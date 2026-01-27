Nemzeti Sportrádió

Rossz hír a paksiaknak a Fradi-meccs előtt: Böde Dánielre többhetes kihagyás vár

2026.01.27.
Böde Dániel (Fotó: Dömötör Csaba)
Paks Böde Dániel Paksi FC
Megsérült a vádlija, többhetes kihagyás vár Böde Dánielre – adta hírül kedden hivatalos honlapján a labdarúgót foglalkoztató Paksi FC.

„A múlt heti egyik edzésen fájdalmat kezdtem érezni a vádlimban, ami egyre fokozódott. Először azt hittem, csak fáradtságról van szó, kihagytam két napot, de aztán ugyanolyan rossz volt, így következett az MR-vizsgálat” – idézi a klubhonlap Böde Dánielt, aki már a hétvégi, a Puskás Akadémia ellen 2–1-re megnyert tavaszi idénynyitón sem léphetett pályára.

„Az első képalkotó vizsgálatok szerint Dani vádlijában részleges szakadás keletkezett. A pontos mértéke, amely kihatással van a kihagyás hosszúságára, egy kontrollvizsgálat után derül majd ki a napokban. A folyadék felszívódása után pontosabb képeket látunk majd, és az alapján kezdhetjük meg a rehabilitációt” – tette hozzá Vuits Viktor erőnléti edző.

A paksiak vasárnap Böde korábbi klubjával, a Ferencvárossal játszanak hazai pályán.

 

