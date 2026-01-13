Nemzeti Sportrádió

Francia Kupa: kilencet lőtt hatodosztályú ellenfelének a Marseille

2026.01.13. 22:51
Fotó: AFP
Az élvonalbeli Olympique Marseille 9–0-ra nyert a hatodosztályú Bayeux vendégeként Caenben, a Francia Kupa legjobb 16 közé jutásért rendezett fordulójában, kedden. Mason Greenwood mesterhármast ért el.

A mérkőzés előtt kisorsolták a nyolcaddöntő párosítását, melynek hivatalos játéknapja február 4.

FRANCIA KUPA
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
Bayeux FC (VI.)–Olympique Marseille 0–9

Hétfőn játszották
Paris Saint-Germain–Paris FC 0–1
Vasárnap játszották
Sochaux (III.)–Lens 0–3
Chantilly (IV.)–Rennes 1–3
Metz–Montpellier (II.) 0–4
Nantes–Nice 1–1 – 11-esekkel 3–5
Le Mans (II.)–Nancy (II.) 0–0 – 11-esekkel 4–1
Lille–Olympique Lyon 1–2
Szombaton játszották
Angers–Toulouse 1–1 – 11-esekkel 5–6
Orléans (III.)–Monaco 1–3
Avranches (IV.)–Strasbourg 0–6
Hauts Lyonnais (V.)–Lorient 1–3
Bastia (II.)–Troyes (II.) 0–2
Montreuil (VI.)–Amiens (II.) 2–4
Istres (IV.)–Laval (II.) 0–2
Le Puy (III.)–Reims (II.) 0–0 – 11-esekkel 0–3

A NYOLCADDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA
Toulouse–Amiens (II.)
Reims (II.)–Le Mans (II.)
Olympique Lyon–Laval (II.)
Lorient–Paris FC
Strasbourg–Monaco
Nice–Montpellier (II.)
Olympique Marseille–Rennes
Troyes (II.)–Lens

 

