Endrick triplázott, a Lyon öt gólt hintett a Metznek a Ligue 1-ben

A játéknap hőse a Lyon brazil csatára, a Real Madridtól kölcsönvett Endrick volt, aki háromszor vette be a Metz kapuját. Rajra kívül Tyler Morton és Ruben Kluivert (a legendás Patrick Kluivert fia, Justin Kluivert öccse – a szerk.) is betalált, így az 5–2-es győzelmet arató Lyon továbbra is őrzi a negyedik helyét. Ami a 19 éves brazilt illeti, a harmadik tétmeccsén négy gólnál, valamint egy gólpassznál jár – láthatóan bejött neki a téli klubváltás.

Két fontos összecsapást is rendeztek az egyébként kifejezetten sűrű alsóházban: míg a Nice a Nantes idegenbeli kiütésével feledtette a Toulouse otthonában kapott pofont, addig a Paris FC és az Angers meccse nem hozott gólt.

A Toulouse két gólt szerzett az első félidőben Brestben – a hazaiak nagy erőket mozgósítottak az egyenlítés érdekében a szünet után, de még csak a szépítés sem jött össze nekik.

A nap utolsó mérkőzésén a Lille nagy vereségbe szaladt bele odahaza a Strasbourg ellen. A közelmúltban edzőt váltó (a Chelsea-hez távozó Liam Roseniort Gary O'Neil váltotta) elzászi együttesben Martial Godo duplázott, míg Julio Enciso és Joaquín Panichelli góllal, illetve gólpasszal jelentkezett.

FRANCIA LIGUE 1

19. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Nantes–Nice 1–4 (M. Mohamed 45+2., ill. Cho 16., 29., S. Diop 40., Louchet 90+3.)

Brest–Toulouse 0–2 (P. Diop 27., Gboho 43.)

Metz–Lyon 2–5 (Kouao 34., H. Diallo 64., ill. Endrick 11., 45+1., 87. – a harmadikat 11-esből, R. Kluivert 16., Morton 32.)

Paris FC–Angers 0–0

Lille–Strasbourg 1–4 (M. Fernández 90+3., ill. Panichelli 25., Enciso 26., Godo 58., 72.)

Szombaton játszották

Rennes–Lorient 0–2 (Makengo 3., Pagis 77.)

Le Havre–Monaco 0–0

Olympique Marseille–Lens 3–1 (Gouiri 3., 75., Nwaneri 13., ill. Fofana 85.)

Pénteken játszották

Auxerre–Paris SG 0–1 (Barcola 79.)