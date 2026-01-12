Nemzeti Sportrádió

Heti program: indul a férfi kézi Európa-bajnokság, ANK-döntő és NFL-rájátszás

2026.01.12. 11:55
Az előttünk álló héten kezdődik a férfi kézilabda Európa-bajnokság csoportköre: a magyar válogatott pénteken és vasárnap is pályára lép. A hét utolsó napján rendezik meg az Afrikai Nemzetek Kupája döntőjét Marokkóban. Folytatódik a férfi vízilabda Európa-bajnokság, valamint az NFL rájátszása is. Nem maradunk női kézi BL-meccsek nélkül sem.

 JANUÁR 12., HÉTFŐ 

 FUTBALLPROGRAM 

ANGOL FA-KUPA
3. FORDULÓ
20.45: Liverpool–Barnsley (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

FRANCIA KUPA
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
21.10: Paris Saint-Germain–Paris FC 

OLASZ SERIE A
20. FORDULÓ
18.30: Genoa–Cagliari (Tv: Match4)
20.45: Juventus–Cremonese (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA
19. FORDULÓ
21.00: Sevilla–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

SZAÚDI BAJNOKSÁG
18.30: Al-Hilal–Al-Naszr (Tv: Spíler2)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

SPORTGÁLA
19.00: 68. Nemzeti Sport Gála, Budapesti Operaház (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! 

AMERIKAI FUTBALL
NFL, WILD CARD MÉRKŐZÉS
2.15: Pittsburgh Steelers–Houston Texans (Tv: Arena4)

JÉGKORONG
NŐI U18-AS VILÁGBAJNOKSÁG
23.00: Kanada–Magyarország, Kanada (Tv: Sport1)

LÓVERSENY
13.45: Kincsem+ Tuti 1005 (Tv: Sport1)

SZNÚKER
14.00: Masters, 1. forduló (Tv: Eurosport1)
20.00: Masters, 1. forduló (Tv: Eurosport1)

TENISZ
AUSTRALIAN OPEN
0.00: selejtező, 1. forduló
ATP 250-ES ÉS WTA 500-AS TORNA
Adelaide
1.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
Auckland
23.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
Hobart
1.00: női egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
A-csoport, 2. forduló
12.35: Málta–Franciaország (Tv: M4 Sport)
15.15: Magyarország–Montenegró (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
C-csoport, 2. forduló
18.00: Hollandia–Izrael
20.30: Spanyolország–Szerbia

 JANUÁR 13., KEDD 

 FUTBALLPROGRAM 

NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI
DVTK–FK Bodö/Glimt (norvég)
ETO FC–NK Osijek (horvát)
Nyíregyháza–PFK Levszki Szófia (bolgár)
Paks–LKS Lódz (lengyel)

ANGOL LIGAKUPA
ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
21.00: Newcastle United–Manchester City (Tv: Match4)

FRANCIA KUPA
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
21.00: Bayeux FC (VI.)–Olympique Marseille

NÉMET BUNDESLIGA
17. FORDULÓ
18.30: VfB Stuttgart–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)
20.30: Borussia Dortmund–Werder Bremen (Tv: Arena4)
20.30: Hamburg–Bayer Leverkusen
20.30: Mainz–Heidenheim

OLASZ KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
21.00: Roma–Torino

SPANYOL KIRÁLY-KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
21.00: Cultural Leonesa (III.)–Athletic Bilbao (Tv: Sport2)
21.00: Deportivo La Coruna (II.)–Atlético Madrid (Tv: Sport1)
21.00: Real Sociedad–Osasuna

SZAÚDI BAJNOKSÁG
15. FORDULÓ
18.30: Damak–Al-Ittihad (Tv: Spíler1)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

KÉZILABDA
NŐI NB I
18.00: Mol Esztergom–Kozármisleny KA 

KOSÁRLABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, RÁJÁTSZÁS A NYOLCADDÖNTŐÉRT
3. MÉRKŐZÉS, MISKOLC
17.30: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Trieste (olasz) 

RALI
Dakar rali, 9. szakasz, Vadi ad Davaszir-Bisa (418 km)

RÖPLABDA
Női Challenge Kupa, nyolcaddöntő, visszavágó
17.00: Olymp Praha (cseh)–KHG KNRC 

VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
B-CSOPORT
12.45: Grúzia–Horvátország 
15.15: Szlovénia–Görögország 
D-CSOPORT
18.00: Szlovákia–Olaszország 
20.30: Románia–Törökország 

 JANUÁR 14., SZERDA 

 FUTBALLPROGRAM 

AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
ELŐDÖNTŐ
18.00: Szenegál–Egyiptom, Tangier 
21.00: Marokkó–Nigéria, Rabat 

NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI
Kazincbarcika–Karcagi SC (NB II)

ANGOL LIGAKUPA
ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
21.00: Chelsea–Arsenal (Tv: Match4)

NÉMET BUNDESLIGA
17. FORDULÓ
18.30: Wolfsburg–St. Pauli (Tv: Arena4)
20.30: Hoffenheim–Borussia Mönchengladbach
20.30: 1. FC Köln–Bayern München (Tv: Arena4)
20.30: RB Leipzig–Freiburg

OLASZ SERIE A
16. FORDULÓ, PÓTOLT MÉRKŐZÉSEK
18.30: Napoli–Parma (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Lecce

SPANYOL KIRÁLY-KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
21.00: Alavés–Rayo Vallecano
21.00: Albacete (II.)–Real Madrid (Tv: Sport1)
21.00: Real Betis–Elche (Tv: Sport2) 

SZAÚDI BAJNOKSÁG
15. FORDULÓ
18.30: Al-Ahli–Al-Tavon (Tv: Spíler1)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
19.15: Hydro Fehérvár AV19–HC Bolzano (olasz) 
19.15: Black Wings Linz (osztrák)–FTC-Telekom 

KÉZILABDA
NŐI NB I
17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Győri Audi ETO KC 
18.00: Moyra-Budaörs–Motherson Mosonmagyaróvári KC 
18.00: DVSC Schaeffler–FTC-Rail Cargo Hungaria 

KOSÁRLABDA
NŐI EUROLIGA, MÁSODIK CSOPORTKÖR 
3. FORDULÓ, F-CSOPORT
18.00: DVTK Hun-Therm–Zaragoza (spanyol) 
FÉRFI EURÓPA-KUPA, MÁSODIK CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ, K-CSOPORT
19.15: Sopot (lengyel)–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 22. FORDULÓ
19.30: Partizan Beograd (szerb)–Olympiakosz (görög)

MŰKORCSOLYA
Európa-bajnokság, Sheffield
14.00: páros rövidprogram 
18.00: női rövidprogram 

RALI
Dakar rali, 10. szakasz, Bisa–Bisa (371 km)

RÖPLABDA
Férfi Közép-európai Liga, alapszakasz
15.30: MÁV Előre Foxconn–MOK Mursa Osijek (horvát), Zágráb 
Férfi Extraliga, alapszakasz
19.00: Vidux-Szegedi RSE–Fino Kaposvár 
19.00: Prestige Fitness PSE–Kecskeméti RC 
20.00: DEAC–TFSE 
Női CEV-kupa, nyolcaddöntő, visszavágó
19.00: Volley Mulhouse Alsace (francia)–MBH-Békéscsaba 
Női Challenge-kupa, nyolcaddöntő, visszavágó
20.00: Megabox group Vallefoglia (olasz)–Fatum Nyíregyháza 
Női Extraliga, alapszakasz
19.00: Vasas SC–UTE 

VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
A-CSOPORT
12.45: Málta–Magyarország 
18.00: Franciaország–Montenegró 
C-CSOPORT
15.15: Hollandia–Spanyolország 
20.30: Izrael–Szerbia 

 JANUÁR 15., CSÜTÖRTÖK 

 FUTBALLPROGRAM 

NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI
Puskás Akadémia–FC Slovan Liberec (cseh)
DVSC–OFK Beograd (szerb)
DVTK–Wolfsberger AC (osztrák)
Ferencváros–FC Midtjylland (dán) 

FUTSAL
FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
18.00: Magyarország–Szerbia, Budapest (Dr. Koltai Jenő Sportközpont) 

