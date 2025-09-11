Kerékpárbalesete után átesett a műtéten Luis Enrique

Sikeresen átesett a műtéten Luis Enrique, akinek kulcscsonttörése miatt volt szüksége operációra – közölte többek között a francia L'Équipe és a spanyol Estadio Deportivo.

Azt egyelőre nem tudni, hogy az 55 éves tréner mikor térhet vissza, jelenleg lábadozik, így a válogatott szünet utáni első, szerdai edzést Rafel Pol pályaedző tartotta, s várhatóan ez a következő napokban sem lesz másként. A sajtó azt valószínűsíti, hogy a vasárnapi, Lens elleni bajnokin és a jövő szerdai, Atalanta elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen sem irányíthatja a PSG-t a vezetőedző.

Mint beszámoltunk róla, a szakvezető múlt pénteken szenvedett kerékpárbalesetet Spanyolországban, kórházba került, és sürgősségi ellátásban részesült. A Paris Saint-Germain akkor beszámolt az esetről, s jobbulást kívánt az asztúriai edzőnek, azóta viszont nem közölte, mennyi kihagyás vár rá.