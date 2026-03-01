Három gól szöglet után: az Arsenal legyőzte a Chelsea-t a PL-forduló rangadóján

A Chelsea legutóbb 2021-ben győzte le az Arsenalt, azóta tíz tétmérkőzésen hétszer nyert Mikel Arteta csapata három döntetlen mellett. Az Arsenal öt, a Chelsea hat bajnoki óta nem kapott ki, előbbi a bajnoki címért, utóbbi a BL-helyekért hajt.

Az első helyzet a vendégek előtt adódott, de Mamadou Sarr lövése nem találta el a kaput. Az Arsenal az első valamirevaló helyzetéből gólt szerzett, talán mondani sem kell, hogy a hazaiak egy szögletet követően találtak kapuba: a hosszú kapufánál Gabriel fejelte vissza a labdát, amelyet William Saliba juttatott a kapuba. Szögletre szöglettel válaszolt a Chelsea is. Az első alkalommal még David Raya védett hatalmasat, miután a labda Declan Rice kezéről a kapuja felé pattant, de Reece James második középre tekert labdájánál már Raya is tehetetlen volt, a labda Piero Hincapie-ről került a saját kapujába.

A második félidő is a szögletekről szólt, az 53. percben Raya hárította Joao Pedro fejesét, majd a 66. percben ismét egy szöglet nyomán szerzet gólt az Arsenal: Declan Rice középre tett labdájára Jurrien Timber érkezett remekül, és az ötösön belül a kapuba fejelt. Ráadásul nem sokkal később Pedro Neto három perc alatt két sárgát is összeszedett, így a hajrára emberelőnybe is került az Arsenal.

A Chelsea tíz emberrel is ment az egyenlítésért. Alejandro Garnacho lövését Raya védte nagy bravúrral a 93. percben, míg a 96. percben Liam Delap kapuba lőtte a kipattanót, de les miatt érvénytelenítették a gólt. Az Arsenal folytatta remek sorozatát, és öt pontra növelte előnyét az egy meccsel kevesebbet játszó Manchester City előtt.

ANGOL PREMIER LEAGUE

28. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Arsenal–Chelsea 2–1 (Saliba 21., Timber 66., ill. Hincapie 45+2. – öngól)

Kiállítva: Pedro Neto (70. – Chelsea)

Brighton & Hove Albion–Nottingham Forest 2–1 (D. Gómez 6., Welbeck 15., ill. Gibbs-White 13.)

Fulham–Tottenham Hotspur 2–1 (Wilson 7., Iwobi 34., ill. Richarlison 66.)

Manchester United–Crystal Palace 2–1 (B. Fernandes 57. – 11-esből, Sesko 65., ill. Lacroix 4.)

Kiállítva: Lacroix (56.)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Leeds United–Manchester City 0–1 (Semenyo 45+2.)

Burnley–Brentford 3–4 (Kayode 45+3. – öngól, Anthony 47., Flemming 60., ill. Damsgaard 9., 90+3., Igor Thiago 25., Schade 34.)

Liverpool–West Ham United 5–2 (Ekitiké 5., Van Dijk 24., A. Mac Allister 43., Gakpo 70., Disasi 82. – öngól, ill. Soucek 49., Castellanos 75.)

Newcastle United–Everton 2–3 (Ramsey 32., Murphy 82., ill. Braithwaite 19., Beto 34., Barry 83.)

AFC Bournemouth–Sunderland 1–1 (Evanilson 63., ill. Mayenda 18.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Wolverhampton Wanderers–Aston Villa 2–0 (Joao Gomes 61., Rodrigo Gomes 90+8.)