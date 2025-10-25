Nemzeti Sportrádió

Ötméteres-párbajban nyert az Eger a férfi vízilabda ob I-ben

2025.10.25. 14:00
Fotó: Kávai Zoltán
FTC-Telekom Waterpolo One Eger DVSE férfi vízilabda ob I UVSE
Az Eger ötméteres-párbajt követően 14–13-ra nyert Debrecenben a férfi vízilabda ob I alapszakaszának szombati játéknapján.

A rendes játékidő 10–10-es döntetlennel zárult, így ez volt az első mérkőzés az idényben, amelyet az ötméteresek döntöttek el. A rendes játékidőben a hevesiek legeredményesebb játékosa Rádli Rajmund volt hat góllal, Szalai Gábor pedig háromszor volt eredményes. A hazaiaknál Macsi Patrik négy találattal zárt.

A Bajnokok Ligájában, a bajnokságban és a Magyar Kupában is címvédő Ferencváros otthon 23–7-re verte az UVSE-t. Fekete Gergő négy gólt lőtt, hárman pedig három találattal zártak a hazaiaknál.

VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ 
4. FORDULÓ
DVSE-Master Good–One Eger 13–14 (3–2, 1–2, 2–4, 4–2, 3–4) – ötméteresekkel
FTC-Telekom Waterpolo–UVSE 23–7 (5–3, 7–3, 8–0, 3–1)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGYHGYHVVL–KGk 
1. FTC44100–28+7212 
2. Honvéd4459–40+1912 
3. BVSC3356–34+22
4. Szolnok3344–25+19
5. Vasas3346–35+11
6. Szeged3342–32+10
7. OSC32140–35+5
8. Eger41344–71–27
9. Debrecen41345–62–17
10. Kaposvár3342–52–10
11. Szentes3331–42–11
12. Miskolc3326–42–16
13. UVSE4442–80–38
14. KSI4432–71–39

 

 

