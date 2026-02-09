Nemzeti Sportrádió

Luis Enrique: Ha valaki nincs tisztában a PSG erejével, az nem a mi problémánk

2026.02.09. 11:56
Luis Enrique, a PSG vezetőedzője a Marseille elleni francia klasszikus közben (Fotó: Getty Images)
Ligue 1 PSG Marseille
Korábban sohasem jegyzőkönyveztek ötgólos különbséget a francia klasszikuson – nézzük, hogy a mérföldkövet jelentő vasárnap esti 5–0 után hogyan értékelt a győztes Paris Saint-Germain és a vesztes Olympique Marseille stábja!

„Csaknem tökéletes volt – fogalmazott a PSG-t irányító Luis Enrique. – Nagy iramban kezdtünk, labdával és labda nélkül is agresszívak voltunk, és bár fölényben voltunk, azért nem volt egyszerű dolgunk, hiszen a marseille-iek tudják, hogyan célszerű játszani ellenünk. De a különbség megmutatkozott. Több gólt is szerezhettünk volna, ám így is történelmi az eredmény, öröm volt látni, mennyire örülnek a drukkereink. Hihetetlen, mekkora támogatást kapunk tőlük, mindig ott vannak mögöttünk, amikor a legnagyobb szükségünk van a segítségükre.”

Kérdésre válaszolva Luis Enrique azzal lepte meg a hallgatóságát, hogy az idény során többször is, például a Sporting CP elleni, 2–1-re elvesztett BL-mérkőzésen jobbnak látta csapatát, mint vasárnap az OM ellen, csak hát az eredmény…

„Az önbizalmunk szempontjából volt nagyon fontos ez a meccs. Nagyon sok helyzetet dolgoztunk ki, az öt gól mellett volt négy kapufánk, de például a letámadások során lehettünk volna rámenősebbek. Hogy ezzel a meccsel üzentünk volna az ellenfeleknek? Nem mondanám. Ha valaki nincs tisztában a PSG erejével, az nem a mi problémánk. Teljesítményünk kiegyensúlyozottnak mondható, köztudott, mire képesek a futballistáink egyénileg, és mire képesek együtt.”

Egy spanyol újságíró arról is kérdezte honfitársát, marad-e a PSG-nél szerződése 2027-es lejárta után; „Ilyenek a spanyolok… Nagyon elégedett vagyok Párizsban” – reagált a tréner, a PSG-ultrák körében népszerű jelmondattal („Ici c'est Paris” – „Ez Párizs”) rövidre zárva a kérdést. 

Ousmane Dembélé szerint azért van üzenetértéke az ötgólos sikernek:

„Szerintem szép üzenetben tettük egyértelművé, hogy tudjuk, ez a párosítás mennyire fontos minden párizsi számára. Egy ilyen győzelem másnapján minden drukkerünk boldogan ébred. De a Bajnokok Ligájában, a bajnokságban is fontos erőpróbák várnak ránk, ne felejtsük el, hogy a tabellán a Lens ott liheg a nyomunkban – mondta a vasárnap este két gólt és egy gólpasszt jegyző aranylabdás, aki saját állapotáról is ejtett néhány szót. – Voltak kisebb erőnléti nehézségeim, sérüléseim, de egyre inkább felveszem a ritmust, egyre jobban és jobban érzem magam.”

„Nem először kell bocsánatot kérnem a szurkolóinktól – ezt már Roberto De Zerbi, az OM vezetőedzője mondta. – Furcsa időszakot élünk, mert amilyen jól játszottunk a Rennes és a Lens ellen, olyan totális most a csalódásunk. Nem látok bele a játékosaim fejébe, fogalmam sincs, most mi zajlik le bennük. Azt hittük, hogy alaposan felkészültünk erre a mérkőzésre, de nyilvánvalóvá vált, hogy a felkészülésünk rossz volt. Ez elemzést igényel. Hogyan lehetséges, hogy játszunk jó meccseket, aztán jönnek az olyan produkciók, mint ez és a bruges-i (0–3 és kiesés a BL-ből)? Olyan sok játékosunk múlta alul magát ezen az estén, hogy magából a játékból sok tanulságot nem is tudunk levonni.”

FRANCIA LIGUE 1
21. FORDULÓ
Paris SG–Olympique Marseille 5–0 (O. Dembélé 12., 36., F. Medina 64. – öngól, Kvarachelia 66., Li Kang In 74.)

  1. Paris SG

21

16

3

2

48–16

+32 

51

  2. Lens

21

16

1

4

37–17

+20 

49 

  3. Lyon

21

13

3

5

33–20

+13 

42 

  4. Marseille

21

12

3

6

46–27

+19 

39 

  5. Lille

21

10

3

8

34–30

+4 

33 

  6. Rennes

21

8

7

6

31–34

–3 

31 

  7. Strasbourg

21

9

3

9

34–27

+7 

30 

  8. Toulouse

21

8

6

7

31–24

+7 

30 

  9. Angers

21

8

5

8

22–25

–3 

29 

10. Monaco

21

8

4

9

32–33

–1 

28 

11. Lorient

21

7

7

7

27–33

–6 

28 

12. Brest

21

7

5

9

28–33

–5 

26 

13. Le Havre

21

5

8

8

18–26

–8 

23 

14. Nice

21

6

5

10

27–37

–10 

23 

15. Paris FC

21

5

7

9

25–31

–6 

22 

16. Auxerre

21

3

5

13

14–29

–15 

14 

17. Nantes

21

3

5

13

19–37

–18 

14 

18. Metz

21

3

4

14

21–46

–25 

13 

