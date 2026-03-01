Nemzeti Sportrádió

Cselgáncs: két magyar érem a poreci ifjúsági Európa-kupa-versenyen

2026.03.01. 19:18
Címkék
Bartyik Iza Takács Nóra utánpótlás cselgáncs utánpótlássport
Egy-egy ezüst- és bronzérmet nyertek a korosztályos dzsúdósaink a horvátországi ifjúsági Európa-kupa-viadalon.

Negyven magyar ifjúsági korú cselgáncsozó lépett tatamira a Porecben rendezett korosztályos Európa-kupa-állomáson. A mieink két dobogós és öt dobogós helyezéssel zártak.

Az érmekért a lányok feleltek: Takács Nórának (44 kg) ezüstöt, Bartyik Iza Szófiának (57 kg) bronzot akasztottak a nyakába.

Pirbus-Gróf Nóra (40 kg) negyedik, Pápai Stella (48 kg) ötödik, míg Nagy Áron (66 kg), Tulik Olivér (81 kg) és Farkas Zóra (63 kg) egyaránt hetedik lett.

(Kiemelt képen: Takács Nóra (balról) ezüstérmet nyert Porecben Forrás: EJU)

