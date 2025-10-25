Nemzeti Sportrádió

Nagy György maradt az Európai Sportlövők Szövetségének alelnöke

2025.10.25. 14:14
Fotó: FB/Laszlo Sinka
Nagy György MSSZ sportlövészet
Újraválasztották az Európai Sportlövő Szövetség (ESC) alelnökének Nagy Györgyöt a szervezet jereváni közgyűlésén.

A magyar szövetség (MSSZ) – amelynek Nagy György az elnöke – szombati tájékoztatása szerint az ESC elnöke az orosz-német kettős állampolgárságú Alexander Ratner maradt.

Az eseményen döntöttek a 2028-as olimpiai kvalifikációs 10 méteres Európa-bajnokság helyszínéről is, amelyet Győr nyert el, így 2004, 2016, 2018 és 2024 után immár ötödik alkalommal rendezheti meg a kontinensviadalt.

„Komoly versenyben nagy sikereket értünk el. Nagy Györgyöt a legtöbb szavazattal választották újra az ESC alelnökének, ami hatalmas sportdiplomáciai teljesítmény. A 2028-as Eb-pályázatunk pedig nagy fölénnyel előzte meg a spanyolt” – mondta Sinka László, a magyar szövetség főtitkára.

Hozzátette, az ESC vezetése átnyújtott egy elismerést az MSSZ-nek az elmúlt négy év remek Európa-bajnoki rendezéseiért, amiben a korosztályos kontinensviadalok is benne vannak.

