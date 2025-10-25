Ötméteres-párbajban nyert az Eger a férfi vízilabda ob I-ben

Az Eger ötméteres-párbajt követően 14–13-ra nyert Debrecenben a férfi vízilabda ob I alapszakaszának szombati játéknapján.
A rendes játékidő 10–10-es döntetlennel zárult, így ez volt az első mérkőzés az idényben, amelyet az ötméteresek döntöttek el. A rendes játékidőben a hevesiek legeredményesebb játékosa Rádli Rajmund volt hat góllal, Szalai Gábor pedig háromszor volt eredményes. A hazaiaknál Macsi Patrik négy találattal zárt.
A Bajnokok Ligájában, a bajnokságban és a Magyar Kupában is címvédő Ferencváros otthon 23–7-re verte az UVSE-t. Fekete Gergő négy gólt lőtt, hárman pedig három találattal zártak a hazaiaknál.
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
4. FORDULÓ
DVSE-Master Good–One Eger 13–14 (3–2, 1–2, 2–4, 4–2, 3–4) – ötméteresekkel
FTC-Telekom Waterpolo–UVSE 23–7 (5–3, 7–3, 8–0, 3–1)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. FTC
|4
|4
|–
|–
|–
|100–28
|+72
|12
|2. Honvéd
|4
|4
|–
|–
|–
|59–40
|+19
|12
|3. BVSC
|3
|3
|–
|–
|–
|56–34
|+22
|9
|4. Szolnok
|3
|3
|–
|–
|–
|44–25
|+19
|9
|5. Vasas
|3
|3
|–
|–
|–
|46–35
|+11
|9
|6. Szeged
|3
|3
|–
|–
|–
|42–32
|+10
|9
|7. OSC
|3
|2
|–
|–
|1
|40–35
|+5
|6
|8. Eger
|4
|1
|–
|–
|3
|44–71
|–27
|3
|9. Debrecen
|4
|1
|–
|–
|3
|45–62
|–17
|3
|10. Kaposvár
|3
|–
|–
|–
|3
|42–52
|–10
|0
|11. Szentes
|3
|–
|–
|–
|3
|31–42
|–11
|0
|12. Miskolc
|3
|–
|–
|–
|3
|26–42
|–16
|0
|13. UVSE
|4
|–
|–
|–
|4
|42–80
|–38
|0
|14. KSI
|4
|–
|–
|–
|4
|32–71
|–39
|0
Legfrissebb hírek
Vízilabda: a Genesys a Semmelweis OSC főszponzora lesz
Vízilabda
2025.10.14. 15:46
Férfi vízilabda ob I: százszázalékos maradt a Honvéd
Vízilabda
2025.10.10. 21:10
Vízilabda ob I: lendületben maradt a Honvéd, a KSI bánta
Vízilabda
2025.10.03. 21:12
Ezek is érdekelhetik