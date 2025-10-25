„Így nem lehet versenyt nyerni" – a mexikói pénteken leggyorsabb Verstappen kicsit sem elégedett

A címvédő Max Verstappen hiába zárta az élen a Mexikóvárosi Nagydíj nyitó napját úgy, hogy mindössze egyetlen szabadedzésen vett részt, a holland egyáltalán nem látja úgy, hogy folytathatja a remek sorozatát. Az elmúlt négy futamon három győzelmet arató, és az austini sprinthétvégéről maximális pontszámmal távozó holland pilóta hosszú idő után most először érzi úgy, hogy komoly bajban lehet vasárnap.

Az egy körön erős Red Bull tempója ugyanis jelentősen visszaesett a versenyszimuláció során: a közepesen futó pilótánál valamelyest a Mercedes is jobb tempót diktált, miközben közel azonos szinten volt a Ferrarival. A lágyakat választó McLaren eközben nemegyszer egy másodperccel is gyorsabb volt nála. Ilyen előzmények után Verstappent egyáltalán nem nyugtatta meg, hogy egy körön másfél tizeddel előzte meg Charles Leclerc-t, miközben a McLaren-pilóták közül Lando Norrisnak 251 ezredet, Oscar Piastrinak pedig több mint 8 tizedet adott.

„Rövid etapon sikerült jó kört összetenni a lágy gumin, de minden más egészen rossz volt. A közepesen már nem ment olyan jól egy körön, és az igazán nagy problémát a hosszabb etapok jelentik, amin nagyon szenvedtünk. Természetesen ez eléggé aggasztó a verseny szempontjából. Nem igazán tudom, mi állhat a háttérben. Az egyensúly még nem is volt rossz, egyszerűen nem volt tapadásom, és ez az, ami aggályokat kelt. Amint folyamatosan körözni kezdesz, túlmelegszenek a gumik, és mi sehol sem vagyunk. Ezt nehéz lesz kijavítani, meglátjuk, mire megyünk.”

„Így nem lehet versenyt nyerni. Lehetsz gyors egy körön, de ha egyáltalán nincs tempód versenyen, akkor nagyon nehéz lesz. Jobb lenne, ha futamon lennék gyors, míg egy körön kevésbé” – tette hozzá a négyszeres világbajnok, aki továbbfejlesztett padlólemezt is kapott a hétvégére, és már csak 40 pont a lemaradása az egyéni összetettben azt követően, hogy négy Grand Prix alatt 64 pontot dolgozott le a hátrányából. Az, hogy a hosszú etapon mutatott tempó mennyire lesz problémás a futam szempontjából, egyelőre kérdéses, mivel a pálya gyors ütemben javul, így ez könnyen javíthat a Red Bull problémáján.

E tekintetben nem is olyan meglepő, hogy maga a McLaren sem volt túl magabiztos a mexikóvárosi péntek végén, Norris ugyanis hiába volt ezúttal is gyorsabb házon belül, és diktált sokkal erősebb tempót a versenyszimuláció során, a brit és a csapattársa, Piastri is lágy abroncson futotta a hosszabb etapokat, így a gumielőny mellett jobban ki is ütközhetett a tapadáskülönbség a poros nyomvonalon. „Olyan, mintha a feje tetejére állt volna az autó egyensúlya. Ugyanaz a helyzet, mint az előző versenyhétvégéken. Pillanatnyilag szenvedünk egy körön. Keményen dolgozunk rajta, megpróbálunk mindent, amit csak lehet, meglátjuk, hogy mire jutunk.”

„Mindenesetre úgy érzem, jó irányba haladunk. Valójában elég gyorsan elkaptam a fonalat, és egészen meglepett, hogy már az első gyors köröm is jól sikerült, majd a következő próbálkozás alkalmával sikerült még előrébb lépnem. Úgy éreztem, gyorsan megtaláltam a határokat, de ez vissza is tartott minket. Nem azt mondom ezzel, hogy rossz nap volt, de általában véve nagyon jók szoktunk lenni pénteken, és a többiek felzárkóznak ránk, míg most alapból hátrányban kezdtünk, így határozottan lesz min dolgozunk.”

A bajnoki éllovas Piastri számára még rosszabbul alakult a péntek, az ausztrál ugyanis hiába vett részt mindkét szabadedzésen, nem igazán találta meg a ritmust, és több mint 8 tizedmásodperc lemaradással a tizenkettedik pozícióban végzett. „Rendben volt. Igen, a lágy gumin futott gyors köröm elég átlagosan sikerült, szóval egyáltalán nem lepett meg a köridő. Sok mindent kipróbáltunk, ezeken most végig fogunk menni, és meglátjuk, mi működött, és mi nem, de összességében nézve oké volt. Meglátjuk, min tudunk javítani, és megpróbáljuk kiegyensúlyozottabbá tenni a dolgokat, ez a legfontosabb.”

