Nemzeti Sportrádió

Már nem Roberto De Zerbi a Marseille edzője – hivatalos

P. GY. B. P. GY. B.
2026.02.11. 07:15
Roberto De Zerbi távozott a Marseille-től (Fotó: Getty Images)
Címkék
Ligue 1 Olympique Marseille Roberto De Zerbi
A Marseille labdarúgócsapata a hivatalos honlapján jelentette be, hogy közös megegyezéssel elváltak az útjaik Roberto De Zerbi vezetőedzővel.

Az éjjel kiadott közleményben a klub arról számolt be, hogy Frank McCourt tulajdonos, Pablo Longoria elnök, Medhi Benatia sportigazgató és Roberto De Zerbi részt vett egy megbeszélésen, ami után megszületett a döntés. Az OM ezt nehéz, de közös döntésnek nevezte, amelyet alapos mérlegelés után hoztak meg.

Az olasz szakvezető 2024 nyarán vette át a Marseille-t, amelyet első idényében a második helyre vezetett, így 2022 óta először lehetett ott a Bajnokok Ligájában.

Az OM januárban kiesett a BL-ből, valamint a Ligue 1-ben is visszaesett, hétvégén 5–0-ra kapott ki a címvédő PSG-től, a negyedik helyen áll.

 

Ligue 1 Olympique Marseille Roberto De Zerbi
Legfrissebb hírek

Luis Enrique: Ha valaki nincs tisztában a PSG erejével, az nem a mi problémánk

Francia labdarúgás
2026.02.09. 11:56

Ötöt számolt a PSG a Marseille-re a francia klasszikuson

Francia labdarúgás
2026.02.08. 22:42

Negóék fontos győzelmet arattak a francia bajnokságban

Francia labdarúgás
2026.02.08. 19:22

Endricket kiállították, emberhátrányban nyert a Lyon

Francia labdarúgás
2026.02.07. 23:08

Ligue 1: nem bírt a sereghajtóval a Lille

Francia labdarúgás
2026.02.06. 22:53

Negyeddöntős a Marseille és a Reims a Francia Kupában

Francia labdarúgás
2026.02.03. 23:07

Svéd védő érkezett a Juventushoz, Tonali mégsem igazolt az Arsenalhoz – lezárult a téli transzferpiac az elitligákban

Minden más foci
2026.02.02. 20:59

Hakimi pirosat kapott, de a PSG így is nyert Strasbourgban

Francia labdarúgás
2026.02.01. 22:44
Ezek is érdekelhetik