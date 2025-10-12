Megtalálta új vezetőedzőjét a Monaco – hivatalos

A 38 éves Sébastien Pocognoli tavaly nyáron vette át a RUSG irányítását, és bár első alkalommal dolgozott felnőttcsapat élén, kilencven év után ismét bajnok lett a brüsszeli együttes.

A BL-ben egy győzelemmel és egy vereséggel, a bajnokságban – amelyben listavezetők – hét sikerrel, két döntetlennel és egy vereséggel kezdték az új idényt, a szakvezető mégis azonnali hatállyal távozott. Utódját egyelőre nem nevezték ki.



Pocognoli monacói szerződése 2027 nyaráig szól. Új klubjának honlapja szerint „a remek eredményeket ambiciózus és vonzó játékstílussal ötvözte” a RUSG-nál, ezért figyeltek fel rá.

A hercegség csapatát 2023 nyara óta az osztrák Adi Hütter irányította, akivel előbb ezüstérmes, majd bronzérmes lett a Monaco a francia bajnokságban. A BL-ben februárban az egyenes kieséses szakasz első fordulójáig jutott a Monaco, a mostani idényben pedig egy vereséggel és egy döntetlennel kezdett. A vezetőedző menesztését azzal indokolták, hogy a legutóbbi öt tétmérkőzésükből csak egyet nyertek meg, két döntetlen mellett kétszer kikaptak, és hét forduló után csak az ötödik helyen állnak a bajnoki tabellán.