Kvarachelia duplázott, a PSG simán legyőzte a Nantes-ot a francia bajnokságban
Hvicsa Kvarachelia egy kezezésért megítélt büntetőből már a 13. percben megszerezte a vezetést a PSG-nek, és kisvártatva újra a párizsiaknak kedvezett a VAR-szoba: a nantes-i Louis Leroux gólját lesállás miatt nem adta meg a felvételeket tanulmányozó Clément Turpin játékvezető.
A játékrész hajrájában Désiré Doué gólját nem érhette kifogás – egy gyors támadás végén éles szögből bombázott a hosszúba a válogatott szélső –, majd Kvarachelia is lőtt egy gólt akcióból, a második félidő elején eldöntve a mérkőzést.
Kvarachelia 16 gólnál jár az idényben a PSG összes tétmérkőzését beleszámítva, ezzel utolérte a párizsiak eddigi legeredményesebb játékosát, Ousmane Dembélét.
FRANCIA LIGUE 1
A 26. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
PSG–Nantes 3–0 (Kvarachelia 13., 50. – az elsőt 11-esből, D. Doué 37.)
|1. Paris SG
29
21
3
5
65–25
+40
66
|2. Lens
29
20
2
7
57–29
+28
62
|3. Lille
30
16
6
8
49–34
+15
54
|4. Lyon
30
16
6
8
44–30
+14
54
|5. Rennes
30
15
8
7
52–41
+11
53
|6. Marseille
30
16
4
10
55–39
+16
52
|7. Monaco
30
15
5
10
52–45
+7
50
|8. Strasbourg
29
12
7
10
46–37
+9
43
|9. Lorient
30
10
11
9
40–44
–4
41
|10. Paris FC
30
9
11
10
39–43
–4
38
|11. Toulouse
30
10
7
13
41–42
–1
37
|12. Brest
29
10
7
12
38–44
–6
37
|13. Angers
30
9
7
14
26–40
–14
34
|14. Le Havre
30
6
12
12
25–38
–13
30
|15. Nice
30
7
8
15
34–55
–21
29
|16. Auxerre
30
5
10
15
25–39
–14
25
|17. Nantes
30
4
8
18
25–49
–24
20
|18. Metz
30
3
6
21
27–66
–39
15