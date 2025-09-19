Nemzeti Sportrádió

Ligue1: egyetlen góllal nyert a Lyon az Angers ellen

2025.09.19. 22:52
Tanner Tessmann gólja (Fotó: AFP)
Ligue1 Angers Lyon
A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue1) 5. fordulójában a Lyon 1–0-ra legyőzte az Angers-t. A minden eldöntő találatot Tanner Tessmann szerezte.

 

FRANCIA LIGUE 1
5. FORDULÓ
Lyon–Angers 1–0 (Tessmann 65.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szombat
17.00: Nantes–Rennes
19.00: Brest–Nice
21.05: Lens–Lille
Vasárnap
15.00: Paris FC–Strasbourg
17.15: Auxerre–Toulouse
17.15: Le Havre–Lorient
17.15: Monaco–Metz
20.45: O. Marseille–Paris SG

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Paris SG4410–3+712
2. Lyon5417–3+412
3. Lille43113–5+810
4. Monaco4318–5+39
5. Strasbourg4315–3+29
6. Rennes42115–6–17
7. Marseille4229–4+56
8. Lens4225–506
9. Nice4225–506
10. Toulouse4227–8–16
11. Paris FC4227–9–26
12. Angers51223–4–15
13. Le Havre4135–7–23
14. Nantes4131–3–23
15. Auxerre4133–6–33
16. Lorient4135–12–73
17. Brest4135–10–51
18. Metz4133–8–51

 

 

