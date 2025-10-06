Vb 2026: Xavi szerint Zidane jobb volt nála

Érdekes kvízjátékot játszottak Xavi Hernándezzel az amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű világbajnokság hivatalos labdájának bemutatóján. A spanyol válogatottal egyszeres világbajnok és kétszeres Európa bajnok, az FC Barcelonával négyszeres BL-győztes és nyolcszoros spanyol bajnok középpályásnak mindaddig csendben kellett maradnia, amíg nem hallja meg egy olyan játékos nevét, aki érzése szerint a posztján jobb volt nála.

Xavinak bedobták többek között Arda Güler, Pedri, Pablo Barrios, Federico Valverde, Enzo Fernández, Jude Bellingham, Kevin De Bruyne, Andrea Pirlo és Steven Gerrard nevét is, de csak egyszer, Zinédine Zidane említésekor szólalt meg, elismerve, hogy a francia még nála is jobb középpályás volt.