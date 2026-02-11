Már nem Roberto De Zerbi a Marseille edzője – hivatalos

Az éjjel kiadott közleményben a klub arról számolt be, hogy Frank McCourt tulajdonos, Pablo Longoria elnök, Medhi Benatia sportigazgató és Roberto De Zerbi részt vett egy megbeszélésen, ami után megszületett a döntés. Az OM ezt nehéz, de közös döntésnek nevezte, amelyet alapos mérlegelés után hoztak meg.

Az olasz szakvezető 2024 nyarán vette át a Marseille-t, amelyet első idényében a második helyre vezetett, így 2022 óta először lehetett ott a Bajnokok Ligájában.

Az OM januárban kiesett a BL-ből, valamint a Ligue 1-ben is visszaesett, hétvégén 5–0-ra kapott ki a címvédő PSG-től, a negyedik helyen áll.