Verstappen szinte azonnal piros zászlót okozott; megérkezett az eső Barcelonába

2026.01.27. 13:14
A Ferrari is megkezdte a munkát (Fotó: X/ScuderiaFerrari)
A második tesztnappal folytatódott a 2026-os Formula–1-es idényt megelőző bejáratás a Circuit de Catalunyán. A térségben uralkodó időjárás miatt meglehetősen csendesen teltek az első órák, csak Max Verstappen és Charles Leclerc hajtott pályára. Előbbi szinte azonnal piros zászlós szakaszt idézett elő a Red Bull-lal.

Reggel 9 órakor újra zöldre váltott a bokszutca végi lámpa a Circuit de Catalunyán, amivel kezdetét vette a 2026-os idényt megelőző bejáratás második napja. Hétfőn összesen hét csapat kilenc versenyzője hajtott pályára, a távol maradók között volt a konstruktőri címvédő McLaren, a tavalyi negyedik helyezett Ferrari, az Aston Martin, valamint a Williams. Míg előbbi kettő szándékosan döntött úgy, hogy kihagyja a nyitó napot, utóbbi kettő kényszerből nem volt ott a katalán aszfaltcsíkon. 

Kapcsolódó tartalom

A Mercedes elsőként hajtott pályára; a McLaren és a Red Bull leleplezte a 2026-os autóját – képek

Az ezüstnyilak mellett többek között az Audi, az Alpine és a Cadillac is megkezdte a munkát a Circuit de Catalunyán.

Hadjar az első tesztnap leggyorsabbja; az Aston Martin késésben van – videók

Összesen hét csapat kezdte meg a munkát; többször is lengett a piros zászló.

 

A grove-iak és a silverstone-iak programjában ugyanis csúszás tapasztalható: előbbi team kénytelen a teljes teszthetet kihagyni, míg utóbbi legjobb esetben csütörtökön kezdi meg a munkát, vagyis a három rendelkezésre álló napból legfeljebb kettőt tud kihasználni. A keddi tesztnapnak tehát úgy ment neki a mezőny, hogy legfeljebb kilenc alakulat fogja róni a köröket, ám eddig mindössze kettő istálló, a Ferrari és a már hétfőn is tesztelő Red Bull hagyta el a garázst, míg a kezdést mára ígérő és az új autójával egyelőre egy métert sem megtevő McLaren körül viszont nagy a csend, miközben több csapat is bejelentette, kihagyja a mai napot. 

Az ok egyszerű: a térségbe megérkezett az eső, és az időjárás-előrejelzések szerint a délután folyamán sem tágítanak az esőfelhők a katalán nyomvonal felől, miközben a fennmaradó napokban jóval kisebb a csapadék valószínűsége. A Mercedes, az Racing Bulls, az első napon a legtöbb kört futó Haas is jelezte, hogy az időjárás miatt nem hajt ma pályára, és minden jel arra mutat, hogy a Ferrari és a Red Bull kivételével a többi alakulat is hasonló döntést hozott. 

A garázst elsőként Charles Leclerc hagyta el az SF-26-os volánja mögött még száraz pályán, őt Max Verstappen követte az RB22-essel, igaz, utóbbi útja a helyszíni jelentések szerint már a felvezető körén, az ötös kanyarban a kavicságyba vezetett, amivel azonnal piros zászlós megszakítást idézett elő. A holland nem ásta el az autóját, és végül vissza tudott evickélni a garázsba, így alig öt perc múlva újra zöld jelzést kaptak a résztvevők. A folytatásban viszont megérkezett a várt eső, először csak szitált, majd egyre nagyobb intenzitással szórta a pályát. 

Ugyan a résztvevők eleinte visszatértek a garázsba, még a délelőtt folyamán folytatták a munkát vizes pályára alkalmas gumikon. A Ferrari és a Red Bull előzetesen négy szett köztes, illetve két szett extrém esőgumit rendeltek be a Pirellitől, így nem kell fukarkodniuk az abroncsokkal. A vizes pályaviszonyok mellett végzett munkából is rengeteg tanulságot lehet levonni, és a maranellóiak szempontjából különösen fontos is lenne, hogy az előző évhez képest előrelépjenek ilyen körülmények között. 

A Soy Motor információ szerint Leclerc már 45 körnél jár, míg Verstappen 24-szer rajzolta körbe a Circuit de Catalunyát. Arról egyelőre nincs információ, hogy a délutáni etapra a Ferrarinál vagy a Red Bullnál lesz-e versenyzőcsere – a „vörös bikáknál” hétfőn végig Isack Hadjar vezetett –, de az szinte biztos, hogy más csapat nem fog kimerészkedni a pályára. 

A 2026-OS AUTÓBEMUTATÓK

CSAPATAUTÓBEMUTATÓ IDŐPONTJA
McLarenfebruár 9.
FerrariMegérkezett a 2026-os Ferrari – a csapat visszatér a győztesek útjára az új korszakban?
Red BullA Red Bull megújult külsővel vág neki az új korszaknak – képek
MercedesA Mercedes megújult az új korszakra – képek
Aston Martinfebruár 9.
AlpineMegérkezett a Mercedes-motorral hajtott Alpine – képek
HaasA Haas megújult festéssel kezdi az új szabálykorszakot
Visa Cash App Racing BullsA Racing Bulls mélykéket csempészett a fehér szín mellé
Williamsfebruár 3.
AudiAz Audi bemutatta az első F1-es autója fényezését– képek
Cadillacfebruár 8.

 

 

