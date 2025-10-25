Nemzeti Sportrádió

Szerb Szuperliga: Radnicski–Topolya

2025.10.25. 14:52
Fotó: FK TSC/Facebook
TSC Radnicski Szerb Szuperliga Topolyai SC Topolya
A szerb élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Szuperliga) 13. fordulójának szombati játéknapján a Topolya a Radnicski otthonában vendégszerepel – élőben az NSO-n!

SZERB SZUPERLIGA
13. FORDULÓ
Radnicski 1923–Topolyai SC 1–0élőben az NSO-n!
Kragujevac, Csika Dacsa stadion. V: M. Sztefanovics.
Radnicski 1923 (Kragujevac): Lijeskics – Dadics, Marjanovics, Milicsics, Csoszics – Hassime, Risztics – Bevis, Sahli, Baldé – Jarju. Edző: Mladen Zsizsovics.
Topolya: Simics – Urosevics, Krsztics, Degenek, Dimoszki – Todoroszki, Sztancsics – Mboungou, Singh, Jovicsics – Petrovics. Edző: Darije Kalezics.
Gólszerző: Jarju (27.)

TSC Radnicski Szerb Szuperliga Topolyai SC Topolya
Ezek is érdekelhetik