Emblematikus edzőjét gyászolja a Bordeaux és a Marseille

A marseille-i születésű Rolland Courbis 1971-től 1985-ig tartó futballistakarrierje során az Olympique Marseille (1972) és a Monaco (1978, 1982) színeiben francia bajnok volt, közben egyszer az Olympiakosz Pireusszal aranyérmes lett Görögországban (1974).

A szigorú védőből szókimondó, játékosai körében népszerű edző lett. A Girondins Bordeaux-nál kétszer is dolgozott (1992–94, 1996–97) – ő vitte a csapathoz Zinédine Zidane-t 1992-ben –, később a Marseille-t irányította, amellyel bajnoki ezüstérmet szerzett, továbbá UEFA-kupa-döntőt játszott 1999-ben. Hosszú edzősködése során volt többek között a Toulon, a Toulouse, a Lens, a Montpellier, az AC Ajaccio, az orosz Alanyija Vlagyikavkaz, az algériai ASM Alger, a svájci Sion trénere, a nigeri válogatott szövetségi kapitánya.

Akadtak nehéz időszakai is: a Toulonnál, majd a Marseille-nél feltárt pénzügyi szabálytalanságok következményeképp kétszer is börtönbüntetésre ítélték, 1996-ban pedig megsebesült egy merényletben, amelynek célpontja egy barátja, a korzikai bűnözői körökben mozgó Dominique Rutily volt – ő halálos lövést kapott.

Courbis mozgalmas élete utolsó időszakában szakkommentátorként dolgozott.

Figure majeure du football français et entraîneur emblématique de notre club, Rolland Courbis vient de nous quitter à l'âge de 72 ans. Passé à deux reprises sur le banc des Girondins de Bordeaux dans les années 1990, il a marqué l’histoire du club et du football français.



On… pic.twitter.com/S9X43i0tnP — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) January 12, 2026