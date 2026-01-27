Két lábbal ráállt a labdára, a Depay-szabály értelmében meg is büntették – videó

Dodo, a vendég Náutico játékosa a Santa Cruz elleni állami bajnoki mérkőzés első félidejében próbálta beépíteni a tavaly óta illegális mozdulatot egy cselbe, de lebukott, sárga lapot kapott érte.

Előzmény: tavaly márciusban a Corinthians–Palmeiras paulista állami döntő visszavágójának 89. percében Memphis Depay – részben időhúzó szándékkal – mindkét lábával ráállt a labdára, amit a Palmeiras-játékosok provokációnak értelmeztek. Verekedés tört ki a pályán, és ezt követően a brazil szövetség úgy döntött: ha egy játékos, mint Depay, mindkét lábával a labdára áll provokatív céllal, akkor azt a játékvezetőnek sárga lappal kell büntetnie.

Dodô, do Náutico, subiu na bola no clássico contra o Santa Cruz, pelo Pernambucano, e levou cartão amarelo. pic.twitter.com/BAdzqmJSOJ — ge (@geglobo) January 25, 2026

Dodo, bár értetlenkedett egy sort, gyorsan túltette magát a vasárnapi meccs 36. percében történteken, és három perccel később remek szabadrúgásgóllal megszerezte a vezetést. De ezzel még nem volt vége a napjának: a 72. percben veszélyes játékért megkapta a második sárga lapját… Más kérdés, hogy csapata akkor már 3–0-ra vezetett, és még emberhátrányban is növelni tudta előnyét – 4–0 lett a vége.

Az eddigi öt mérkőzését megnyerő Náutico vezeti az állami bajnokság tabelláját, a Santa Cruz hét ponttal 5. a nyolccsapatos mezőnyben.