Noha a Ferrari egy évvel ezelőtt győzelmet aratott, ráadásul mindezt kettős dobogó keretein belül érte el Mexikóvárosban, Leclerc már a csütörtöki sajtónapon kijelentette, hogy nem lát sok esélyt az ismétlésre. Az előző versenyhétvégén a pódiumra visszaálló monacói ennek ellenére jó formában kezdett a helyszínen, a nyitányon az élen zárt, majd a folytatásban másodikként végzett, ráadásul a csapattársa, Lewis Hamilton is ott volt a top 5-ben.

Hiába az ígéretes eredmény, mindez nem változtatott Leclerc érzésein, szerinte egy körön, és hosszú távon is hátrányban vannak. „Pozitív kezdés volt, de még mindig lépéshátrányban vagyunk a Red Bullhoz képest egy körön, míg a McLaren különösen magasabb üzemanyagszint mellett van előttünk. Nincs semmi meglepő ebben, előzetesen is arra számítottunk, hogy ez a csapat lesz a legerősebb. Egészen jó köröket mentem, elég jól éreztem magam a kocsiban, így remélem, sikerül erre építkeznünk, még jobb teljesítményt hívhatunk elő.”

„A versenyszimuláció során talán picivel jobbak voltunk a Red Bullnál, de a McLaren külön ligában volt. Nem tudom, pontosan mi történt, bízom benne, hogy csak kevés volt az üzemanyag, de nem tudom, nagyon erősnek tűnt. Jelenleg nem tartom reálisnak azt, hogy a futamon felvehetjük vele a harcot, de igyekszünk változtatásokat eszközölni annak érdekében, hogy közelebb férkőzzünk” – magyarázta Leclerc.

Pozitívan nyilatkozott a nap végén Hamilton is, aki csak a második gyakorláson ült autóba, hiszen a nyitányon Antonio Fuoco foglalta el a helyét. „Meglep, hogy viszonylag közel vagyunk azok után, hogy mennyire nem éreztem nagyszerűnek a helyzetet. Valahányszor megérkezel ide, a tengerszint feletti magasság miatt mindannyian nagy leszorítóerővel megyünk, de ezt valójában kevesebbnek érzed, mint Monzában. Csúszkálsz, próbálsz tapadást találni, de nincs meg. Rengeteget csúszkáltunk, az egyensúly elég nyitott, sok munka vár még ránk, hogy meglássuk, hogyan találhatnánk jobb egyensúlyt.”

„Határozottan nem szeretnék azzal versenyezni, ami most áll a rendelkezésünkre, a hosszú etapon mutatott egyensúly nem volt katasztrofális, de ennél többre van szükség a gumiktól. Tudom, hogy ennél több van az autóban” – tette hozzá a hétszeres világbajnok.

MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ, AZ 1. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:18.380 átlag: 197.683 km/ó 29 kör 2. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:18.487 0.107 mp h. 35 3. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:18.760 0.38 27 4. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:18.784 0.404 31 5. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:18.916 0.536 28 6. Arvid Lindblad svéd, brit Red Bull-Honda 1:18.997 0.617 26 7. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:19.038 0.658 29 8. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:19.090 0.71 29 9. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:19.331 0.951 28 10. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:19.384 1.004 33 11. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:19.409 1.029 32 12. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:19.472 1.092 26 13. Pato O'Ward ír McLaren-Mercedes 1:19.680 1.3 30 14. Frederik Vesti dán Mercedes 1:19.689 1.309 32 15. Paul Aron észt Alpine-Renault 1:19.862 1.482 29 16. Hirakava Rjo japán Haas-Ferrari 1:20.073 1.693 27 17. Ivasza Ajumu japán Racing Bulls-Honda 1:20.153 1.773 29 18. Luke Browning brit Williams-Mercedes 1:20.310 1.93 31 19. Jak Crawford amerikai Aston Martin-Mercedes 1:20.371 1.991 29 20. Antonio Fuoco olasz Ferrari 1:20.854 2.474 29

MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ, A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:17.392 átlag: 200.206 km/ó 34 kör 2. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:17.545 0.153 mp h. 32 3. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:17.566 0.174 27 4. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:17.643 0.251 31 5. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:17.692 0.3 30 6. George Russell brit Mercedes 1:17.829 0.437 33 7. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:17.883 0.491 31 8. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:17.938 0.546 29 9. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:17.939 0.547 34 10. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:17.954 0.562 30 11. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:18.218 0.826 32 12. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:18.232 0.84 31 13. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:18.266 0.874 31 14. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:18.281 0.889 30 15. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:18.323 0.931 30 16. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:18.348 0.956 29 17. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:18.442 1.05 34 18. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:18.721 1.329 31 19. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:18.855 1.463 31 20. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:19.194 1.802 30