Thibaut Courtois francia csapatnál vásárolt tulajdonrészt
Novak Djokovics, Felipe Massa és Kevin Magnussen után Thibaut Courtois is tulajdonrészt vásárolt a francia labdarúgó-bajnokság másodosztályában szereplő Le Mans-nál.
A teniszklasszis Novak Djokovics, illetve két Formula–1-es pilóta, Felipe Massa és Kevin Magnussen mellett a Real Madrid belga kapusa, Thibaut Courtois is beszállt a francia másodosztályú Le Mans projektjébe.
A Wrexhamhez hasonlított francia együttesnél nagy célokat tűztek ki, melyek elérésében Courtois csatlakozása sokat segíthet.
A Le Mans 2025 nyarán jutott fel a másodosztályba, ahol jelenleg az ötödik helyen áll.
