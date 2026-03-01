A Szeged 73 gólos meccsen győzte le a Tatabányát

NEM ADOTT ESÉLYT a szegedi együttes az őt a két csapat tavaly őszi meccsén 34–30-ra legyőző Tatabányának. A szünet után tíz perccel öt gólra növelte az előnyét a hazai csapat, majd a jó formában lévő Lazar Kukics, Imanol Garciandia és Szilágyi Benjámin megszórta az ellenfelét. A végére kilenc gól lett a különbség, a Bányász az utolsó öt percben nem tudott betalálni, a Szeged pedig rendre üres kapus gólokkal büntetett. Tobias Thulin a kapuban tőle régen látott jó teljesítménnyel rukkolt ki a fontos pillanatokban.

Michael Apelgren a hétközben még sérült kulcsemberei közül Bánhidi Bencét és Mario Sostaricot is a pályára tudta küldeni, így már csak a hosszú idő óta harcképtelen Magnus Röd nem állt a svéd szakember rendelkezésére. A „kékekre” ráfért a biztos siker a dán GOG elleni, csütörtöki sorsdöntő Bajnokok Ligája-meccs előtt.

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

17. forduló

OTP Bank-Pick Szeged–Mol Tatabánya KC 41–32 (20–18)

Szeged, 2937 néző. Vezette: Fekete T., Hajdu

SZEGED: Mikler R. – SZILÁGYI BENJÁMIN 7, GARCIANDIA 8, Kalaras, Mackovsek 1, Frimmel 1, KUKICS 9. Csere: THULIN (kapus), Toto 2, Smárason 2, Bánhidi 3, Jelinic 5, Bodó 2, Sostaric 1 (1). Edző: Michael Apelgren

TATABÁNYA: Székely M. – Rodríguez P. 3, Mosindi 2, Zsitnyikov 2, Vajda H. 2, ÉLES 8 (1), Krakovszki B. 3 (1). Csere: Andó (kapus), Taleszki 2, Havran, Sztraka 4, PAPP T. 4, Terjék 2 (1). Edző: Tóth Edmond

Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–2. 6. p.: 4–2. 10. p.: 7–5. 14. p.: 10–7. 17. p.: 10–9. 24. p.: 15–14. 28. p.: 18–16. 33. p.: 23–19. 38. p.: 24–21. 43. p.: 27–23. 47. p.: 30–25. 51. p.: 32–27. 54. p.: 34–31. 57. p.: 37–32. Kiállítások: 8, ill. 6 perc. Hétméteresek: 2/1, ill. 3/3

MESTERMÉRLEG

Michael Apelgren: – Kiemelem csapatom jó hozzáállását, továbbá Szilágyi Benjámin és Lazar Kukics extra teljesítményét.

Tóth Edmond: – Igyekeztünk minél tovább meccsben maradni, s ez részben sikerült. A védekezésben voltak nehézségeink, a támadójátékunkkal viszont elégedett vagyok.