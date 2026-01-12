Heti program: indul a férfi kézi Európa-bajnokság, ANK-döntő és NFL-rájátszás

JANUÁR 12., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

ANGOL FA-KUPA

3. FORDULÓ

20.45: Liverpool–Barnsley (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

FRANCIA KUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

21.10: Paris Saint-Germain–Paris FC

OLASZ SERIE A

20. FORDULÓ

18.30: Genoa–Cagliari (Tv: Match4)

20.45: Juventus–Cremonese (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

19. FORDULÓ

21.00: Sevilla–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

SZAÚDI BAJNOKSÁG

18.30: Al-Hilal–Al-Naszr (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

SPORTGÁLA

19.00: 68. Nemzeti Sport Gála, Budapesti Operaház (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

AMERIKAI FUTBALL

NFL, WILD CARD MÉRKŐZÉS

2.15: Pittsburgh Steelers–Houston Texans (Tv: Arena4)

JÉGKORONG

NŐI U18-AS VILÁGBAJNOKSÁG

23.00: Kanada–Magyarország, Kanada (Tv: Sport1)

LÓVERSENY

13.45: Kincsem+ Tuti 1005 (Tv: Sport1)

SZNÚKER

14.00: Masters, 1. forduló (Tv: Eurosport1)

20.00: Masters, 1. forduló (Tv: Eurosport1)

TENISZ

AUSTRALIAN OPEN

0.00: selejtező, 1. forduló

ATP 250-ES ÉS WTA 500-AS TORNA

Adelaide

1.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

Auckland

23.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

Hobart

1.00: női egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

VÍZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

A-csoport, 2. forduló

12.35: Málta–Franciaország (Tv: M4 Sport)

15.15: Magyarország–Montenegró (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

C-csoport, 2. forduló

18.00: Hollandia–Izrael

20.30: Spanyolország–Szerbia

JANUÁR 13., KEDD

FUTBALLPROGRAM

NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI

DVTK–FK Bodö/Glimt (norvég)

ETO FC–NK Osijek (horvát)

Nyíregyháza–PFK Levszki Szófia (bolgár)

Paks–LKS Lódz (lengyel)

ANGOL LIGAKUPA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

21.00: Newcastle United–Manchester City (Tv: Match4)

FRANCIA KUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

21.00: Bayeux FC (VI.)–Olympique Marseille

NÉMET BUNDESLIGA

17. FORDULÓ

18.30: VfB Stuttgart–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)

20.30: Borussia Dortmund–Werder Bremen (Tv: Arena4)

20.30: Hamburg–Bayer Leverkusen

20.30: Mainz–Heidenheim

OLASZ KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

21.00: Roma–Torino

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

21.00: Cultural Leonesa (III.)–Athletic Bilbao (Tv: Sport2)

21.00: Deportivo La Coruna (II.)–Atlético Madrid (Tv: Sport1)

21.00: Real Sociedad–Osasuna

SZAÚDI BAJNOKSÁG

15. FORDULÓ

18.30: Damak–Al-Ittihad (Tv: Spíler1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KÉZILABDA

NŐI NB I

18.00: Mol Esztergom–Kozármisleny KA

KOSÁRLABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, RÁJÁTSZÁS A NYOLCADDÖNTŐÉRT

3. MÉRKŐZÉS, MISKOLC

17.30: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Trieste (olasz)

RALI

Dakar rali, 9. szakasz, Vadi ad Davaszir-Bisa (418 km)

RÖPLABDA

Női Challenge Kupa, nyolcaddöntő, visszavágó

17.00: Olymp Praha (cseh)–KHG KNRC

VÍZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

B-CSOPORT

12.45: Grúzia–Horvátország

15.15: Szlovénia–Görögország

D-CSOPORT

18.00: Szlovákia–Olaszország

20.30: Románia–Törökország

JANUÁR 14., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ

ELŐDÖNTŐ

18.00: Szenegál–Egyiptom, Tangier

21.00: Marokkó–Nigéria, Rabat

NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI

Kazincbarcika–Karcagi SC (NB II)

ANGOL LIGAKUPA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

21.00: Chelsea–Arsenal (Tv: Match4)

NÉMET BUNDESLIGA

17. FORDULÓ

18.30: Wolfsburg–St. Pauli (Tv: Arena4)

20.30: Hoffenheim–Borussia Mönchengladbach

20.30: 1. FC Köln–Bayern München (Tv: Arena4)

20.30: RB Leipzig–Freiburg

OLASZ SERIE A

16. FORDULÓ, PÓTOLT MÉRKŐZÉSEK

18.30: Napoli–Parma (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Lecce

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

21.00: Alavés–Rayo Vallecano

21.00: Albacete (II.)–Real Madrid (Tv: Sport1)

21.00: Real Betis–Elche (Tv: Sport2)

