NL-sorsolás: ellenfeleket kap a magyar válogatott

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.02.12. 17:55
null
Svájc, Bosznia-Hercegovina és Ausztria is a lehetséges ellenfelek között (Fotó: Getty Images)
Nemzetek Ligája magyar válogatott NL-sorsolás
Csütörtök este 18 órakor tartják Brüsszelben a Nemzetek Ligája csoportkörének sorsolását, melyen a B-ligában szereplő magyar válogatott is ellenfeleket kap. A sorsolást folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

Cikkünk folyamatosan frissül...

Magyar válogatott
2 órája

A bosnyákok és a románok voltak a legnépszerűbbek – olvasóink ebbe az NL-csoportba várják a válogatottat

KEZDÉS: 18.00. „Csak Svájcot ne” – ez lehet sokak mottója a ma esti Nemzetek Ligája-csoportsorsolást megelőzően.

 

 

