Nemzeti Sport Gála: Rabah Madzser és Jean-Marie Pfaff is megérkezett Budapestre

2026.01.12. 11:28
null
Madzser és Pfaff is Budapestre érkeztek (Fotó: Szabó Miklós)
A ma esti Nemzeti Sport Gála díszvendégei közül Rabah Madzser és Jean-Marie Pfaff is megérkezett Budapestre, és már exkluzív interjút adnak lapunknak.

Az FC Portóval 1987-ben BEK-győztes Rabah Madzser megérkezett Budapesre, mint az esti Nemzeti Sport Gála díszvendége. Az algériai futballikon már exkluzív interjút ad lapunknak. 

Rabah Madzser legendás gólja, amit Jean-Marie Pfaffnak lőtt a Bayern München elleni 1987-es BEK-döntőben:

 

Madzser a sarkát mutatja, amivel a legendás gólt lőtte Pfaffnak (Fotó: Szabó Miklós)

Szintén Budapestre érkezett a 63-szoros belga válogatott kapusklasszis, az 1980-ban Eb-ezüstérmes Jean-Marie Pfaff, aki ugyancsak díszvendég lesz az esti Nemzeti Sport Gálán. Ő volt a volt a Bayern kapusa a '87-es BEK-döntőben, amit Madzser sarkazós góljának is köszönhetően nyert meg a Porto 2–1-re. Pfaffot kétszer választották meg Európa legjobb kapusának, és 1986-ban a világbajnokság legjobb kapusa is lett. Pfaff szintén interjút ad a Nemzeti Sportnak.

Válogatás Pfaff védéseiből:

 

SPORTGÁLA
19.00: 68. Nemzeti Sport Gála, Budapesti Operaház (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

 

