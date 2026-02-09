Luis Enrique: Ha valaki nincs tisztában a PSG erejével, az nem a mi problémánk

Kérdésre válaszolva Luis Enrique azzal lepte meg a hallgatóságát, hogy az idény során többször is, például a Sporting CP elleni, 2–1-re elvesztett BL-mérkőzésen jobbnak látta csapatát, mint vasárnap az OM ellen, csak hát az eredmény…

„Az önbizalmunk szempontjából volt nagyon fontos ez a meccs. Nagyon sok helyzetet dolgoztunk ki, az öt gól mellett volt négy kapufánk, de például a letámadások során lehettünk volna rámenősebbek. Hogy ezzel a meccsel üzentünk volna az ellenfeleknek? Nem mondanám. Ha valaki nincs tisztában a PSG erejével, az nem a mi problémánk. Teljesítményünk kiegyensúlyozottnak mondható, köztudott, mire képesek a futballistáink egyénileg, és mire képesek együtt.”

Egy spanyol újságíró arról is kérdezte honfitársát, marad-e a PSG-nél szerződése 2027-es lejárta után; „Ilyenek a spanyolok… Nagyon elégedett vagyok Párizsban” – reagált a tréner, a PSG-ultrák körében népszerű jelmondattal („Ici c'est Paris” – „Ez Párizs”) rövidre zárva a kérdést.

Ousmane Dembélé szerint azért van üzenetértéke az ötgólos sikernek:

„Szerintem szép üzenetben tettük egyértelművé, hogy tudjuk, ez a párosítás mennyire fontos minden párizsi számára. Egy ilyen győzelem másnapján minden drukkerünk boldogan ébred. De a Bajnokok Ligájában, a bajnokságban is fontos erőpróbák várnak ránk, ne felejtsük el, hogy a tabellán a Lens ott liheg a nyomunkban – mondta a vasárnap este két gólt és egy gólpasszt jegyző aranylabdás, aki saját állapotáról is ejtett néhány szót. – Voltak kisebb erőnléti nehézségeim, sérüléseim, de egyre inkább felveszem a ritmust, egyre jobban és jobban érzem magam.”

„Nem először kell bocsánatot kérnem a szurkolóinktól – ezt már Roberto De Zerbi, az OM vezetőedzője mondta. – Furcsa időszakot élünk, mert amilyen jól játszottunk a Rennes és a Lens ellen, olyan totális most a csalódásunk. Nem látok bele a játékosaim fejébe, fogalmam sincs, most mi zajlik le bennük. Azt hittük, hogy alaposan felkészültünk erre a mérkőzésre, de nyilvánvalóvá vált, hogy a felkészülésünk rossz volt. Ez elemzést igényel. Hogyan lehetséges, hogy játszunk jó meccseket, aztán jönnek az olyan produkciók, mint ez és a bruges-i (0–3 és kiesés a BL-ből)? Olyan sok játékosunk múlta alul magát ezen az estén, hogy magából a játékból sok tanulságot nem is tudunk levonni.”

FRANCIA LIGUE 1

21. FORDULÓ

Paris SG–Olympique Marseille 5–0 (O. Dembélé 12., 36., F. Medina 64. – öngól, Kvarachelia 66., Li Kang In 74.)