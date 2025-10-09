Nemzeti Sportrádió

Hiába a két bajnoki érem, elküldte edzőjét a Monaco – sajtóhír

2025.10.09. 17:15
Adi Hütter nem folytathatja a munkát a Monacónál (Fotó: Getty Images)
A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Ligue 1) szereplő AS Monaco egybehangzó sajtóhírek szerint menesztette vezetőedzőjét, Adi Hüttert.

Csütörtöktől már nem Adi Hütter a Monaco vezetőedzője, akinek 2027 nyaráig szólt a szerződése – számolt be róla többek között a L’Équipe és a Le Figaro, de a klub egyelőre nem erősítette meg a hírt.

Állítólag az elmúlt hetekben megromlott a viszony az 55 éves osztrák tréner és a játékosok között, miután elmaradoztak az eredmények – a csapat az előző öt tétmeccséből csak egyet nyert meg két-két döntetlen és vereség mellett. A hírek szerint a kispadra a Borussia Dortmund korábbi német-horvát vezetőedzője, Edin Terzic volt az első számú jelölt, aki azonban nemet mondott, így jelenleg az Union Saint-Gilloise belga vezetőedzője, Sébastien Pocognoli a kiszemelt – folynak a tárgyalások, s akár már a hétvégén bejelenthetik az érkezését.

Hütter két éven át irányította a hercegségbeli csapatot, első idényében ezüstérmes volt vele az együttes, a legutóbbi évadban pedig harmadik helyezett. A mostani szezonban sem áll olyan rosszul a gárda, a bajnokságban hét fordulót követően 13 ponttal az 5. helyen áll, míg a Bajnokok Ligájában két kör után egy pontja van, de azt az egyet a Manchester City ellen szerezte (2–2).

 

