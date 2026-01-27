Verstappen szinte azonnal piros zászlót okozott; megérkezett az eső Barcelonába

A grove-iak és a silverstone-iak programjában ugyanis csúszás tapasztalható: előbbi team kénytelen a teljes teszthetet kihagyni, míg utóbbi legjobb esetben csütörtökön kezdi meg a munkát, vagyis a három rendelkezésre álló napból legfeljebb kettőt tud kihasználni. A keddi tesztnapnak tehát úgy ment neki a mezőny, hogy legfeljebb kilenc alakulat fogja róni a köröket, ám eddig mindössze kettő istálló, a Ferrari és a már hétfőn is tesztelő Red Bull hagyta el a garázst, míg a kezdést mára ígérő és az új autójával egyelőre egy métert sem megtevő McLaren körül viszont nagy a csend, miközben több csapat is bejelentette, kihagyja a mai napot.

Az ok egyszerű: a térségbe megérkezett az eső, és az időjárás-előrejelzések szerint a délután folyamán sem tágítanak az esőfelhők a katalán nyomvonal felől, miközben a fennmaradó napokban jóval kisebb a csapadék valószínűsége. A Mercedes, az Racing Bulls, az első napon a legtöbb kört futó Haas is jelezte, hogy az időjárás miatt nem hajt ma pályára, és minden jel arra mutat, hogy a Ferrari és a Red Bull kivételével a többi alakulat is hasonló döntést hozott.

A garázst elsőként Charles Leclerc hagyta el az SF-26-os volánja mögött még száraz pályán, őt Max Verstappen követte az RB22-essel, igaz, utóbbi útja a helyszíni jelentések szerint már a felvezető körén, az ötös kanyarban a kavicságyba vezetett, amivel azonnal piros zászlós megszakítást idézett elő. A holland nem ásta el az autóját, és végül vissza tudott evickélni a garázsba, így alig öt perc múlva újra zöld jelzést kaptak a résztvevők. A folytatásban viszont megérkezett a várt eső, először csak szitált, majd egyre nagyobb intenzitással szórta a pályát.

Ugyan a résztvevők eleinte visszatértek a garázsba, még a délelőtt folyamán folytatták a munkát vizes pályára alkalmas gumikon. A Ferrari és a Red Bull előzetesen négy szett köztes, illetve két szett extrém esőgumit rendeltek be a Pirellitől, így nem kell fukarkodniuk az abroncsokkal. A vizes pályaviszonyok mellett végzett munkából is rengeteg tanulságot lehet levonni, és a maranellóiak szempontjából különösen fontos is lenne, hogy az előző évhez képest előrelépjenek ilyen körülmények között.

A Soy Motor információ szerint Leclerc már 45 körnél jár, míg Verstappen 24-szer rajzolta körbe a Circuit de Catalunyát. Arról egyelőre nincs információ, hogy a délutáni etapra a Ferrarinál vagy a Red Bullnál lesz-e versenyzőcsere – a „vörös bikáknál” hétfőn végig Isack Hadjar vezetett –, de az szinte biztos, hogy más csapat nem fog kimerészkedni a pályára.