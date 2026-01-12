Nemzeti Sportrádió

Emblematikus edzőjét gyászolja a Bordeaux és a Marseille

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2026.01.12. 13:07
Rolland Courbis, 1953–2026 (Fotó: AFP)
Címkék
gyászhír gyász Ligue 1 halálhír Rolland Courbis
Hétfőn 72 éves korában meghalt Rolland Courbis, a francia labdarúgás utóbbi fél évszázadának egyik meghatározó alakja. A hosszú betegség után elhunyt sportember halálhírét családja közölte az RMC-vel.

A marseille-i születésű Rolland Courbis 1971-től 1985-ig tartó futballistakarrierje során az Olympique Marseille (1972) és a Monaco (1978, 1982) színeiben francia bajnok volt, közben egyszer az Olympiakosz Pireusszal aranyérmes lett Görögországban (1974).

A szigorú védőből szókimondó, játékosai körében népszerű edző lett. A Girondins Bordeaux-nál kétszer is dolgozott (1992–94, 1996–97) – ő vitte a csapathoz Zinédine Zidane-t 1992-ben –, később a Marseille-t irányította, amellyel bajnoki ezüstérmet szerzett, továbbá UEFA-kupa-döntőt játszott 1999-ben. Hosszú edzősködése során volt többek között a Toulon, a Toulouse, a Lens, a Montpellier, az AC Ajaccio, az orosz Alanyija Vlagyikavkaz, az algériai ASM Alger, a svájci Sion trénere, a nigeri válogatott szövetségi kapitánya.

Akadtak nehéz időszakai is: a Toulonnál, majd a Marseille-nél feltárt pénzügyi szabálytalanságok következményeképp kétszer is börtönbüntetésre ítélték, 1996-ban pedig megsebesült egy merényletben, amelynek célpontja egy barátja, a korzikai bűnözői körökben mozgó Dominique Rutily volt – ő halálos lövést kapott.

Courbis mozgalmas élete utolsó időszakában szakkommentátorként dolgozott.

 

gyászhír gyász Ligue 1 halálhír Rolland Courbis
Legfrissebb hírek

Milánó-Cortina 2026: elhunyt egy biztonsági őr a nagy hidegben

Téli sportok
17 órája

A termálvíz fejedelme – Malonyai Péter publicisztikája

Vízilabda
2026.01.08. 15:01

Gyász: elhunyt Kemény Ferenc

Vízilabda
2026.01.08. 10:31

Elhunyt Glenn Hall, az NHL kapuslegendája

Amerikai sportok
2026.01.08. 08:48

Angliából, Premier League-es tapasztalattal érkezett a Rosenior-utód Strasbourgba

Francia labdarúgás
2026.01.07. 12:21

Nem vetődött fel idegenkezűség és bűncselekmény gyanúja Dudás Miklós halálát illetően

Kajak-kenu
2026.01.05. 15:47

Gyász: elhunyt Dudás Miklós világbajnok kajakozó

Kajak-kenu
2026.01.05. 14:06

Otthon kapott ki a Marseille, megnyerte a párizsi derbit a PSG

Francia labdarúgás
2026.01.04. 22:46
Ezek is érdekelhetik