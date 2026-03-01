Nemzeti Sportrádió

A Szeged 73 gólos meccsen győzte le a Tatabányát

2026.03.01. 19:44
Lazar Kukics (Fotó: Árvai Károly)
A férfi kézilabda NB I 17. fordulójában az OTP Bank-Pick Szeged 41–32-re legyőzte a Mol Tatabánya KC-t.

 

NEM ADOTT ESÉLYT a szegedi együttes az őt a két csapat tavaly őszi meccsén 34–30-ra legyőző Tatabányának. A szünet után tíz perccel öt gólra növelte az előnyét a hazai csapat, majd a jó formában lévő Lazar Kukics, Imanol Garciandia és Szilágyi Benjámin megszórta az ellenfelét. A végére kilenc gól lett a különbség, a Bányász az utolsó öt percben nem tudott betalálni, a Szeged pedig rendre üres kapus gólokkal büntetett. Tobias Thulin a kapuban tőle régen látott jó teljesítménnyel rukkolt ki a fontos pillanatokban.

Michael Apelgren a hétközben még sérült kulcsemberei közül Bánhidi Bencét és Mario Sostaricot is a pályára tudta küldeni, így már csak a hosszú idő óta harcképtelen Magnus Röd nem állt a svéd szakember rendelkezésére. A „kékekre” ráfért a biztos siker a dán GOG elleni, csütörtöki sorsdöntő Bajnokok Ligája-meccs előtt.

KÉZILABDA
FÉRFI NB I
17. forduló
OTP Bank-Pick Szeged–Mol Tatabánya KC 41–32 (20–18)
Szeged, 2937 néző. Vezette: Fekete T., Hajdu
SZEGED: Mikler R. – SZILÁGYI BENJÁMIN 7, GARCIANDIA 8, Kalaras, Mackovsek 1, Frimmel 1, KUKICS 9. Csere: THULIN (kapus), Toto 2, Smárason 2, Bánhidi 3, Jelinic 5, Bodó 2, Sostaric 1 (1). Edző: Michael Apelgren
TATABÁNYA: Székely M. – Rodríguez P. 3, Mosindi 2, Zsitnyikov 2, Vajda H. 2, ÉLES 8 (1), Krakovszki B. 3 (1). Csere: Andó (kapus), Taleszki 2, Havran, Sztraka 4, PAPP T. 4, Terjék 2 (1). Edző: Tóth Edmond
Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–2. 6. p.: 4–2. 10. p.: 7–5. 14. p.: 10–7. 17. p.: 10–9. 24. p.: 15–14. 28. p.: 18–16. 33. p.: 23–19. 38. p.: 24–21. 43. p.: 27–23. 47. p.: 30–25. 51. p.: 32–27. 54. p.: 34–31. 57. p.: 37–32. Kiállítások: 8, ill. 6 perc. Hétméteresek: 2/1, ill. 3/3
MESTERMÉRLEG
Michael Apelgren: – Kiemelem csapatom jó hozzáállását, továbbá Szilágyi Benjámin és Lazar Kukics extra teljesítményét. 
Tóth Edmond: – Igyekeztünk minél tovább meccsben maradni, s ez részben sikerült. A védekezésben voltak nehézségeink, a támadójátékunkkal viszont elégedett vagyok.

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K      

Gk 

  1. Veszprém

17

17

684–463

+221 

34 

  2. Szeged

19

16

1

2

669–523

+146 

33 

  3. Tatabánya

17

13

4

528–489

+39 

26 

  4. FTC

17

10

1

6

560–535

+25 

21 

  5. Csurgó

18

7

3

8

506–494

+12 

17 

  6. Balatonfüred

17

8

1

8

453–487

–34 

17 

  7. Győr

17

7

2

8

507–511

–4 

16 

  8. NEKA

17

6

3

8

465–490

–25 

15 

  9. PLER

17

6

2

9

446–498

–52 

14 

10. Szigetszentmiklós

18

6

1

11

463–529

–66 

13 

11. Gyöngyös

17

6

11

452–497

–45 

12 

12. Budai Farkasok-Rév

17

3

4

10

451–512

–61 

10 

13. Komló

17

3

2

12

454–510

–56 

14. Budakalász

17

2

2

13

458–558

–100 

 

 

