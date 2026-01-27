Férfi kézilabda Eb: a Wisla Plocknál felháborodtak a francia játékos durvaságán

Mint ismert, a spanyol válogatott meglepetésre 36–32-re legyőzte Franciaországot az Európa-bajnokság herningi középdöntőjében, ahol a meccs végén egy megbotránkoztató esemény is történt: már egyértelműen eldőlt az összecsapás, amikor a franciák játékosa, Dylan Nahi sportszerűtlenül, vállal odalépett a spanyolok játékosának, Abel Serdiónak, aki ezt követően fájdalmas arccal maradt lent a földön. Később kiderült, hogy a Wisla Plock légiósának bokája aláfordult, és könnyen lehet, hogy hosszabb kihagyás vár rá – bár hivatalos orvosi diagnózis még nincs.

A történtek után Serdio klubja, a Plock hivatalos közösségi felületén fejezte ki nemtetszését Nahi viselkedése miatt. A klub állásfoglalása szerint Nahi szándékosan akart sérülést okozni ellenfelének, akinek így nemcsak az Európa-bajnokságon, de a lengyel bajnokság hátralévő részében is veszélybe kerülhet a szereplése.

„Nem értünk egyet az Industria Kielce játékosának meggondolatlanságával, brutalitásával és szándékos agresszivitásával” – olvasható többek között a lengyel klub Facebook-oldalán.

A Plock közleménye végén hozzátette, hogy folyamatosan kapcsolatban állnak a játékossal valamint a spanyol válogatott orvosi stábjával, és várják a fejleményeket Serdio állapotát illetően.