madrid belga kapusa, Thibaut Courtois is beszállt a francia másodosztályú Le Mans projektjébe.

A Wrexhamhez hasonlított francia együttesnél nagy célokat tűztek ki, melyek elérésében Courtois csatlakozása sokat segíthet.

A Le Mans 2025 nyarán jutott fel a másodosztályba, ahol jelenleg az ötödik helyen áll.

 

Le Mans FC Ligue 2 Thibaut Courtois
Legfrissebb hírek

IFFHS: Donnarummát másodszor választották meg az év kapusának

Minden más foci
2025.12.18. 13:48

BL: Courtois után újabb kulcsember hiányzik a Real Madrid keretéből

Bajnokok Ligája
2025.11.25. 14:46

Újabb nehézségek a Real Madridnál, Courtois és Valverde is megsérült

Spanyol labdarúgás
2025.11.10. 20:31

Igor Tudor: Többet érdemeltünk volna

Bajnokok Ligája
2025.10.23. 07:27

A Real Madrid megfellebbezte a tengerentúlon sorra kerülő Barca-meccset

Spanyol labdarúgás
2025.10.21. 18:53

Vb-selejtezők: egy patkány cselezte ki Courtois-t a walesi–belga meccsen

Foci vb 2026
2025.10.14. 10:05

Nem sikerült befektetőt találni, csődbe ment a patinás francia klub

Francia labdarúgás
2025.08.18. 19:00

Novak Djokovics francia másodosztályban szereplő futballklub részvényese lett

Francia labdarúgás
2025.08.02. 08:52
Ezek is érdekelhetik