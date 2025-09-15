Visszavonult a világbajnok francia védő – hivatalos

Korábban a L'Équipe értesülésére hivatkozva beszámoltunk róla, hogy Samuel Umtiti várhatóan befejezi pályafutását, s a játékos hétfőn megtette a bejelentést, szögre akasztja cipőjét.

„Intenzív, hullámhegyekkel és -völgyekkel teli pályafutás végén eljött a búcsú ideje. Mindent beleadtam, és semmit sem bánok. Szeretnék köszönetet mondani minden klubnak, elnöknek, edzőnek és játékosnak, akivel együtt dolgozhattam. Köszönöm, Lyon, Barcelona, Lille, Lecce és francia válogatott, valamint hálás vagyok minden szurkoló támogatásáért” – írta közösségi oldalán a 31 éves futballista.

A kameruni származású belső védő a Lyon utánpótlásában nevelkedett, ott lett felnőttjátékos, majd 2016-ban 25 millióért szerződtette a Barcelona, amellyel két bajnoki címet és három Király-kupát nyert. Folyamatosan térdsérülések hátráltatták (2018 és 2022 között mindössze 50 tétmérkőzésen lépett pályára), ezért kiszorult a Barcából, amely három évvel ezelőtt kölcsönadta a Leccének, majd 2023-ban a Lille-hez igazolt, de ott is csak 13 meccset játszott, a legutóbbi idényben már egy percet sem töltött a pályán.

A hátvéd a 2018-ban világbajnok francia válogatottnak alapembere volt – az elődöntőben ő szerezte a mérkőzés egyetlen gólját Belgium ellen –, a nemzeti csapatban összesen 31 alkalommal szerepelt, s négy találat fűződik a nevéhez.