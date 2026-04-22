Kvarachelia duplázott, a PSG simán legyőzte a Nantes-ot a francia bajnokságban

Hvicsa Kvarachelia egy kezezésért megítélt büntetőből már a 13. percben megszerezte a vezetést a PSG-nek, és kisvártatva újra a párizsiaknak kedvezett a VAR-szoba: a nantes-i Louis Leroux gólját lesállás miatt nem adta meg a felvételeket tanulmányozó Clément Turpin játékvezető.

A játékrész hajrájában Désiré Doué gólját nem érhette kifogás – egy gyors támadás végén éles szögből bombázott a hosszúba a válogatott szélső –, majd Kvarachelia is lőtt egy gólt akcióból, a második félidő elején eldöntve a mérkőzést.

Kvarachelia 16 gólnál jár az idényben a PSG összes tétmérkőzését beleszámítva, ezzel utolérte a párizsiak eddigi legeredményesebb játékosát, Ousmane Dembélét.

FRANCIA LIGUE 1

A 26. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

PSG–Nantes 3–0 (Kvarachelia 13., 50. – az elsőt 11-esből, D. Doué 37.)