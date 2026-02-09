Luis Enrique: Ha valaki nincs tisztában a PSG erejével, az nem a mi problémánk
„Csaknem tökéletes volt – fogalmazott a PSG-t irányító Luis Enrique. – Nagy iramban kezdtünk, labdával és labda nélkül is agresszívak voltunk, és bár fölényben voltunk, azért nem volt egyszerű dolgunk, hiszen a marseille-iek tudják, hogyan célszerű játszani ellenünk. De a különbség megmutatkozott. Több gólt is szerezhettünk volna, ám így is történelmi az eredmény, öröm volt látni, mennyire örülnek a drukkereink. Hihetetlen, mekkora támogatást kapunk tőlük, mindig ott vannak mögöttünk, amikor a legnagyobb szükségünk van a segítségükre.”
Ötöt számolt a PSG a Marseille-re a francia klasszikuson
Kérdésre válaszolva Luis Enrique azzal lepte meg a hallgatóságát, hogy az idény során többször is, például a Sporting CP elleni, 2–1-re elvesztett BL-mérkőzésen jobbnak látta csapatát, mint vasárnap az OM ellen, csak hát az eredmény…
„Az önbizalmunk szempontjából volt nagyon fontos ez a meccs. Nagyon sok helyzetet dolgoztunk ki, az öt gól mellett volt négy kapufánk, de például a letámadások során lehettünk volna rámenősebbek. Hogy ezzel a meccsel üzentünk volna az ellenfeleknek? Nem mondanám. Ha valaki nincs tisztában a PSG erejével, az nem a mi problémánk. Teljesítményünk kiegyensúlyozottnak mondható, köztudott, mire képesek a futballistáink egyénileg, és mire képesek együtt.”
Egy spanyol újságíró arról is kérdezte honfitársát, marad-e a PSG-nél szerződése 2027-es lejárta után; „Ilyenek a spanyolok… Nagyon elégedett vagyok Párizsban” – reagált a tréner, a PSG-ultrák körében népszerű jelmondattal („Ici c'est Paris” – „Ez Párizs”) rövidre zárva a kérdést.
Ousmane Dembélé szerint azért van üzenetértéke az ötgólos sikernek:
„Szerintem szép üzenetben tettük egyértelművé, hogy tudjuk, ez a párosítás mennyire fontos minden párizsi számára. Egy ilyen győzelem másnapján minden drukkerünk boldogan ébred. De a Bajnokok Ligájában, a bajnokságban is fontos erőpróbák várnak ránk, ne felejtsük el, hogy a tabellán a Lens ott liheg a nyomunkban – mondta a vasárnap este két gólt és egy gólpasszt jegyző aranylabdás, aki saját állapotáról is ejtett néhány szót. – Voltak kisebb erőnléti nehézségeim, sérüléseim, de egyre inkább felveszem a ritmust, egyre jobban és jobban érzem magam.”
„Nem először kell bocsánatot kérnem a szurkolóinktól – ezt már Roberto De Zerbi, az OM vezetőedzője mondta. – Furcsa időszakot élünk, mert amilyen jól játszottunk a Rennes és a Lens ellen, olyan totális most a csalódásunk. Nem látok bele a játékosaim fejébe, fogalmam sincs, most mi zajlik le bennük. Azt hittük, hogy alaposan felkészültünk erre a mérkőzésre, de nyilvánvalóvá vált, hogy a felkészülésünk rossz volt. Ez elemzést igényel. Hogyan lehetséges, hogy játszunk jó meccseket, aztán jönnek az olyan produkciók, mint ez és a bruges-i (0–3 és kiesés a BL-ből)? Olyan sok játékosunk múlta alul magát ezen az estén, hogy magából a játékból sok tanulságot nem is tudunk levonni.”
FRANCIA LIGUE 1
21. FORDULÓ
Paris SG–Olympique Marseille 5–0 (O. Dembélé 12., 36., F. Medina 64. – öngól, Kvarachelia 66., Li Kang In 74.)
|1. Paris SG
21
16
3
2
48–16
+32
51
|2. Lens
21
16
1
4
37–17
+20
49
|3. Lyon
21
13
3
5
33–20
+13
42
|4. Marseille
21
12
3
6
46–27
+19
39
|5. Lille
21
10
3
8
34–30
+4
33
|6. Rennes
21
8
7
6
31–34
–3
31
|7. Strasbourg
21
9
3
9
34–27
+7
30
|8. Toulouse
21
8
6
7
31–24
+7
30
|9. Angers
21
8
5
8
22–25
–3
29
|10. Monaco
21
8
4
9
32–33
–1
28
|11. Lorient
21
7
7
7
27–33
–6
28
|12. Brest
21
7
5
9
28–33
–5
26
|13. Le Havre
21
5
8
8
18–26
–8
23
|14. Nice
21
6
5
10
27–37
–10
23
|15. Paris FC
21
5
7
9
25–31
–6
22
|16. Auxerre
21
3
5
13
14–29
–15
14
|17. Nantes
21
3
5
13
19–37
–18
14
|18. Metz
21
3
4
14
21–46
–25
13