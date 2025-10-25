Ötméteres-párbajban nyert az Eger a férfi vízilabda ob I-ben

A rendes játékidő 10–10-es döntetlennel zárult, így ez volt az első mérkőzés az idényben, amelyet az ötméteresek döntöttek el. A rendes játékidőben a hevesiek legeredményesebb játékosa Rádli Rajmund volt hat góllal, Szalai Gábor pedig háromszor volt eredményes. A hazaiaknál Macsi Patrik négy találattal zárt.

A Bajnokok Ligájában, a bajnokságban és a Magyar Kupában is címvédő Ferencváros otthon 23–7-re verte az UVSE-t. Fekete Gergő négy gólt lőtt, hárman pedig három találattal zártak a hazaiaknál.

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

4. FORDULÓ

DVSE-Master Good–One Eger 13–14 (3–2, 1–2, 2–4, 4–2, 3–4) – ötméteresekkel

FTC-Telekom Waterpolo–UVSE 23–7 (5–3, 7–3, 8–0, 3–1)