SZAÚDI BAJNOKSÁG

15. FORDULÓ

18.30: Al-Ahli–Al-Tavon (Tv: Spíler1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

19.15: Hydro Fehérvár AV19–HC Bolzano (olasz)

19.15: Black Wings Linz (osztrák)–FTC-Telekom

KÉZILABDA

NŐI NB I

17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Győri Audi ETO KC

18.00: Moyra-Budaörs–Motherson Mosonmagyaróvári KC

18.00: DVSC Schaeffler–FTC-Rail Cargo Hungaria

KOSÁRLABDA

NŐI EUROLIGA, MÁSODIK CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ, F-CSOPORT

18.00: DVTK Hun-Therm–Zaragoza (spanyol)

FÉRFI EURÓPA-KUPA, MÁSODIK CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ, K-CSOPORT

19.15: Sopot (lengyel)–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 22. FORDULÓ

19.30: Partizan Beograd (szerb)–Olympiakosz (görög)

MŰKORCSOLYA

Európa-bajnokság, Sheffield

14.00: páros rövidprogram

18.00: női rövidprogram

RALI

Dakar rali, 10. szakasz, Bisa–Bisa (371 km)

RÖPLABDA

Férfi Közép-európai Liga, alapszakasz

15.30: MÁV Előre Foxconn–MOK Mursa Osijek (horvát), Zágráb

Férfi Extraliga, alapszakasz

19.00: Vidux-Szegedi RSE–Fino Kaposvár

19.00: Prestige Fitness PSE–Kecskeméti RC

20.00: DEAC–TFSE

Női CEV-kupa, nyolcaddöntő, visszavágó

19.00: Volley Mulhouse Alsace (francia)–MBH-Békéscsaba

Női Challenge-kupa, nyolcaddöntő, visszavágó

20.00: Megabox group Vallefoglia (olasz)–Fatum Nyíregyháza

Női Extraliga, alapszakasz

19.00: Vasas SC–UTE

VÍZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

A-CSOPORT

12.45: Málta–Magyarország

18.00: Franciaország–Montenegró

C-CSOPORT

15.15: Hollandia–Spanyolország

20.30: Izrael–Szerbia

JANUÁR 15., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI

Puskás Akadémia–FC Slovan Liberec (cseh)

DVSC–OFK Beograd (szerb)

DVTK–Wolfsberger AC (osztrák)

Ferencváros–FC Midtjylland (dán)

FUTSAL

FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

18.00: Magyarország–Szerbia, Budapest (Dr. Koltai Jenő Sportközpont)

NÉMET BUNDESLIGA

17. FORDULÓ

20.30: Augsburg–Union Berlin (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

16. FORDULÓ, PÓTOLT MÉRKŐZÉSEK

18.30: Hellas Verona–Bologna

20.45: Como–Milan (Tv: Match4)

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

21.00: Burgos (II.)–Valencia

21.00: Racing Santander (II.)–Barcelona

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

A-CSOPORT (HERNING)

18.00: Spanyolország–Szerbia

20.30: Németország–Ausztria

C-CSOPORT (FORNEBU)

18.00: Franciaország–Csehország

20.30: Norvégia–Ukrajna

KOSÁRLABDA

NŐI EURÓPA-KUPA, NYOLCADDÖNTŐ

1. MÉRKŐZÉS

18.30: Athinaikosz (görög)–Sopron Basket

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 22. FORDULÓ

17.00: Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Virtus Bologna (olasz)

18.30: Anadolu Efes (török)–Baskonia (spanyol)

19.30: Bayern München (német)–Panathinaikosz (görög)

20.05: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Zalgiris Kaunas (litván)

20.30: Milan (olasz)–Crvena zvezda (szerb)

20.45: Paris Basketball (francia)–Monaco (francia)

MŰKORCSOLYA

Európa-bajnokság, Sheffield

14.15: férfi rövidprogram

20.00: páros kűr

RALI

Dakar rali, 11. szakasz, Bisa–Al Henakija (347 km)

RÖPLABDA

Férfi Közép-európai Liga, alapszakasz

18.00: HAOK Mladost Zagreb (horvát)–MÁV Előre Foxconn, Zágráb

Férfi Extraliga, alapszakasz

20.00: Swissten Dág KSE–MAFC

VÍZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

B-CSOPORT

18.00: Szlovénia–Grúzia

20.30: Görögország–Horvátország

D-CSOPORT

12.45: Törökország–Szlovákia

15.15: Románia–Olaszország

NŐI EURÓPA-BAJNOKI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

18.00: Magyarország–Egyesült Államok, Szolnok

JANUÁR 16., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

KONFERENCIALIGA

A nyolcaddöntőbe jutásért rendezendő párharcok sorsolása, Nyon

NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI

Nyíregyháza–FC Hradec Králové (cseh)

