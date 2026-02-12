NL-sorsolás: ellenfeleket kap a magyar válogatott
Csütörtök este 18 órakor tartják Brüsszelben a Nemzetek Ligája csoportkörének sorsolását, melyen a B-ligában szereplő magyar válogatott is ellenfeleket kap. A sorsolást folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
Cikkünk folyamatosan frissül...
Magyar válogatott
2 órája
A bosnyákok és a románok voltak a legnépszerűbbek – olvasóink ebbe az NL-csoportba várják a válogatottat
KEZDÉS: 18.00. „Csak Svájcot ne” – ez lehet sokak mottója a ma esti Nemzetek Ligája-csoportsorsolást megelőzően.
Legfrissebb hírek
Détáriék meghódították a Közel-Keletet
Népsport
2026.01.30. 09:13
Ezek is érdekelhetik