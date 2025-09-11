„Furcsa gyerek...” – anyja ügyetlennek tartja Mbappét a mindennapokban

Fayza Lamari felidézte, hogy fia, Kylian Mbappé már gyerekkorában is különleges személyiség volt. „Hatodik osztályban a tanára azt mondta neki, menjen ki az ajtón. Ő ezt szó szerint vette, és kiszedte a helyéről az egész ajtót. Azt hittem, megölöm…” – mesélte nevetve.

A világsztár a mai napig nem rendelkezik jogosítvánnyal. Anyja szerint biztonsági és szervezési okokból Párizsban nem tudta megszerezni, de maga Mbappé sem érez rá késztetést. „Azt mondta, untatná a KRESZ megtanulása. Egy alkalommal még egy barátját is megkérte, hogy vezesse körbe a párizsi körgyűrűn, mert szerette volna megérteni, hogyan működik a kör. Furcsa gyerek” – idézte fel Lamari.

Az interjúból az is kiderült, hogy a sztárfocista gyakran szenved attól, hogy nem élhet átlagos életet. „Már huszonhat éves, de csak négy éve tanulta meg, hogyan kell használni a bankkártyát” – mondta édesanyja, aki szerint fia pályán kívüli ügyekben sokszor ügyetlennek tűnik.

Lamari ejtett néhány szót azokról a napokról is, amikor Mbappé a Real Madrid mellett döntött: „Párizsban szerették volna, hogy maradjon. Azt mondták neki, hogy a Paris Saint-Germain minden korábbinál közelebb áll a Bajnokok Ligája megnyeréséhez. Azt válaszolta a vezetőségnek, hogy ezt ő is pontosan tudja, de hajlandó nulláról kezdeni Madridban. Ekkor ugyanazt a csillogást láttam a szemében, mint gyerekkorában.”