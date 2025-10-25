Ökölvívás: Nagy Viktória és Varga Vivien is ezüstérmes az U15-ös Eb-n

Szombaton két magyar leány bokszoló is az Európa-bajnoki címért szállba ringbe a montenegrói Budvában zajló U15-ös kontinensviadalon. A 44 kilósok döntőjében Nagy Viktória nagy csatában, pontozásos vereséget szenvedett az ukrán Veronyika Holubtól, így ezüstérmesként zárt. Az 52 kilósok fináléjában Varga Vivien szintén pontozással kikapott ki az ugyancsak ukrán Jeva Kubanyovától, ezzel ő is a második helyen zárt.

A magyar küldöttség két ezüst- és három bronzéremmel végzett az Eb-n.

(Kiemelt képen: Nagy Viktória (kékben) Forrás: MÖSZ)