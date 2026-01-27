Alcaraz csatlakozott Zverevhez az elődöntősök között az Australian Openen

CSÚCSTALÁLKOZÓ A JAVÁBÓL! Azon a napon, amelyiken magyar embernek szinte elképzelhetetlen meleg, nagyjából 45 fok volt Melbourne-ben, és a meleg szél égette a szemünket, estére hűsítő fuvallat érkezett (hiszen szerdára több mint húsz fokkal hűvösebb lesz az idő), és nyitott tetőszerkezettel mérkőzhetett meg a Rod Laver Arenában a világelső Carlos Alcaraz, valamint Ausztrália kedvence, Alex de Minaur.

Utóbbi mindent beleadott az első szettbe, ez persze kevésbé a bátor játékban, inkább az elképesztő hajtásban testesült meg. Hat-ötig tudta tartani magát, akkor a negyedik szettlabdáját megcsinálta Alcaraz, majd azonnal breakelt a második felvonás elején. A sirályok nem csendesedtek el a játékosok szervái alatt, a nézők azért általában megugrották ezt a lécet, De Minaur nyilvánvalóan hatalmas támogatást kapott, de Alcaraznak is akadtak rajongói a lelátón.

Amilyen dinamikával és leleményességgel teniszezik a spanyol, az a jelenlegi mezőnyben utolérhetetlen, az újdonság, hogy ezt végre Melbourne-ben is képes érvényre juttatni. Amikor a második szettben 4:2-nél kisebb slamasztikába került, két pazar fonákkal fordította a saját javára a gémet. A harmadik játszmában De Minaur már a vonallal veszekedett, hogy miért babrál ki vele – a hatszoros GS-győztes 3:0-val nyitott, s 6:1-re húzta be a szettet, ezzel együtt 3:0-ra a mérkőzést.

Alcarazon és következő ellenfelén, az amerikai Learner Tient közepes nehézségek árán felülmúló német Alexander Zvereven tehát nem múlt, hogy az elődöntőbe az első négy kiemelt jusson be a férfiaknál. Carlos Alcaraz először jutott el idáig az Australian Openen – nem valószínű, hogy utoljára.

AUSTRALIAN OPEN (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)

Férfiak. Egyes

Negyeddöntő

Alcaraz (spanyol, 1. kiemelt)–De Minaur (ausztrál, 6.) 7:5, 6:2, 6:1

Zverev (német, 3.)–Tien (amerikai, 25.) 6:3, 6:7, 6:1, 7:6