NÉMET BUNDESLIGA
17. FORDULÓ
20.30: Augsburg–Union Berlin (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A
16. FORDULÓ, PÓTOLT MÉRKŐZÉSEK
18.30: Hellas Verona–Bologna
20.45: Como–Milan (Tv: Match4)

SPANYOL KIRÁLY-KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
21.00: Burgos (II.)–Valencia
21.00: Racing Santander (II.)–Barcelona

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR 
1. FORDULÓ
A-CSOPORT (HERNING)
18.00: Spanyolország–Szerbia 
20.30: Németország–Ausztria 
C-CSOPORT (FORNEBU)
18.00: Franciaország–Csehország 
20.30: Norvégia–Ukrajna 

KOSÁRLABDA
NŐI EURÓPA-KUPA, NYOLCADDÖNTŐ
1. MÉRKŐZÉS
18.30: Athinaikosz (görög)–Sopron Basket 
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 22. FORDULÓ
17.00: Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Virtus Bologna (olasz)
18.30: Anadolu Efes (török)–Baskonia (spanyol)
19.30: Bayern München (német)–Panathinaikosz (görög)
20.05: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Zalgiris Kaunas (litván)
20.30: Milan (olasz)–Crvena zvezda (szerb)
20.45: Paris Basketball (francia)–Monaco (francia)

MŰKORCSOLYA
Európa-bajnokság, Sheffield
14.15: férfi rövidprogram 
20.00: páros kűr 

RALI
Dakar rali, 11. szakasz, Bisa–Al Henakija (347 km)

RÖPLABDA
Férfi Közép-európai Liga, alapszakasz
18.00: HAOK Mladost Zagreb (horvát)–MÁV Előre Foxconn, Zágráb 
Férfi Extraliga, alapszakasz
20.00: Swissten Dág KSE–MAFC 

VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
B-CSOPORT
18.00: Szlovénia–Grúzia 
20.30: Görögország–Horvátország 
D-CSOPORT
12.45: Törökország–Szlovákia 
15.15: Románia–Olaszország 
NŐI EURÓPA-BAJNOKI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
18.00: Magyarország–Egyesült Államok, Szolnok 

 JANUÁR 16., PÉNTEK 

 FUTBALLPROGRAM 

KONFERENCIALIGA
A nyolcaddöntőbe jutásért rendezendő párharcok sorsolása, Nyon

NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI
Nyíregyháza–FC Hradec Králové (cseh)
Paks–RTS Widzew Lódz (lengyel) 
Újpest FC–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)

FRANCIA LIGUE 1
18. FORDULÓ
19.00: Monaco–Lorient
21.00: Paris SG–Lille

NÉMET BUNDESLIGA
18. FORDULÓ
20.30: Werder Bremen–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A
21. FORDULÓ
20.45: Pisa–Atalanta (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA
20. FORDULÓ
21.00: Espanyol–Girona (Tv: Spíler2)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

JÉGKORONG
ERSTE LIGA
17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Gyergyói HK (romániai) 
18.00: Dunaújvárosi Acélbikák–Budapest Jégkorong Akadémia HC 
18.00: UTE–DVTK Jegesmedvék 
18.30: FEHA19–DEAC 
OSZTRÁK LIGA
19.15: Klagenfurt (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19 
19.45: HC Bolzano (olasz)–FTC-Telekom 

KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR 
1.FORDULÓ
B-CSOPORT (HERNING)
18.00: Portugália–Románia 
20.30: Dánia–Észak-Macedónia 
D-CSOPORT (FORNEBU)
18.00: Szlovénia–Montenegró 
20.30: Feröer–Svájc 
F-CSOPORT (KRISTIANSTAD)
18.00: Izland–Olaszország 
20.30: Magyarország–Lengyelország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 22. FORDULÓ
18.45: Fenerbahce (török)–Valencia (spanyol)
20.00: ASVEL Villeurbanne (francia)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)
20.45: Real Madrid (spanyol)–Barcelona (spanyol)

MŰKORCSOLYA
Európa-bajnokság, Sheffield
13.30: jégtánc ritmustánc 
19.00: női kűr 

RALI
Dakar rali, 12. szakasz, Al Henakija–Janbu (310 km)

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
Európa-bajnokság, Tilburg, selejtezők

VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
A 13–16. HELYÉRT
12.45: B4–D4 
20.15: A4–C4 
KÖZÉPDÖNTŐ, E-CSOPORT
15.30: A3–C1 
18.00: A1–C3 
20.30: A2–C2 

 JANUÁR 17., SZOMBAT 

 FUTBALLPROGRAM 

AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
17.00: bronzmérkőzés, Casablanca 

NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI
Zalaegerszeg–FC Koper (szlovén)
Zalaegerszeg–HNK Gorica (horvát)
Kazincbarcika–FC Kosice (Kassa, szlovákiai)
MTK Budapest–Videoton FC Fehérvár (NB II)

ANGOL PREMIER LEAGUE
22. FORDULÓ
13.30: Manchester United–Manchester City (Tv: Spíler1)
16.00: Chelsea–Brentford (Tv: Match4)
16.00: Leeds United–Fulham
16.00: Liverpool–Burnley (Tv: Spíler1)
16.00: Sunderland–Crystal Palace
16.00: Tottenham Hotspur–West Ham United
18.30: Nottingham Forest–Arsenal (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1
18. FORDULÓ
17.00: Lens–Auxerre
19.00: Toulouse–Nice
21.05: Angers–Marseille

NÉMET BUNDESLIGA
18. FORDULÓ
15.30: Borussia Dortmund–St. Pauli (Tv: Arena4)
15.30: 1. FC Köln–Mainz
15.30: Hamburg–Borussia Mönchengladbach
15.30: Hoffenheim–Bayer Leverkusen
15.30: Wolfsburg–Heidenheim
18.30: RB Leipzig–Bayern München (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A
21. FORDULÓ
15.00: Udinese–Internazionale
18.00: Napoli–Sassuolo
20.45: Cagliari–Juventus

ROMÁN SUPERLIGA
22. FORDULÓ
14.30: Csíkszereda–Botosani – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA
20. FORDULÓ
14.00: Real Madrid–Levante (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
16.15: Mallorca–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
18.30: Osasuna–Oviedo (Tv: Spíler2)
21.00: Betis–Villarreal (Tv: Spíler2)

FUTSAL
Férfi felkészülési mérkőzés
Magyarország–Szerbia, Telki, zárt kapus

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AMERIKAI FUTBALL
NFL, RÁJÁTSZÁS
DIVISIONAL ROUND
Denver Broncos–Buffalo Bills (Tv: Arena4)
Seattle Seahawks–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)

JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
19.15: Villach (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19 

KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
1. FORDULÓ
E-CSOPORT (MALMÖ)
18.00: Horvátország–Grúzia 
20.30: Svédország–Hollandia 
2. FORDULÓ
A-CSOPORT (HERNING)
18.00: Spanyolország–Ausztria 
20.30: Németország–Szerbia 
C-CSOPORT (FORNEBU)
18.00: Franciaország–Ukrajna 
20.30: Norvégia–Csehország 
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR 
10. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.00: Győri Audi ETO KC–DVSC Schaeffler (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
NŐI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR
2. FORDULÓ
A-CSOPORT 
16.00: CS Minaur Baia Mare (román)–Motherson Mosonmagyaróvári KC (Tv: Sport1) 
B-CSOPORT 
20.00: Mol Esztergom–HSG Blomberg-Lippe (német) (Tv: Sport1) 
NŐI NB I
17.00: NEKA–Váci NKSE 
18.00: Vasas SC–Alba Fehérvár KC 
18.00: Szombathelyi KKA–Kisvárda Master Good SE 

KOSÁRLABDA
FÉRFI MAGYAR KUPA, NEGYEDDÖNTŐ
18.00: Atomerőmű SE–Sopron KC 
NŐI NB I
17.30: ELTE BEAC Újbuda–Vasas Akadémia 
19.00: TFSE–Uni Győr 

MŰKORCSOLYA
Európa-bajnokság, Sheffield
14.00: férfi kűr (Vlasenko Aleksandr?)
19.30: jégtánc kűr (Ignateva Mariia, Danijil Leonyidovics Szemko?) 