Paks–RTS Widzew Lódz (lengyel)

Újpest FC–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)

FRANCIA LIGUE 1

18. FORDULÓ

19.00: Monaco–Lorient

21.00: Paris SG–Lille

NÉMET BUNDESLIGA

18. FORDULÓ

20.30: Werder Bremen–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

21. FORDULÓ

20.45: Pisa–Atalanta (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

20. FORDULÓ

21.00: Espanyol–Girona (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Gyergyói HK (romániai)

18.00: Dunaújvárosi Acélbikák–Budapest Jégkorong Akadémia HC

18.00: UTE–DVTK Jegesmedvék

18.30: FEHA19–DEAC

OSZTRÁK LIGA

19.15: Klagenfurt (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19

19.45: HC Bolzano (olasz)–FTC-Telekom

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

1.FORDULÓ

B-CSOPORT (HERNING)

18.00: Portugália–Románia

20.30: Dánia–Észak-Macedónia

D-CSOPORT (FORNEBU)

18.00: Szlovénia–Montenegró

20.30: Feröer–Svájc

F-CSOPORT (KRISTIANSTAD)

18.00: Izland–Olaszország

20.30: Magyarország–Lengyelország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 22. FORDULÓ

18.45: Fenerbahce (török)–Valencia (spanyol)

20.00: ASVEL Villeurbanne (francia)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)

20.45: Real Madrid (spanyol)–Barcelona (spanyol)

MŰKORCSOLYA

Európa-bajnokság, Sheffield

13.30: jégtánc ritmustánc

19.00: női kűr

RALI

Dakar rali, 12. szakasz, Al Henakija–Janbu (310 km)

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

Európa-bajnokság, Tilburg, selejtezők

VÍZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

A 13–16. HELYÉRT

12.45: B4–D4

20.15: A4–C4

KÖZÉPDÖNTŐ, E-CSOPORT

15.30: A3–C1

18.00: A1–C3

20.30: A2–C2

JANUÁR 17., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ

17.00: bronzmérkőzés, Casablanca

NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI

Zalaegerszeg–FC Koper (szlovén)

Zalaegerszeg–HNK Gorica (horvát)

Kazincbarcika–FC Kosice (Kassa, szlovákiai)

MTK Budapest–Videoton FC Fehérvár (NB II)

ANGOL PREMIER LEAGUE

22. FORDULÓ

13.30: Manchester United–Manchester City (Tv: Spíler1)

16.00: Chelsea–Brentford (Tv: Match4)

16.00: Leeds United–Fulham

16.00: Liverpool–Burnley (Tv: Spíler1)

16.00: Sunderland–Crystal Palace

16.00: Tottenham Hotspur–West Ham United

18.30: Nottingham Forest–Arsenal (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

18. FORDULÓ

17.00: Lens–Auxerre

19.00: Toulouse–Nice

21.05: Angers–Marseille

NÉMET BUNDESLIGA

18. FORDULÓ

15.30: Borussia Dortmund–St. Pauli (Tv: Arena4)

15.30: 1. FC Köln–Mainz

15.30: Hamburg–Borussia Mönchengladbach

15.30: Hoffenheim–Bayer Leverkusen

15.30: Wolfsburg–Heidenheim

18.30: RB Leipzig–Bayern München (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

21. FORDULÓ

15.00: Udinese–Internazionale

18.00: Napoli–Sassuolo

20.45: Cagliari–Juventus

ROMÁN SUPERLIGA

22. FORDULÓ

14.30: Csíkszereda–Botosani – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA

20. FORDULÓ

14.00: Real Madrid–Levante (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

16.15: Mallorca–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

18.30: Osasuna–Oviedo (Tv: Spíler2)

21.00: Betis–Villarreal (Tv: Spíler2)

FUTSAL

Férfi felkészülési mérkőzés

Magyarország–Szerbia, Telki, zárt kapus

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, RÁJÁTSZÁS

DIVISIONAL ROUND

Denver Broncos–Buffalo Bills (Tv: Arena4)

Seattle Seahawks–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

19.15: Villach (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

E-CSOPORT (MALMÖ)

18.00: Horvátország–Grúzia

20.30: Svédország–Hollandia

2. FORDULÓ

A-CSOPORT (HERNING)

18.00: Spanyolország–Ausztria

20.30: Németország–Szerbia

C-CSOPORT (FORNEBU)

18.00: Franciaország–Ukrajna

20.30: Norvégia–Csehország

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

10. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.00: Győri Audi ETO KC–DVSC Schaeffler (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

NŐI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR

2. FORDULÓ

A-CSOPORT

16.00: CS Minaur Baia Mare (román)–Motherson Mosonmagyaróvári KC (Tv: Sport1)

B-CSOPORT

20.00: Mol Esztergom–HSG Blomberg-Lippe (német) (Tv: Sport1)

NŐI NB I

17.00: NEKA–Váci NKSE

18.00: Vasas SC–Alba Fehérvár KC

18.00: Szombathelyi KKA–Kisvárda Master Good SE

KOSÁRLABDA

FÉRFI MAGYAR KUPA, NEGYEDDÖNTŐ

18.00: Atomerőmű SE–Sopron KC

NŐI NB I

17.30: ELTE BEAC Újbuda–Vasas Akadémia

19.00: TFSE–Uni Győr

MŰKORCSOLYA

Európa-bajnokság, Sheffield

14.00: férfi kűr (Vlasenko Aleksandr?)

