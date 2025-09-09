Zidane nagy erőkkel készül a francia válogatott átvételére

Nincs szó hirtelen puccsról, hiszen a válogatottat 2012 óta irányító Didier Deschamps az év elején bejelentette: a 2026-os világbajnokság után mindenképpen távozik a szövetségi kapitányi posztról.

Bár hivatalos bejelentés nem történt, a francia labdarúgásban gyakorlatilag mindenki biztosra veszi, hogy Zinédine Zidane lesz a következő kapitány: mind a játékos-pályafutása, mind az eddigi edzői karrierje feljogosítja erre, a drukkerek elsöprő többsége őt óhajtja, a válogatottnál számításba jövő futballisták nagyon szeretnének vele dolgozni, és maga Deschamps is kiváló utódjelöltnek minősítette.

A L'Équipe szerint Zidane türelmesen vár a megfelelő pillanatra, de már aktívan építkezik a háttérben: gyakorta látni őt francia és más csúcsligás bajnokikon, többekkel egyeztetett az általa elképzelt játékrendszerről, és a sportnapilap az aranylabdás közeli barátai köréből is olyan információkhoz jutott, hogy zajlik a készülődés.

Zidane ritkán nyilatkozik a sajtónak, de a kapitányi posztot illetően tavasszal megnyilvánult: az Adidas egyik sajtóeseményén úgy fogalmazott, hogy „álmai munkája” lenne, úgy érzi, megfelel a követelményeknek, hiszen játékosként több mint egy évtizedet eltöltött a nemzeti csapatban.

„De ez most nem a megfelelő pillanat. Didier (Deschamps) a kapitány, vele és a csapattal szemben is tiszteletlenség lenne erről beszélgetni. Azonban ha megnyílik számomra a lehetőség, hatalmas megtiszteltetés lenne. Egy ideje nincs csapatom, de teljes mértékben edzőnek érzem magam.”

Philippe Diallo, a francia szövetség elnöke az Ouest-France hasábjain akkoriban kifejtette, örömmel tölti el, hogy a kapitányi poszt egy Zidane kaliberű világklasszis számára is vonzó, de egyelőre nyugalmat szeretne Deschamps körül. Ugyanakkor sokat sejtetően hozzátette: biztos abban, hogy amikor a jelenlegi stáb befejezi a küldetését, egy másik készen áll majd a magas színvonalú munka folytatására.

A franciák az első vb-selejtezőjükön 2–0-ra legyőzték Ukrajnát, kedd este Izlanddal játszanak; a D-csoport negyedik tagja Azerbajdzsán.

Ha esélyességük ellenére nem nyerik meg a csoportjukat, a legrosszabb esetben a „kékek” a pótselejtezőben ott lesznek a Nemzetek Ligája-szereplésük alapján.