RALI
Dakar-rali, 13. (utolsó) szakasz, Janbu–Janbu (105 km)

RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
19.00: MAFC–MEAFC-Peka Bau 
Női Extraliga, alapszakasz
14.00: TFSE–MÁV Előre Foxconn 
18.00: KHG KNRC–MBH-Békéscsaba 
18.00: Fatum Nyíregyháza–Vasas Óbuda 
19.00: UTE–Szent Benedek RA 

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
13.35: Európa-bajnokság, Tilburg 

VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
A 13–16. HELYÉRT
10.15: B4–C4 
12.45: D4–A4 
KÖZÉPDÖNTŐ, F-CSOPORT
15.30: B3–D1 
18.00: B1–D3 
20.30: B2–D2 
NŐI EURÓPA-BAJNOKI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
16.30: Magyarország–Egyesült Államok, Budapest (Komjádi uszoda) 

 JANUÁR 18., VASÁRNAP 

 FUTBALLPROGRAM 

AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
20.00: döntő, Rabat – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE
22. FORDULÓ
15.00: Wolverhampton Wanderers–Newcastle United (Tv: Spíler1)
17.30: Aston Villa–Everton (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1
18. FORDULÓ
15.00: Strasbourg–Metz
17.15: Nantes–Paris FC
17.15: Rennes–Le Havre
20.45: Lyon–Brest

NÉMET BUNDESLIGA
18. FORDULÓ
15.30: VfB Stuttgart–Union Berlin (Tv: Arena4)
17.30: Augsburg–Freiburg

OLASZ SERIE A
21. FORDULÓ
12.30: Parma–Genoa
15.00: Bologna–Fiorentina
18.00: Torino–Roma
20.45: Milan–Lecce

SPANYOL LA LIGA
20. FORDULÓ
14.00: Getafe–Valencia (Tv: Spíler2) 
16.15: Atlético Madrid–Alavés (Tv: Spíler2)
18.30: Celta Vigo–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–FC Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AMERIKAI FUTBALL
NFL, RÁJÁTSZÁS
DIVISIONAL ROUND
Chicago Bears–Los Angeles Rams
New England Patriots–Houston Texans/Pittsburgh Steelers

JÉGKORONG
ERSTE LIGA
16.30: Corona Brasov (romániai)–SC Csíkszereda (romániai) 
17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–FEHA19 
18.00: DVTK Jegesmedvék–Budapest Jégkorong Akadémia HC 
18.30: DEAC–UTE 
OSZTRÁK LIGA
16.00: Pustertal Wölfe (olasz)–FTC-Telekom, Brunico (Bruneck) 

KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR 
2. FORDULÓ
B-CSOPORT (HERNING)
18.00: Portugália–Észak-Macedónia 
20.30: Dánia–Románia 
D-CSOPORT (FORNEBU)
18.00: Feröer–Montenegró 
20.30: Szlovénia–Svájc 
F-CSOPORT (KRISTIANSTAD)
18.00: Lengyelország–Izland 
20.30: Magyarország–Olaszország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR 
10. FORDULÓ
B-CSOPORT
16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Podravka Koprivnica (horvát), Érd (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

KOSÁRLABDA
FÉRFI MAGYAR KUPA
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Alba Fehérvár 
18.00: Endo Plus Service-Honvéd–DEAC 
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Kometa-KVGY Kaposvári KK 
NŐI NB I
17.00: NKA Universitas Pécs–Tarr KSC Szekszárd 
17.30: DVTK Hun-Therm–Csata TKK 
18.00: Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–VBW CEKK Cegléd 
19.00: Sopron Basket–BKG-Prima Szigetszentmiklós 

RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
17.00: Fino Kaposvár–Dunaújvárosi KSE 
18.00: DEAC–Swissten Dág KSE 
18.00: Vidux-Szegedi RSE–Vegyész RC Kazincbarcika 
19.00: MÁV Előre Foxconn–Szolnoki RK-SC SI 

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
13.35: Európa-bajnokság, Tilburg 

TENISZ
Australian Open, Melbourne

VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
A 13–16. HELYÉRT
10.15: A4–B4 
12.45: D4–C4 
KÖZÉPDÖNTŐ, E-CSOPORT
15.30: A3–C2 
18.00: A2–C3 
20.15: A1–C1 

 

