Heti program: indul a férfi kézi Európa-bajnokság, ANK-döntő és NFL-rájátszás
JANUÁR 12., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
ANGOL FA-KUPA
3. FORDULÓ
20.45: Liverpool–Barnsley (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
FRANCIA KUPA
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
21.10: Paris Saint-Germain–Paris FC
OLASZ SERIE A
20. FORDULÓ
18.30: Genoa–Cagliari (Tv: Match4)
20.45: Juventus–Cremonese (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
19. FORDULÓ
21.00: Sevilla–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
SZAÚDI BAJNOKSÁG
18.30: Al-Hilal–Al-Naszr (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
SPORTGÁLA
19.00: 68. Nemzeti Sport Gála, Budapesti Operaház (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
AMERIKAI FUTBALL
NFL, WILD CARD MÉRKŐZÉS
2.15: Pittsburgh Steelers–Houston Texans (Tv: Arena4)
JÉGKORONG
NŐI U18-AS VILÁGBAJNOKSÁG
23.00: Kanada–Magyarország, Kanada (Tv: Sport1)
LÓVERSENY
13.45: Kincsem+ Tuti 1005 (Tv: Sport1)
SZNÚKER
14.00: Masters, 1. forduló (Tv: Eurosport1)
20.00: Masters, 1. forduló (Tv: Eurosport1)
TENISZ
AUSTRALIAN OPEN
0.00: selejtező, 1. forduló
ATP 250-ES ÉS WTA 500-AS TORNA
Adelaide
1.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
Auckland
23.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
Hobart
1.00: női egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
A-csoport, 2. forduló
12.35: Málta–Franciaország (Tv: M4 Sport)
15.15: Magyarország–Montenegró (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
C-csoport, 2. forduló
18.00: Hollandia–Izrael
20.30: Spanyolország–Szerbia
JANUÁR 13., KEDD
FUTBALLPROGRAM
NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI
DVTK–FK Bodö/Glimt (norvég)
ETO FC–NK Osijek (horvát)
Nyíregyháza–PFK Levszki Szófia (bolgár)
Paks–LKS Lódz (lengyel)
ANGOL LIGAKUPA
ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
21.00: Newcastle United–Manchester City (Tv: Match4)
FRANCIA KUPA
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
21.00: Bayeux FC (VI.)–Olympique Marseille
NÉMET BUNDESLIGA
17. FORDULÓ
18.30: VfB Stuttgart–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)
20.30: Borussia Dortmund–Werder Bremen (Tv: Arena4)
20.30: Hamburg–Bayer Leverkusen
20.30: Mainz–Heidenheim
OLASZ KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
21.00: Roma–Torino
SPANYOL KIRÁLY-KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
21.00: Cultural Leonesa (III.)–Athletic Bilbao (Tv: Sport2)
21.00: Deportivo La Coruna (II.)–Atlético Madrid (Tv: Sport1)
21.00: Real Sociedad–Osasuna
SZAÚDI BAJNOKSÁG
15. FORDULÓ
18.30: Damak–Al-Ittihad (Tv: Spíler1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KÉZILABDA
NŐI NB I
18.00: Mol Esztergom–Kozármisleny KA
KOSÁRLABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, RÁJÁTSZÁS A NYOLCADDÖNTŐÉRT
3. MÉRKŐZÉS, MISKOLC
17.30: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Trieste (olasz)
RALI
Dakar rali, 9. szakasz, Vadi ad Davaszir-Bisa (418 km)
RÖPLABDA
Női Challenge Kupa, nyolcaddöntő, visszavágó
17.00: Olymp Praha (cseh)–KHG KNRC
VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
B-CSOPORT
12.45: Grúzia–Horvátország
15.15: Szlovénia–Görögország
D-CSOPORT
18.00: Szlovákia–Olaszország
20.30: Románia–Törökország
JANUÁR 14., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
ELŐDÖNTŐ
18.00: Szenegál–Egyiptom, Tangier
21.00: Marokkó–Nigéria, Rabat
NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI
Kazincbarcika–Karcagi SC (NB II)
ANGOL LIGAKUPA
ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
21.00: Chelsea–Arsenal (Tv: Match4)
NÉMET BUNDESLIGA
17. FORDULÓ
18.30: Wolfsburg–St. Pauli (Tv: Arena4)
20.30: Hoffenheim–Borussia Mönchengladbach
20.30: 1. FC Köln–Bayern München (Tv: Arena4)
20.30: RB Leipzig–Freiburg
OLASZ SERIE A
16. FORDULÓ, PÓTOLT MÉRKŐZÉSEK
18.30: Napoli–Parma (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Lecce
SPANYOL KIRÁLY-KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
21.00: Alavés–Rayo Vallecano
21.00: Albacete (II.)–Real Madrid (Tv: Sport1)
21.00: Real Betis–Elche (Tv: Sport2)
SZAÚDI BAJNOKSÁG
15. FORDULÓ
