31 évesen visszavonulhat a világbajnok labdarúgó – sajtóhír

2025.09.03. 11:31
Samuel Umtiti másfél éve nem lépett pályára (Fotó: Getty Images)
A L'Équipe értesülései szerint a francia labdarúgó-válogatott korábbi középső védője, Samuel Umtiti egy héten belül bejelentheti a visszavonulását.

Samuel Umtiti a 2018-ban világbajnok francia válogatottnak alapembere volt, az elődöntőben ő szerezte a mérkőzés egyetlen gólját Belgium ellen.

A középső védő válogatott pályafutása azonban az állandó térdsérülései miatt már 2019-ben befejeződött. Klubjaiban is egyre kevesebbet szerepelt, legutóbb 2024 januárjában a Lille-ben játszott egy Francia Kupa-mérkőzést. Szerződése 2025 nyarán járt le a francia klubnál, amely érthetően nem hosszabbította meg a megállapodást.

A L'Équipe szerint Samuel Umtitinek vannak ajánlatai Franciaországból, Olaszországból, a Közel-Keletről és az Egyesült Államokból is, de a lap úgy tudja, a még mindig csak 31 éves védő bejelentheti a visszavonulását. A hírek szerint Umtiti egy héten belül döntést hoz a jövőjéről.

A 31-szeres válogatott labdarúgó a Lyonnál, a Barcelonánál, a Leccénél és a Lille-nél futballozott klubszinten.

 

