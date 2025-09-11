Nemzeti Sportrádió

Visszavonult a világbajnok kapus

2025.09.11. 09:45
Mandandát több francia klub is hívta, de ő a visszavonulás mellett döntött (Fotó: Getty Images)
Steve Mandanda a L'Équipe-nek adott interjújában jelentette be, hogy bár több ajánlata is volt francia labdarúgócsapatoktól, mégis a pályafutása befejezése mellett döntött.

A 35-szörös válogatott Steve Mandanda az előző idényben a Rennes-ben védett, 18 bajnokin kapott lehetőséget, és a záró fordulóban becserélték a marseille-i meccsen, ott, ahol pályafutása legszebb időszakát töltötte, és 613-szor védett. Ez mindmáig klubrekord.

A kapus szerződése lejárt, és a L'Équipe-nek adott interjújában elárulta, hogy befejezi a pályafutását.

„Kellett egy kis idő, hogy ezt elfogadjam, de kimondhatom, hogy befejeztem a pályafutásomat” – mondta Mandanda, aki iránt sajtóhírek szerint a Le Havre, a Lorient, a Guingamp, a Brest és a Montpellier is érdeklődött.

A 40 éves Mandanda tagja volt a 2018-ban világbajnok francia válogatottnak, és abból a keretből ő a negyedik, aki visszavonult Blaise Matuidi, Adil Rami és Raphaël Varane után.

 

 

