Ő lesz minden idők legjobb dartsjátékosa? Porté Luke Littlerről

Lehet szeretni vagy utálni, sokan egyenesen unják, de ettől még tény, hogy a darts napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő sportága, amely évről évre több rajongóra tesz szert világszerte, előretörése pedig folyamatos. Jóllehet, azzal még küzd a sportág, hogy friss rajongói figyelmét egész évben fenntartsa, de az biztos, hogy a PDC (Professional Darts Corporation) hatalmasat nyer azzal, hogy világbajnokságát minden esztendőben az ünnepi időszakra teszi – december közepétől január elejéig –, hiszen akkor kevés jelentős sporteseményt rendeznek, amely elvonja róla a figyelmet. A 2025-ben kezdődő 2026-os torna már a 33. PDC-dartsvilágbajnokság volt, amely az új szabályok értelmében minden eddiginél több indulót hozott, ez a változtatás pedig egyértelműen betalált, a nézők nem láttak színvonaltalan, nem oda illő meccseket, viszont új arcokat ismertek meg. Például Kovács Patrikét, aki 17 év után először képviselte hazánkat a darts-vb-n, s ugyan az első kör a végállomást jelentette neki, a mezőny pokolian erős, és a folyamatos fejlődés miatt ez a jövőben hatványozottan igaz lesz. Mégis van valaki, aki ebből a brutális mezőnyből is jócskán kiemelkedik, valaki, aki még a 19. életévét sem töltötte be, de már háromszoros döntős és kétszeres világbajnok úgy, hogy az összes jelentős majortorna címét elhódította már legalább egyszer. Ő Luke Littler.

A darts csodagyereke 2007. január 21-én született az angliai Warringtonban egy bolti eladó és egy taxisofőr gyerekeként, és már másfél évesen tábla elé állt – édesapja vásárolt neki egyet, ő pedig egész nap csak dobált. Luke Littler gyerekként kancsalsága miatt szemműtéten esett át, azután pedig végképp „rápörgött” a darstra, hatévesen megdobta első 180-as körét, 13 esztendősen már egy tökéletes leg, vagyis a kilencnyilas is összejött neki, igaz, akkor még csak otthon. A WDF-szervezetben kezdett el pallérozódni, majd a teljes dartsközösség felkapta rá a fejét, amikor 14 évesen versenykörülmények között is kilencnyilast dobott. Littler fejlődése ezt követően megállíthatatlanná vált, sorra nyerte meg a korosztályos versenyeket, 2023-ban a ifjúsági PDC-világbajnokság döntőjében éppen Gian van Veent verte meg, akit néhány nappal ezelőtt a felnőtt-vb fináléjában győzött le az Alexandra Palace-ban. Akkor már biztossá vált, hogy ott lesz a 2024-es (2023 decemberében kezdődő) PDC-világbajnokságon, hogy a legnagyobbak között bizonyítson, de előtte még a JDC ifjúsági vb-döntőjében 5–3-ra megverte az akkor 19 éves magyar ellenfelét, Kovács Álmost.

Noha még nincs 19, már másodszor ünnepelhetett a PDC-világbajnokság trófeájával (Fotó: Getty Images)

Nos, aki követte a dartsot, jól emlékezhet 2023 decemberére, amikor mindenki még csak tippelgette, mire lehet képes Littler a nagyok között, hiszen addigra már hírnévre tett szert, de abban a többség egyáltalán nem volt biztos, hogy 16 évesen elbírja azt a mentális terhet, amit egy-egy világbajnoki mérkőzés jelent. Ikonikus helyszín, rengeteg éneklő szurkoló és néző a háttérben, a sportág legnagyobb színpada. Az akkor készült erősorrendben senki sem merte túl magasra helyezni: a bátrabbak a legjobb tizenhat közé várták, a vakmerők sötét lóként aposztrofálták, de a legtöbben csak reménykedtek benne, hogy ilyen fiatalon berobban a legjobbak közé. Ám Littler mindenki elvárását felülmúlta, még akkor is, ha magasak voltak. A 16 esztendős angol előbb minden idők második legfiatalabb játékosa lett, aki vb-meccset nyert, majd elképesztő menetelést bemutatva meg sem állt a döntőig, amelyben az akkor egyeduralkodó, toronymagas favorit Luke Humphries jött szembe vele. Honfitársa ellen Littler már 4–2-re ment a hét győztes szettig tartó döntőben, s volt nyila az 5–2-höz, de a dupla 2-es kiszállót elrontotta, Humphries szépített, majd 7–4-re megnyerte a döntőt, ami neki az első (s máig utolsó) világbajnoki címet jelentette. Világbajnoki ezüst 16 évesen a legjobbak között?

