Vb 2026: Xavi szerint Zidane jobb volt nála

2025.10.06. 18:05
Xavi a 2026-os világbajnokság hivatalos labdájának New York-i bemutatóján (Fotó: Getty Images)
Jobb-e nálad? – kérdezték meg a 2026-os labdarúgó-világbajnokság hivatalos labdájának bemutatóján egy kvízjátékban Xavit, az FC Barcelona és a spanyol válogatott volt klasszisát, aki csak egy név, Zinédine Zidane-é hallatán válaszolt egyértelmű igennel.

Érdekes kvízjátékot játszottak Xavi Hernándezzel az amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű világbajnokság hivatalos labdájának bemutatóján. A spanyol válogatottal egyszeres világbajnok és kétszeres Európa bajnok, az FC Barcelonával négyszeres BL-győztes és nyolcszoros spanyol bajnok középpályásnak mindaddig csendben kellett maradnia, amíg nem hallja meg egy olyan játékos nevét, aki érzése szerint a posztján jobb volt nála.

Xavinak bedobták többek között Arda Güler, Pedri, Pablo Barrios, Federico Valverde, Enzo Fernández, Jude Bellingham, Kevin De Bruyne, Andrea Pirlo és Steven Gerrard nevét is, de csak egyszer, Zinédine Zidane említésekor szólalt meg, elismerve, hogy a francia még nála is jobb középpályás volt.

Xavi when asked "Stay quiet until we mention a better midfielder than you."
byu/mynamestartswithCa insoccer

 