18.30: Al-Ahli–Al-Tavon (Tv: Spíler1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
19.15: Hydro Fehérvár AV19–HC Bolzano (olasz)
19.15: Black Wings Linz (osztrák)–FTC-Telekom
KÉZILABDA
NŐI NB I
17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Győri Audi ETO KC
18.00: Moyra-Budaörs–Motherson Mosonmagyaróvári KC
18.00: DVSC Schaeffler–FTC-Rail Cargo Hungaria
KOSÁRLABDA
NŐI EUROLIGA, MÁSODIK CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ, F-CSOPORT
18.00: DVTK Hun-Therm–Zaragoza (spanyol)
FÉRFI EURÓPA-KUPA, MÁSODIK CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ, K-CSOPORT
19.15: Sopot (lengyel)–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 22. FORDULÓ
19.30: Partizan Beograd (szerb)–Olympiakosz (görög)
MŰKORCSOLYA
Európa-bajnokság, Sheffield
14.00: páros rövidprogram
18.00: női rövidprogram
RALI
Dakar rali, 10. szakasz, Bisa–Bisa (371 km)
RÖPLABDA
Férfi Közép-európai Liga, alapszakasz
15.30: MÁV Előre Foxconn–MOK Mursa Osijek (horvát), Zágráb
Férfi Extraliga, alapszakasz
19.00: Vidux-Szegedi RSE–Fino Kaposvár
19.00: Prestige Fitness PSE–Kecskeméti RC
20.00: DEAC–TFSE
Női CEV-kupa, nyolcaddöntő, visszavágó
19.00: Volley Mulhouse Alsace (francia)–MBH-Békéscsaba
Női Challenge-kupa, nyolcaddöntő, visszavágó
20.00: Megabox group Vallefoglia (olasz)–Fatum Nyíregyháza
Női Extraliga, alapszakasz
19.00: Vasas SC–UTE
VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
A-CSOPORT
12.45: Málta–Magyarország
18.00: Franciaország–Montenegró
C-CSOPORT
15.15: Hollandia–Spanyolország
20.30: Izrael–Szerbia
JANUÁR 15., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI
Puskás Akadémia–FC Slovan Liberec (cseh)
DVSC–OFK Beograd (szerb)
DVTK–Wolfsberger AC (osztrák)
Ferencváros–FC Midtjylland (dán)
FUTSAL
FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
18.00: Magyarország–Szerbia, Budapest (Dr. Koltai Jenő Sportközpont)
NÉMET BUNDESLIGA
17. FORDULÓ
20.30: Augsburg–Union Berlin (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
16. FORDULÓ, PÓTOLT MÉRKŐZÉSEK
18.30: Hellas Verona–Bologna
20.45: Como–Milan (Tv: Match4)
SPANYOL KIRÁLY-KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
21.00: Burgos (II.)–Valencia
21.00: Racing Santander (II.)–Barcelona
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
1. FORDULÓ
A-CSOPORT (HERNING)
18.00: Spanyolország–Szerbia
20.30: Németország–Ausztria
C-CSOPORT (FORNEBU)
18.00: Franciaország–Csehország
20.30: Norvégia–Ukrajna
KOSÁRLABDA
NŐI EURÓPA-KUPA, NYOLCADDÖNTŐ
1. MÉRKŐZÉS
18.30: Athinaikosz (görög)–Sopron Basket
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 22. FORDULÓ
17.00: Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Virtus Bologna (olasz)
18.30: Anadolu Efes (török)–Baskonia (spanyol)
19.30: Bayern München (német)–Panathinaikosz (görög)
20.05: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Zalgiris Kaunas (litván)
20.30: Milan (olasz)–Crvena zvezda (szerb)
20.45: Paris Basketball (francia)–Monaco (francia)
MŰKORCSOLYA
Európa-bajnokság, Sheffield
14.15: férfi rövidprogram
20.00: páros kűr
RALI
Dakar rali, 11. szakasz, Bisa–Al Henakija (347 km)
RÖPLABDA
Férfi Közép-európai Liga, alapszakasz
18.00: HAOK Mladost Zagreb (horvát)–MÁV Előre Foxconn, Zágráb
Férfi Extraliga, alapszakasz
20.00: Swissten Dág KSE–MAFC
VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
B-CSOPORT
18.00: Szlovénia–Grúzia
20.30: Görögország–Horvátország
D-CSOPORT
12.45: Törökország–Szlovákia
15.15: Románia–Olaszország
NŐI EURÓPA-BAJNOKI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
18.00: Magyarország–Egyesült Államok, Szolnok
JANUÁR 16., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
KONFERENCIALIGA
A nyolcaddöntőbe jutásért rendezendő párharcok sorsolása, Nyon
NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI
Nyíregyháza–FC Hradec Králové (cseh)
Paks–RTS Widzew Lódz (lengyel)
Újpest FC–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)
FRANCIA LIGUE 1
18. FORDULÓ
19.00: Monaco–Lorient
21.00: Paris SG–Lille
NÉMET BUNDESLIGA
18. FORDULÓ
20.30: Werder Bremen–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
21. FORDULÓ
20.45: Pisa–Atalanta (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