Nem rossz, de Littlernek ennél több kellett, s ennek megfelelően 2024-ben bebizonyította a felnőttek között, hogy menetelése nem egyszeri csoda volt, a dartsban új korszak köszöntött be. Az angol szupertehetség a 2024-ben kezdődő 2025-ös vb-n már a torna egyik favoritjaként indult el. Brutális évet tudhatott maga mögött, s még egy majortornát is nyert, a Grand Slamet. Littler ellenállhatatlan menetelést bemutatva ismét eljutott a döntőig, amelyben a sportág történetének egyik legkiemelkedőbb alakja, a háromszoros világbajnok Michael van Gerwen várt rá. Talán még akkor, Littler szériáját és dominanciáját látva sem gondoltuk, hogy így alakul a végkifejlet: a holland klasszisnak kis túlzással esélye sem volt, a 17 éves angol közel 103-as átlagot repesztve simán, 7–3-ra győzött, megszerezte első vb-címét és a darts történetének legfiatalabb világbajnoka lett.

Ezen a ponton a rajongók mellett természetesen már az ellendrukkerek, a károgók is megjelentek, akik hol Littler korát vonták kétségbe, hol a testsúlyát, hol magabiztos nyilatkozatait kritizálták, de a játékába kevesen tudtak belekötni. 2025-re a legtöbb helyen az összehasonlítgatás is elindult a sportág történetének legjobbjával, a 2018-ban visszavonult Phil Taylorral, aki összesen 16 világbajnoki címet nyert, ebből 14-et a PDC-nél, s való igaz, meghaladta korát, ám kezdeti sikereit jóval gyengébb mezőnyben aratta, de a vb-döntőkben rendszeresen olyan átlagot dobott, amely még Littler teljesítményével is felvenné a versenyt. Azt, hogy Littler megelőzi-e Taylort, s minden idők legjobb dartsjátékosa lesz-e, egyelőre nem tudjuk, de az biztos, hogy jó úton halad efelé.

2025-ben megnyerte a februártól májusig tartó majortornát, a Premier League-et (Fotó: Getty Images)

2025-ben még egyet kapcsolt a sebességi fokozaton, s szinte minden fontos tornát megnyert, amelyen csak elindult. A februártól májusig tartó majortornát, a darts Premier League-et döbbenetes magabiztossággal nyerte meg, majd az összes további majortornát is: a UK Opent, a World Matchplayt és a World Grand Prix-t is. A fontosabb címek közül gyakorlatilag csak az Európa-bajnokság hiányzik a gyűjteményéből, pedig még mindig csak 18 éves. A 2025 végén kezdődő világbajnokság előtt már kétszer nagyobb esélyesnek számított a fogadóirodáknál, mint az utána következő, 2024-ben őt legyőző Luke Humphries, aki annak ellenére, hogy mögötte második a világranglistán, tavaly egyetlenegyszer sem verte meg semmilyen profi mérkőzésen.

Littlert ezen a vb-n sem kellett félteni, ellenállhatatlan átlagokkal és kiszállózással, összesen négy szettveszteséggel gázolt át a mezőnyön. Egyedül a korábbi világbajnok Rob Cross ellen izzadt meg úgy-ahogy: 4–2-re nyert, majd a negyeddöntőben, az elődöntőben és a fináléban is mindösszesen egy-egy szettet bukott el. A döntőben a 23 éves Gian van Veen várt rá, akit méltó kihívójának tartottak, az első szettet el is vitte a holland, de aztán nem tudta tartani Littler tempóját, aki 106-os átlaggal nyert 7–1-re, kegyetlenül simán. Nem vitás, közel 19 évesen uralja a mezőnyt, a kérdés csak az, lesz-e olyan a közeljövőben, aki a fontosabb tornákon megállítja. A fiatalok sorra tűnnek fel, rengeteg a tehetség, de ő nemcsak ebben, a számolásban, a mentális felkészültségben is kiemelkedő, ami könnyen azt eredményezheti, hogy a következő 20 évben ő lesz a darts királya. Most ő az.

Otthon van a futball világában is

Azt gondolnánk, aki ennyi mindent elért 18 éves korára, az egész nap a tábla előtt gyakorol és csak a dartscal foglalkozik, de ez egyáltalán nincs így. Hétköznapjai nagy részében Luke Littler olyan, mint egy átlagos tinédzser: imádja a futballt és a videó­játékokat. A legtöbbet az EA FC-vel (korábban FIFA) játszik, s kedvenc csapata a Manchester United. Járt már edzésen is az MU-nál, kipróbálta magát kedvencei között, több meccsre is meghívták az Old Traffordba, ahol 2025-ös világbajnoki trófeáját is bemutatta (képünkön). Rendszeresen levelezik aktív labdarúgókkal, s követi az eseményeket, eredményközlő oldalakat, portálokat, gyakran hozzá is szól. Legnépszerűbb kommentje az volt, amikor a 433 Instagram-oldala Lamine Yamal Spanyolországgal nyert Eb-címét követően feltette a kérdést követőinek: „Ti mit csináltatok 17 évesen?” Littler odaírta, hogy ő világbajnokságot nyert…

Fotó: Getty Images