19.30: jégtánc kűr (Ignateva Mariia, Danijil Leonyidovics Szemko?)

RALI

Dakar-rali, 13. (utolsó) szakasz, Janbu–Janbu (105 km)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

19.00: MAFC–MEAFC-Peka Bau

Női Extraliga, alapszakasz

14.00: TFSE–MÁV Előre Foxconn

18.00: KHG KNRC–MBH-Békéscsaba

18.00: Fatum Nyíregyháza–Vasas Óbuda

19.00: UTE–Szent Benedek RA

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

13.35: Európa-bajnokság, Tilburg

VÍZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

A 13–16. HELYÉRT

10.15: B4–C4

12.45: D4–A4

KÖZÉPDÖNTŐ, F-CSOPORT

15.30: B3–D1

18.00: B1–D3

20.30: B2–D2

NŐI EURÓPA-BAJNOKI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

16.30: Magyarország–Egyesült Államok, Budapest (Komjádi uszoda)

JANUÁR 18., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ

20.00: döntő, Rabat – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

22. FORDULÓ

15.00: Wolverhampton Wanderers–Newcastle United (Tv: Spíler1)

17.30: Aston Villa–Everton (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

18. FORDULÓ

15.00: Strasbourg–Metz

17.15: Nantes–Paris FC

17.15: Rennes–Le Havre

20.45: Lyon–Brest

NÉMET BUNDESLIGA

18. FORDULÓ

15.30: VfB Stuttgart–Union Berlin (Tv: Arena4)

17.30: Augsburg–Freiburg

OLASZ SERIE A

21. FORDULÓ

12.30: Parma–Genoa

15.00: Bologna–Fiorentina

18.00: Torino–Roma

20.45: Milan–Lecce

SPANYOL LA LIGA

20. FORDULÓ

14.00: Getafe–Valencia (Tv: Spíler2)

16.15: Atlético Madrid–Alavés (Tv: Spíler2)

18.30: Celta Vigo–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.00: Real Sociedad–FC Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, RÁJÁTSZÁS

DIVISIONAL ROUND

Chicago Bears–Los Angeles Rams

New England Patriots–Houston Texans/Pittsburgh Steelers

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

16.30: Corona Brasov (romániai)–SC Csíkszereda (romániai)

17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–FEHA19

18.00: DVTK Jegesmedvék–Budapest Jégkorong Akadémia HC

18.30: DEAC–UTE

OSZTRÁK LIGA

16.00: Pustertal Wölfe (olasz)–FTC-Telekom, Brunico (Bruneck)

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

2. FORDULÓ

B-CSOPORT (HERNING)

18.00: Portugália–Észak-Macedónia

20.30: Dánia–Románia

D-CSOPORT (FORNEBU)

18.00: Feröer–Montenegró

20.30: Szlovénia–Svájc

F-CSOPORT (KRISTIANSTAD)

18.00: Lengyelország–Izland

20.30: Magyarország–Olaszország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

10. FORDULÓ

B-CSOPORT

16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Podravka Koprivnica (horvát), Érd (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

KOSÁRLABDA

FÉRFI MAGYAR KUPA

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Alba Fehérvár

18.00: Endo Plus Service-Honvéd–DEAC

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Kometa-KVGY Kaposvári KK

NŐI NB I

17.00: NKA Universitas Pécs–Tarr KSC Szekszárd

17.30: DVTK Hun-Therm–Csata TKK

18.00: Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–VBW CEKK Cegléd

19.00: Sopron Basket–BKG-Prima Szigetszentmiklós

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

17.00: Fino Kaposvár–Dunaújvárosi KSE

18.00: DEAC–Swissten Dág KSE

18.00: Vidux-Szegedi RSE–Vegyész RC Kazincbarcika

19.00: MÁV Előre Foxconn–Szolnoki RK-SC SI

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

13.35: Európa-bajnokság, Tilburg

TENISZ

Australian Open, Melbourne

VÍZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

A 13–16. HELYÉRT

10.15: A4–B4

12.45: D4–C4

KÖZÉPDÖNTŐ, E-CSOPORT

15.30: A3–C2

18.00: A2–C3

20.15: A1–C1