Nemzeti Sportrádió

„Így nem lehet versenyt nyerni" – a mexikói pénteken leggyorsabb Verstappen kicsit sem elégedett

H. L.H. L.
Vágólapra másolva!
2025.10.25. 14:56
Megtörik Verstrappen remek sorozata Mexikóban? (Fotó: AFP)
Címkék
F1 Mexikóvárosi Nagydíj Charles Leclerc Max Verstappen Formula–1 Lewis Hamilton Lando Norris Oscar Piastri
Max Verstappen bizonyult a leggyorsabbnak a Formula–1-es Mexikóvárosi Nagydíj nyitó napján, de egyelőre elég bizonytalan a folytatást illetően, hiszen érzése szerint a Red Bullnak egyáltalán nem volt meg a tempója a hosszabb etapokon. A McLarent eközben pont az egykörös teljesítménye aggasztja, így érdekes lesz látni, a két csapat közeledik-e egymáshoz a két területen a folytatásban. Az első edzésen még leggyorsabb Ferrari jól kezdett, de úgy érzi, egyelőre lépéshátrányban van a riválisokkal szemben.

A címvédő Max Verstappen hiába zárta az élen a Mexikóvárosi Nagydíj nyitó napját úgy, hogy mindössze egyetlen szabadedzésen vett részt, a holland egyáltalán nem látja úgy, hogy folytathatja a remek sorozatát. Az elmúlt négy futamon három győzelmet arató, és az austini sprinthétvégéről maximális pontszámmal távozó holland pilóta hosszú idő után most először érzi úgy, hogy komoly bajban lehet vasárnap. 

Az egy körön erős Red Bull tempója ugyanis jelentősen visszaesett a versenyszimuláció során: a közepesen futó pilótánál valamelyest a Mercedes is jobb tempót diktált, miközben közel azonos szinten volt a Ferrarival. A lágyakat választó McLaren eközben nemegyszer egy másodperccel is gyorsabb volt nála. Ilyen előzmények után Verstappent egyáltalán nem nyugtatta meg, hogy egy körön másfél tizeddel előzte meg Charles Leclerc-t, miközben a McLaren-pilóták közül Lando Norrisnak 251 ezredet, Oscar Piastrinak pedig több mint 8 tizedet adott. 

Rövid etapon sikerült jó kört összetenni a lágy gumin, de minden más egészen rossz volt. A közepesen már nem ment olyan jól egy körön, és az igazán nagy problémát a hosszabb etapok jelentik, amin nagyon szenvedtünk. Természetesen ez eléggé aggasztó a verseny szempontjából. Nem igazán tudom, mi állhat a háttérben. Az egyensúly még nem is volt rossz, egyszerűen nem volt tapadásom, és ez az, ami aggályokat kelt. Amint folyamatosan körözni kezdesz, túlmelegszenek a gumik, és mi sehol sem vagyunk. Ezt nehéz lesz kijavítani, meglátjuk, mire megyünk.” 

„Így nem lehet versenyt nyerni. Lehetsz gyors egy körön, de ha egyáltalán nincs tempód versenyen, akkor nagyon nehéz lesz. Jobb lenne, ha futamon lennék gyors, míg egy körön kevésbé” – tette hozzá a négyszeres világbajnok, aki továbbfejlesztett padlólemezt is kapott a hétvégére, és már csak 40 pont a lemaradása az egyéni összetettben azt követően, hogy négy Grand Prix alatt 64 pontot dolgozott le a hátrányából. Az, hogy a hosszú etapon mutatott tempó mennyire lesz problémás a futam szempontjából, egyelőre kérdéses, mivel a pálya gyors ütemben javul, így ez könnyen javíthat a Red Bull problémáján. 

E tekintetben nem is olyan meglepő, hogy maga a McLaren sem volt túl magabiztos a mexikóvárosi péntek végén, Norris ugyanis hiába volt ezúttal is gyorsabb házon belül, és diktált sokkal erősebb tempót a versenyszimuláció során, a brit és a csapattársa, Piastri is lágy abroncson futotta a hosszabb etapokat, így a gumielőny mellett jobban ki is ütközhetett a tapadáskülönbség a poros nyomvonalon. „Olyan, mintha a feje tetejére állt volna az autó egyensúlya. Ugyanaz a helyzet, mint az előző versenyhétvégéken. Pillanatnyilag szenvedünk egy körön. Keményen dolgozunk rajta, megpróbálunk mindent, amit csak lehet, meglátjuk, hogy mire jutunk.”