20. FORDULÓ
21.00: Espanyol–Girona (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Gyergyói HK (romániai)
18.00: Dunaújvárosi Acélbikák–Budapest Jégkorong Akadémia HC
18.00: UTE–DVTK Jegesmedvék
18.30: FEHA19–DEAC
OSZTRÁK LIGA
19.15: Klagenfurt (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19
19.45: HC Bolzano (olasz)–FTC-Telekom
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
1.FORDULÓ
B-CSOPORT (HERNING)
18.00: Portugália–Románia
20.30: Dánia–Észak-Macedónia
D-CSOPORT (FORNEBU)
18.00: Szlovénia–Montenegró
20.30: Feröer–Svájc
F-CSOPORT (KRISTIANSTAD)
18.00: Izland–Olaszország
20.30: Magyarország–Lengyelország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 22. FORDULÓ
18.45: Fenerbahce (török)–Valencia (spanyol)
20.00: ASVEL Villeurbanne (francia)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)
20.45: Real Madrid (spanyol)–Barcelona (spanyol)
MŰKORCSOLYA
Európa-bajnokság, Sheffield
13.30: jégtánc ritmustánc
19.00: női kűr
RALI
Dakar rali, 12. szakasz, Al Henakija–Janbu (310 km)
RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
Európa-bajnokság, Tilburg, selejtezők
VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
A 13–16. HELYÉRT
12.45: B4–D4
20.15: A4–C4
KÖZÉPDÖNTŐ, E-CSOPORT
15.30: A3–C1
18.00: A1–C3
20.30: A2–C2
JANUÁR 17., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
17.00: bronzmérkőzés, Casablanca
NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI
Zalaegerszeg–FC Koper (szlovén)
Zalaegerszeg–HNK Gorica (horvát)
Kazincbarcika–FC Kosice (Kassa, szlovákiai)
MTK Budapest–Videoton FC Fehérvár (NB II)
ANGOL PREMIER LEAGUE
22. FORDULÓ
13.30: Manchester United–Manchester City (Tv: Spíler1)
16.00: Chelsea–Brentford (Tv: Match4)
16.00: Leeds United–Fulham
16.00: Liverpool–Burnley (Tv: Spíler1)
16.00: Sunderland–Crystal Palace
16.00: Tottenham Hotspur–West Ham United
18.30: Nottingham Forest–Arsenal (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
18. FORDULÓ
17.00: Lens–Auxerre
19.00: Toulouse–Nice
21.05: Angers–Marseille
NÉMET BUNDESLIGA
18. FORDULÓ
15.30: Borussia Dortmund–St. Pauli (Tv: Arena4)
15.30: 1. FC Köln–Mainz
15.30: Hamburg–Borussia Mönchengladbach
15.30: Hoffenheim–Bayer Leverkusen
15.30: Wolfsburg–Heidenheim
18.30: RB Leipzig–Bayern München (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
21. FORDULÓ
15.00: Udinese–Internazionale
18.00: Napoli–Sassuolo
20.45: Cagliari–Juventus
ROMÁN SUPERLIGA
22. FORDULÓ
14.30: Csíkszereda–Botosani – élőben az NSO-n!
SPANYOL LA LIGA
20. FORDULÓ
14.00: Real Madrid–Levante (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
16.15: Mallorca–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
18.30: Osasuna–Oviedo (Tv: Spíler2)
21.00: Betis–Villarreal (Tv: Spíler2)
FUTSAL
Férfi felkészülési mérkőzés
Magyarország–Szerbia, Telki, zárt kapus
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, RÁJÁTSZÁS
DIVISIONAL ROUND
Denver Broncos–Buffalo Bills (Tv: Arena4)
Seattle Seahawks–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
19.15: Villach (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
1. FORDULÓ
E-CSOPORT (MALMÖ)
18.00: Horvátország–Grúzia
20.30: Svédország–Hollandia
2. FORDULÓ
A-CSOPORT (HERNING)
18.00: Spanyolország–Ausztria
20.30: Németország–Szerbia
C-CSOPORT (FORNEBU)
18.00: Franciaország–Ukrajna
20.30: Norvégia–Csehország
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
10. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.00: Győri Audi ETO KC–DVSC Schaeffler (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
NŐI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR
2. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: CS Minaur Baia Mare (román)–Motherson Mosonmagyaróvári KC (Tv: Sport1)
B-CSOPORT
20.00: Mol Esztergom–HSG Blomberg-Lippe (német) (Tv: Sport1)
NŐI NB I
17.00: NEKA–Váci NKSE
18.00: Vasas SC–Alba Fehérvár KC
18.00: Szombathelyi KKA–Kisvárda Master Good SE
KOSÁRLABDA
FÉRFI MAGYAR KUPA, NEGYEDDÖNTŐ
18.00: Atomerőmű SE–Sopron KC
NŐI NB I
17.30: ELTE BEAC Újbuda–Vasas Akadémia
19.00: TFSE–Uni Győr
MŰKORCSOLYA
Európa-bajnokság, Sheffield
14.00: férfi kűr (Vlasenko Aleksandr?)
