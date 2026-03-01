A Szeged 73 gólos meccsen győzte le a Tatabányát
NEM ADOTT ESÉLYT a szegedi együttes az őt a két csapat tavaly őszi meccsén 34–30-ra legyőző Tatabányának. A szünet után tíz perccel öt gólra növelte az előnyét a hazai csapat, majd a jó formában lévő Lazar Kukics, Imanol Garciandia és Szilágyi Benjámin megszórta az ellenfelét. A végére kilenc gól lett a különbség, a Bányász az utolsó öt percben nem tudott betalálni, a Szeged pedig rendre üres kapus gólokkal büntetett. Tobias Thulin a kapuban tőle régen látott jó teljesítménnyel rukkolt ki a fontos pillanatokban.
Michael Apelgren a hétközben még sérült kulcsemberei közül Bánhidi Bencét és Mario Sostaricot is a pályára tudta küldeni, így már csak a hosszú idő óta harcképtelen Magnus Röd nem állt a svéd szakember rendelkezésére. A „kékekre” ráfért a biztos siker a dán GOG elleni, csütörtöki sorsdöntő Bajnokok Ligája-meccs előtt.
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
17. forduló
OTP Bank-Pick Szeged–Mol Tatabánya KC 41–32 (20–18)
Szeged, 2937 néző. Vezette: Fekete T., Hajdu
SZEGED: Mikler R. – SZILÁGYI BENJÁMIN 7, GARCIANDIA 8, Kalaras, Mackovsek 1, Frimmel 1, KUKICS 9. Csere: THULIN (kapus), Toto 2, Smárason 2, Bánhidi 3, Jelinic 5, Bodó 2, Sostaric 1 (1). Edző: Michael Apelgren
TATABÁNYA: Székely M. – Rodríguez P. 3, Mosindi 2, Zsitnyikov 2, Vajda H. 2, ÉLES 8 (1), Krakovszki B. 3 (1). Csere: Andó (kapus), Taleszki 2, Havran, Sztraka 4, PAPP T. 4, Terjék 2 (1). Edző: Tóth Edmond
Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–2. 6. p.: 4–2. 10. p.: 7–5. 14. p.: 10–7. 17. p.: 10–9. 24. p.: 15–14. 28. p.: 18–16. 33. p.: 23–19. 38. p.: 24–21. 43. p.: 27–23. 47. p.: 30–25. 51. p.: 32–27. 54. p.: 34–31. 57. p.: 37–32. Kiállítások: 8, ill. 6 perc. Hétméteresek: 2/1, ill. 3/3
MESTERMÉRLEG
Michael Apelgren: – Kiemelem csapatom jó hozzáállását, továbbá Szilágyi Benjámin és Lazar Kukics extra teljesítményét.
Tóth Edmond: – Igyekeztünk minél tovább meccsben maradni, s ez részben sikerült. A védekezésben voltak nehézségeink, a támadójátékunkkal viszont elégedett vagyok.
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Veszprém
17
17
–
–
684–463
+221
34
|2. Szeged
19
16
1
2
669–523
+146
33
|3. Tatabánya
17
13
–
4
528–489
+39
26
|4. FTC
17
10
1
6
560–535
+25
21
|5. Csurgó
18
7
3
8
506–494
+12
17
|6. Balatonfüred
17
8
1
8
453–487
–34
17
|7. Győr
17
7
2
8
507–511
–4
16
|8. NEKA
17
6
3
8
465–490
–25
15
|9. PLER
17
6
2
9
446–498
–52
14
|10. Szigetszentmiklós
18
6
1
11
463–529
–66
13
|11. Gyöngyös
17
6
–
11
452–497
–45
12
|12. Budai Farkasok-Rév
17
3
4
10
451–512
–61
10
|13. Komló
17
3
2
12
454–510
–56
8
|14. Budakalász
17
2
2
13
458–558
–100
6