„Mindenesetre úgy érzem, jó irányba haladunk. Valójában elég gyorsan elkaptam a fonalat, és egészen meglepett, hogy már az első gyors köröm is jól sikerült, majd a következő próbálkozás alkalmával sikerült még előrébb lépnem. Úgy éreztem, gyorsan megtaláltam a határokat, de ez vissza is tartott minket. Nem azt mondom ezzel, hogy rossz nap volt, de általában véve nagyon jók szoktunk lenni pénteken, és a többiek felzárkóznak ránk, míg most alapból hátrányban kezdtünk, így határozottan lesz min dolgozunk.”

A bajnoki éllovas Piastri számára még rosszabbul alakult a péntek, az ausztrál ugyanis hiába vett részt mindkét szabadedzésen, nem igazán találta meg a ritmust, és több mint 8 tizedmásodperc lemaradással a tizenkettedik pozícióban végzett. „Rendben volt. Igen, a lágy gumin futott gyors köröm elég átlagosan sikerült, szóval egyáltalán nem lepett meg a köridő. Sok mindent kipróbáltunk, ezeken most végig fogunk menni, és meglátjuk, mi működött, és mi nem, de összességében nézve oké volt. Meglátjuk, min tudunk javítani, és megpróbáljuk kiegyensúlyozottabbá tenni a dolgokat, ez a legfontosabb.”

Noha a Ferrari egy évvel ezelőtt győzelmet aratott, ráadásul mindezt kettős dobogó keretein belül érte el Mexikóvárosban, Leclerc már a csütörtöki sajtónapon kijelentette, hogy nem lát sok esélyt az ismétlésre. Az előző versenyhétvégén a pódiumra visszaálló monacói ennek ellenére jó formában kezdett a helyszínen, a nyitányon az élen zárt, majd a folytatásban másodikként végzett, ráadásul a csapattársa, Lewis Hamilton is ott volt a top 5-ben. 

Hiába az ígéretes eredmény, mindez nem változtatott Leclerc érzésein, szerinte egy körön, és hosszú távon is hátrányban vannak. „Pozitív kezdés volt, de még mindig lépéshátrányban vagyunk a Red Bullhoz képest egy körön, míg a McLaren különösen magasabb üzemanyagszint mellett van előttünk. Nincs semmi meglepő ebben, előzetesen is arra számítottunk, hogy ez a csapat lesz a legerősebb. Egészen jó köröket mentem, elég jól éreztem magam a kocsiban, így remélem, sikerül erre építkeznünk, még jobb teljesítményt hívhatunk elő.”

„A versenyszimuláció során talán picivel jobbak voltunk a Red Bullnál, de a McLaren külön ligában volt. Nem tudom, pontosan mi történt, bízom benne, hogy csak kevés volt az üzemanyag, de nem tudom, nagyon erősnek tűnt. Jelenleg nem tartom reálisnak azt, hogy a futamon felvehetjük vele a harcot, de igyekszünk változtatásokat eszközölni annak érdekében, hogy közelebb férkőzzünk” – magyarázta Leclerc.

Pozitívan nyilatkozott a nap végén Hamilton is, aki csak a második gyakorláson ült autóba, hiszen a nyitányon Antonio Fuoco foglalta el a helyét. „Meglep, hogy viszonylag közel vagyunk azok után, hogy mennyire nem éreztem nagyszerűnek a helyzetet. Valahányszor megérkezel ide, a tengerszint feletti magasság miatt mindannyian nagy leszorítóerővel megyünk, de ezt valójában kevesebbnek érzed, mint Monzában. Csúszkálsz, próbálsz tapadást találni, de nincs meg. Rengeteget csúszkáltunk, az egyensúly elég nyitott, sok munka vár még ránk, hogy meglássuk, hogyan találhatnánk jobb egyensúlyt.”

