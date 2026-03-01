Szőke Alex bronzérmes a tiranai UWW-rangsorversenyen

Három magyar birkózó maradt a tiranai UWW-rangsorverseny záró napjára. A múlt hónap elején, a zágrábi viadalon győztes olimpiai ötödik, vb-ezüstérmes, Eb-harmadik klasszisunk, Szőke Alex (97 kg) kemény meccsel nyitott a nyolcaddöntőben az U20-as világbajnok orosz Adlan Amrijev ellen.

Az ESMTK klasszisával szemben az első menetben passzivitási és – lábfogás miatt – intéspontot ítéltek meg a bírók, 0:3-as hátrányban vágott tehát neki a második menetnek. Az orosz is szabálytalankodott lenti védekezés közben, lábbal akadályozta Szőkét, ezért őt is megintették, majd ezt ismét eljátszotta, amikor a magyar kiemelte, s ezért nem tudta rendesen eldobni – akció nem született, 5:3-as Szőke-siker viszont igen!

A 87 kilóban világbajnok, 97 kilósok között vb-harmadik fehérorosz Kiril Maszkevics következett, passzivitási pontok döntöttek, az 1:1-es végeredmény a fehérorosznak kedvezett. Maszkevics nem állt meg, az elődöntőben megverte a kétszeres vb-ötödik grúz Giorgi Meliát is, ezzel Szőke a vigaszágon folytathatta. Ott 2:0-ra nyert az Ázsia-bajnoki ezüstérmes kazah Jusszuf Macijev ellen, így kiharcolva a bronzmérkőzést, amelyet Meliával kellett megvívnia.

Pontosabban kellett volna, merthogy a vetélytárs sérülés miatt visszalépett a helyosztótól, Szőke Alex nyakába tehát bronzérem került a Feti Borova csarnokban.

Nem alakult jól a világbajnoki ezüst-, kétszeres Eb-bronzérmes nehézsúlyú Vitek Dárius versenye. A Tatabánya kiválósága a fehéroroszok Eb-ötödik helyezettjével, Dmitrij Zarubszkival került szembe a nyolcaddöntőben. Rendhagyóan indult a meccs, mert Zarubszki az első menetben levitte és rögtön kétvállra fektette Viteket, ám a kikért challenge-en tisztán látszott, hogy az akció kezdetekor a fehérorosz rálépett a magyar lábára, ami szabálytalan, így 0:0-ról folytatódhatott a mérkőzés.

Hiába volt Vitek a kezdeményezőbb, mégis ellene ítélték meg először a passzivitási pontot, a második menetben pedig a bíró épp abban a pillanatban fújt a sípjába a második, immár nekünk járó passzivitási pont megadásáért, amikor Vitek épp akciót hajtott végre kapaszkodásból – 1:1 lett a vége, Zarubszki nyert előbb szerzett ponttal… A fehérorosz az elődöntőig jutott, ott meglepően sima technika tusvereséget szenvedett az Eb-harmadik finn Konsta Mäenpää ellen, Vitek Dárius ezzel kiesett.

Nagy skalppal indított Európa-bajnoki ezüstérmesünk, Váncza István (72 kg), aki a nyolcaddöntőben 2:1-re verte az olimpiai ötödik, világ- és Ázsia-bajnoki bronzérmes kirgiz Amantur Iszmajlovot. A negyeddöntőben is kemény ellenfél következett, az U23-as Európa-bajnok, U23-as vb-bronzérmes azeri Ruslan Nurullayev személyében, akitől 5:1-re kikapott Váncza. Az azeri a következő körben alulmaradt az iráni Hodzsat Rezaejjel szemben, ezzel Váncza lecsúszott a vigaszágról.

A tiranai UWW-rangsorverseny ezzel véget ért, a magyar válogatott a kötöttfogásúak révén három bronzérmet szerzett.