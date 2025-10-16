Megerőszakolhatták Michael Schumacher egyik ápolónőjét, nyoma veszett a vádlottnak

Eredetileg a svájci 24heures.ch számolt be róla a héten, hogy állítólag 2019-ben megerőszakoltak egy ápolónőt Michael Schumacher és családjának a birtokán, amely a svájci Glandban található. A vádlott egy ausztrál autóversenyző – a brit The Sun szerint Joey Mawson –, aki együléses autókkal versenyzett (jelenleg doppingolás miatt hároméves eltiltását tölti), és elvileg a Formula–1-be is megpróbált „betörni” 2019 előtt. A jelenleg a húszas évei végén járó férfi Mick Schumacher barátjaként került a birtokra, ugyanis engedélyt kapott rá, hogy megszálljon ott, így nem kellett folyton ingáznia, ha részt akart venni különböző európai versenyeken.

Joey Mawson és Mick Schumacher 2016-ban (Fotó: Getty Images)

Az incidens 2019. november 23-án történt, az áldozat és a vádlott a ház biliárdszobájában keresztezte egymás útját, amikor a harmincas éveiben járó ápolónő csatlakozott két kollégájához egy hosszú munkanap után, akik a terhelttel játszottak. A sértett túl sokat ivott, nem érezte jól magát, ki is dőlt, ezért egy fizioterapeuta és a cselekménnyel vádolt személy átvitték egy másik szobába, ami az éjszakai műszakban dolgozó személyzetnek van fenntartva. A vádirat szerint a nőt betették az ágyba anélkül, hogy levetkőztették volna, majd miután látták, hogy alszik, magára hagyták. A vádlott állítólag később visszatért a helyszínre, és kétszer megerőszakolta az ágyban ájultan fekvő, magatehetetlen nőt.

Az áldozat másnap nem emlékezett semmire, viszont olyan sérüléseket fedezett fel a testén, amelyek gyanússá váltak számára. Később SMS-ben beszélt erről a vádlottal, aki állítólag bevallotta neki a tettét – más forrás, például a brit The Times szerint csak azt, hogy lefeküdtek egymással. A nővér nem beszélt senkinek az esetről, mert félt, hogy elveszíti az állását, de végül 2022 januárjában feljelentést tett, nem sokkal azelőtt, hogy a Schumacher család elbocsátotta, pedig a nő szerint a munkájára nem volt panasz.

A hírek szerint a terhelt kezdetben együttműködött a hatóságokkal (és tagadta a vádakat, azt állítva, hogy az aktus kölcsönös beleegyezésen alapult), majd miután 2024-ben kihallgatták, visszatért Ausztráliába. Az elmúlt hónapokban a férfinak nyoma veszett, majd az október 15-én, azaz szerdán esedékes tárgyaláson sem jelent meg a svájci Nyonban, így azt kénytelenek voltak elnapolni, s új időpontot várhatóan 2026-ra tűznek ki – az autóversenyzőt jelenleg keresik a hatóságok.