Szerb Szuperliga: Radnicski–Topolya

A szerb élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Szuperliga) 13. fordulójának szombati játéknapján a Topolya a Radnicski otthonában vendégszerepel – élőben az NSO-n!
SZERB SZUPERLIGA
13. FORDULÓ
Radnicski 1923–Topolyai SC 1–0 – élőben az NSO-n!
Kragujevac, Csika Dacsa stadion. V: M. Sztefanovics.
Radnicski 1923 (Kragujevac): Lijeskics – Dadics, Marjanovics, Milicsics, Csoszics – Hassime, Risztics – Bevis, Sahli, Baldé – Jarju. Edző: Mladen Zsizsovics.
Topolya: Simics – Urosevics, Krsztics, Degenek, Dimoszki – Todoroszki, Sztancsics – Mboungou, Singh, Jovicsics – Petrovics. Edző: Darije Kalezics.
Gólszerző: Jarju (27.)