„Határozottan nem szeretnék azzal versenyezni, ami most áll a rendelkezésünkre, a hosszú etapon mutatott egyensúly nem volt katasztrofális, de ennél többre van szükség a gumiktól. Tudom, hogy ennél több van az autóban” – tette hozzá a hétszeres világbajnok. 

MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ, AZ 1. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE

1.Charles LeclercmonacóiFerrari1:18.380átlag: 197.683 km/ó29 kör
2.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes1:18.487

0.107 mp h.

35
3.Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari1:18.760

0.38

27
4.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:18.784

0.404

31
5.Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari1:18.916

0.536

28
6.Arvid Lindbladsvéd, britRed Bull-Honda1:18.997

0.617

26
7.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:19.038

0.658

29
8.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda1:19.090

0.71

29
9.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault1:19.331

0.951

28
10.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:19.384

1.004

33
11.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda1:19.409

1.029

32
12.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes1:19.472

1.092

26
13.Pato O'WardírMcLaren-Mercedes1:19.680

1.3

30
14.Frederik VestidánMercedes1:19.689

1.309

32
15.Paul AronésztAlpine-Renault1:19.862

1.482

29
16.Hirakava RjojapánHaas-Ferrari1:20.073

1.693

27
17.Ivasza AjumujapánRacing Bulls-Honda1:20.153

1.773

29
18.Luke BrowningbritWilliams-Mercedes1:20.310

1.93

31
19.Jak CrawfordamerikaiAston Martin-Mercedes1:20.371

1.991

29
20.Antonio FuocoolaszFerrari1:20.854

2.474

29

MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ, A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE

1.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda1:17.392átlag: 200.206 km/ó34 kör
2.Charles LeclercmonacóiFerrari1:17.545

0.153 mp h.

32
3.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes1:17.566

0.174

27
4.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:17.643

0.251

31
5.Lewis HamiltonbritFerrari1:17.692

0.3

30
6.George RussellbritMercedes1:17.829

0.437

33
7.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda1:17.883

0.491

31
8.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes1:17.938

0.546

29
9.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:17.939

0.547

34
10.Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes1:17.954

0.562

30
11.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda1:18.218

0.826

32
12.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:18.232

0.84

31
13.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:18.266

0.874

31
14.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda1:18.281

0.889

30
15.Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari1:18.323

0.931

30
16.Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari1:18.348

0.956

29
17.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:18.442

1.05

34
18.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault1:18.721

1.329

31
19.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:18.855

1.463

31
20.Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault1:19.194

1.802

30
5. MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ
OKTÓBER 24., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:18.380
2. szabadedzés1. Verstappen 1:17.392
OKTÓBER 25., SZOMBAT
3. szabadedzés19.30–20.30
Időmérő23.00–00.00
OKTÓBER 26., VASÁRNAP
A verseny (71 kör, 305.584 km) rajtja21.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulonovember 9., 18.00
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 22., 5.00
Katari Nagydíj, Loszaílnovember 30., 17.00

 

 

F1 Mexikóvárosi Nagydíj Charles Leclerc Max Verstappen Formula–1 Lewis Hamilton Lando Norris Oscar Piastri
Legfrissebb hírek

Verstappen vette át a vezetést Leclerc előtt, Piastri a top 10-en kívül a második mexikói edzésen

F1
15 órája

Leclerc a leggyorsabb; Lindblad azonnal Cunoda előtt a mexikói nyitányon

F1
19 órája

Verstappen folytatja a remek sorozatát, vagy a McLaren visszavág Mexikóban?

F1
2025.10.23. 15:23

Eljön a pillanat, amikor a McLarennek be kell állnia az egyik versenyzője mögé a vb-harcban?

F1
2025.10.20. 13:23

A Red Bull Norrist szerette volna hátráltatni, büntetést kapott az austini verseny után

F1
2025.10.20. 11:52

Nemzetközi sajtóvisszhang: Verstappen nem hagyta magát lefékezni az amerikai hőségben

F1
2025.10.20. 10:21

A tökéletes hétvégét teljesítő Verstappen úgy érzi, van esélye a címvédésre

F1
2025.10.19. 23:57

Verstappen magabiztos győzelmet aratott Austinban; zárul az olló a bajnokságban

F1
2025.10.19. 22:39
Ezek is érdekelhetik