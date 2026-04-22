Kvarachelia duplázott, a PSG simán legyőzte a Nantes-ot a francia bajnokságban

K. Zs.K. Zs.
2026.04.22. 21:00
Hvicsa Kvarachelia (balra) két, Désiré Doué egy góllal járult hozzá a PSG győzelméhez (Fotó: Getty Images)
Ligue 1 PSG Nantes
A Paris Saint-Germain hazai pályán 3–0-ra legyőzte a Nantes-ot a 26. fordulóból szerda estére halasztott mérkőzésen, és megerősítette pozícióját a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (LIgue 1) tabellájának élén.

Hvicsa Kvarachelia egy kezezésért megítélt büntetőből már a 13. percben megszerezte a vezetést a PSG-nek, és kisvártatva újra a párizsiaknak kedvezett a VAR-szoba: a nantes-i Louis Leroux gólját lesállás miatt nem adta meg a felvételeket tanulmányozó Clément Turpin játékvezető.

A játékrész hajrájában Désiré Doué gólját nem érhette kifogás – egy gyors támadás végén éles szögből bombázott a hosszúba a válogatott szélső –, majd Kvarachelia is lőtt egy gólt akcióból, a második félidő elején eldöntve a mérkőzést. 

Kvarachelia 16 gólnál jár az idényben a PSG összes tétmérkőzését beleszámítva, ezzel utolérte a párizsiak eddigi legeredményesebb játékosát, Ousmane Dembélét.

FRANCIA LIGUE 1
A 26. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
PSG–Nantes 3–0 (Kvarachelia 13., 50. – az elsőt 11-esből, D. Doué 37.)

  1. Paris SG

29

21

3

5

65–25

+40 

66 

  2. Lens

29

20

2

7

57–29

+28 

62 

  3. Lille

30

16

6

8

49–34

+15 

54 

  4. Lyon

30

16

6

8

44–30

+14 

54 

  5. Rennes

30

15

8

7

52–41

+11 

53 

  6. Marseille

30

16

4

10

55–39

+16 

52 

  7. Monaco

30

15

5

10

52–45

+7 

50 

  8. Strasbourg

29

12

7

10

46–37

+9 

43 

  9. Lorient

30

10

11

9

40–44

–4 

41 

10. Paris FC

30

9

11

10

39–43

–4 

38 

11. Toulouse

30

10

7

13

41–42

–1 

37 

12. Brest

29

10

7

12

38–44

–6 

37 

13. Angers

30

9

7

14

26–40

–14 

34 

14. Le Havre

30

6

12

12

25–38

–13 

30 

15. Nice

30

7

8

15

34–55

–21 

29 

16. Auxerre

30

5

10

15

25–39

–14 

25 

17. Nantes

30

4

8

18

25–49

–24 

20 

18. Metz

30

3

6

21

27–66

–39 

15 

 