19.30: jégtánc kűr (Ignateva Mariia, Danijil Leonyidovics Szemko?)
RALI
Dakar-rali, 13. (utolsó) szakasz, Janbu–Janbu (105 km)
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
19.00: MAFC–MEAFC-Peka Bau
Női Extraliga, alapszakasz
14.00: TFSE–MÁV Előre Foxconn
18.00: KHG KNRC–MBH-Békéscsaba
18.00: Fatum Nyíregyháza–Vasas Óbuda
19.00: UTE–Szent Benedek RA
RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
13.35: Európa-bajnokság, Tilburg
VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
A 13–16. HELYÉRT
10.15: B4–C4
12.45: D4–A4
KÖZÉPDÖNTŐ, F-CSOPORT
15.30: B3–D1
18.00: B1–D3
20.30: B2–D2
NŐI EURÓPA-BAJNOKI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
16.30: Magyarország–Egyesült Államok, Budapest (Komjádi uszoda)
JANUÁR 18., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
20.00: döntő, Rabat – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
22. FORDULÓ
15.00: Wolverhampton Wanderers–Newcastle United (Tv: Spíler1)
17.30: Aston Villa–Everton (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
18. FORDULÓ
15.00: Strasbourg–Metz
17.15: Nantes–Paris FC
17.15: Rennes–Le Havre
20.45: Lyon–Brest
NÉMET BUNDESLIGA
18. FORDULÓ
15.30: VfB Stuttgart–Union Berlin (Tv: Arena4)
17.30: Augsburg–Freiburg
OLASZ SERIE A
21. FORDULÓ
12.30: Parma–Genoa
15.00: Bologna–Fiorentina
18.00: Torino–Roma
20.45: Milan–Lecce
SPANYOL LA LIGA
20. FORDULÓ
14.00: Getafe–Valencia (Tv: Spíler2)
16.15: Atlético Madrid–Alavés (Tv: Spíler2)
18.30: Celta Vigo–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–FC Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, RÁJÁTSZÁS
DIVISIONAL ROUND
Chicago Bears–Los Angeles Rams
New England Patriots–Houston Texans/Pittsburgh Steelers
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
16.30: Corona Brasov (romániai)–SC Csíkszereda (romániai)
17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–FEHA19
18.00: DVTK Jegesmedvék–Budapest Jégkorong Akadémia HC
18.30: DEAC–UTE
OSZTRÁK LIGA
16.00: Pustertal Wölfe (olasz)–FTC-Telekom, Brunico (Bruneck)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
2. FORDULÓ
B-CSOPORT (HERNING)
18.00: Portugália–Észak-Macedónia
20.30: Dánia–Románia
D-CSOPORT (FORNEBU)
18.00: Feröer–Montenegró
20.30: Szlovénia–Svájc
F-CSOPORT (KRISTIANSTAD)
18.00: Lengyelország–Izland
20.30: Magyarország–Olaszország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
10. FORDULÓ
B-CSOPORT
16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Podravka Koprivnica (horvát), Érd (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
KOSÁRLABDA
FÉRFI MAGYAR KUPA
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Alba Fehérvár
18.00: Endo Plus Service-Honvéd–DEAC
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Kometa-KVGY Kaposvári KK
NŐI NB I
17.00: NKA Universitas Pécs–Tarr KSC Szekszárd
17.30: DVTK Hun-Therm–Csata TKK
18.00: Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–VBW CEKK Cegléd
19.00: Sopron Basket–BKG-Prima Szigetszentmiklós
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
17.00: Fino Kaposvár–Dunaújvárosi KSE
18.00: DEAC–Swissten Dág KSE
18.00: Vidux-Szegedi RSE–Vegyész RC Kazincbarcika
19.00: MÁV Előre Foxconn–Szolnoki RK-SC SI
RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
13.35: Európa-bajnokság, Tilburg
TENISZ
Australian Open, Melbourne
VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
A 13–16. HELYÉRT
10.15: A4–B4
12.45: D4–C4
KÖZÉPDÖNTŐ, E-CSOPORT
15.30: A3–C2
18.00: A2–C3
20.15: A1–C1