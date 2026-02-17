Kétgólos hátrány, kihagyott büntető – nem számít: a PSG fordított és nyert a Monaco ellen

Novemberben a Monaco Minamino Takumi góljával 1–0-ra legyőzte párizsi vendégét a francia bajnokságban, és a kedd esti mérkőzés első húsz perce azt a benyomást keltette, hogy a hercegségbeliek ezúttal is kiválóan felkészültek Luis Enrique csapatából.

Egy perc sem telt el a meccsből, amikor Nuno Mendes borzasztó keresztlabdáját Caio Henrique lefülelte, indította Alekszandr Golovint, akinek bal oldali beadásából az őrizetlen Folarin Balogun a hálóba fejelt (1–0).

Egy kis stat: ez volt a Monaco legkorábban szerzett, valamint a PSG legkorábban kapott gólja az európai kupaporondon. (Opta)

55 - Le but de Folarin Balogun après 55 secondes est :



- le but le plus rapide de Monaco en C1-C2-C3-C4

- le but encaissé le plus rapide du PSG en C1-C2-C3-C4



Eclair. #ASMPSG pic.twitter.com/2AdK6P6uy7 — OptaJean (@OptaJean) February 17, 2026

A 18. percben is egy rossz párizsi labdaérintésből, Marquinhos ellenfélhez fejelt labdájából indult a monacói csapás, Golovin indított, és a Maghnes Akliouche-sal összejátszó Balogun ziccerből berúgta a második gólját (2–0).

Tetézte a párizsi bajokat, hogy kisvártatva Vitinha tizenegyesét Philipp Köhn jobbra vetődve kiütötte (22. perc), Ousmane Dembélé pedig jelezte, hogy a már hétfőn kezelést igénylő lába nem bírja tovább (27. perc). Kétgólos hátrány, kihagyott büntető, lecserélt aranylabdás – mi jöhet még?!

Egy szerencsés kézzel meghúzott csere! Luis Enrique Désiré Douét küldte be Dembélé helyett, és a tavalyi BL-döntő hőse gyorsan megváltoztatta a mérkőzés képét: a 29. percben a 16-os bal oldaláról ballal pazar gólt rúgott a bal alsóba (2–1), s a 41. percben megint csak ő vette célba a kaput, és bár Köhn kiütötte a labdát, a kipattanót Asraf Hakimi levette, majd a jobb alsóba lőtte (2–2).

A második félidőben is gyorsan jött az első esemény: a 46. percben Golovin durván odalépett Vitinhának, és a videózás után Jesús Gil Manzano játékvezető piros lappal leküldte az oroszt a pályáról.

Tud-e élni a létszámfölénnyel a PSG? A második játékrész első felében még eredménytelenül adogatták körbe a hazai védelmet a párizsiak, a 67. percben aztán egy villámgyors jobb oldali adogatás végén a középen érkező Douéhoz került a labda, aki 12 méterről ballal a bal alsó sarokba lőtt (2–3).

Odaát Denis Zakaria lapos bombáját Matvej Szafonov nagyot nyújtózva kiütötte, és maradt dolga Köhnnek is, a kapujára törő Bradley Barcola lövését szögletre hárította.

A végjátékban a címvédő párizsiak a negyedik góljukért támadtak, de az már nem jött össze – egygólos előnnyel várják a jövő szerdai párizsi visszavágót.

BAJNOKOK LIGÁJA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, ELSŐ MÉRKŐZÉS

Monaco (francia)–Paris Saint-Germain (francia) 2–3 (Balogun 1., 18., ill. D. Doué 29., 67., Hakimi 41.)

Kiállítva: Golovin (48., Monaco)

További keddi eredmények

Galatasaray (török)–Juventus (olasz) 5–2

Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol) 0–1

Borussia Dortmund (német)–Atalanta (olasz) 2–0

A szerdai program

18.45: Qarabag (azeri)–Newcastle (angol)

21.00: FC Bruges (belga)–Atlético Madrid (spanyol)

21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Internazionale (olasz)

21.00: Olympiakosz (görög)–Bayer Leverkusen (német)