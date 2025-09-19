Ligue1: egyetlen góllal nyert a Lyon az Angers ellen

FRANCIA LIGUE 1
5. FORDULÓ
Lyon–Angers 1–0 (Tessmann 65.)
A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szombat
17.00: Nantes–Rennes
19.00: Brest–Nice
21.05: Lens–Lille
Vasárnap
15.00: Paris FC–Strasbourg
17.15: Auxerre–Toulouse
17.15: Le Havre–Lorient
17.15: Monaco–Metz
20.45: O. Marseille–Paris SG
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paris SG
|4
|4
|–
|–
|10–3
|+7
|12
|2. Lyon
|5
|4
|–
|1
|7–3
|+4
|12
|3. Lille
|4
|3
|1
|–
|13–5
|+8
|10
|4. Monaco
|4
|3
|–
|1
|8–5
|+3
|9
|5. Strasbourg
|4
|3
|–
|1
|5–3
|+2
|9
|6. Rennes
|4
|2
|1
|1
|5–6
|–1
|7
|7. Marseille
|4
|2
|–
|2
|9–4
|+5
|6
|8. Lens
|4
|2
|–
|2
|5–5
|0
|6
|9. Nice
|4
|2
|–
|2
|5–5
|0
|6
|10. Toulouse
|4
|2
|–
|2
|7–8
|–1
|6
|11. Paris FC
|4
|2
|–
|2
|7–9
|–2
|6
|12. Angers
|5
|1
|2
|2
|3–4
|–1
|5
|13. Le Havre
|4
|1
|–
|3
|5–7
|–2
|3
|14. Nantes
|4
|1
|–
|3
|1–3
|–2
|3
|15. Auxerre
|4
|1
|–
|3
|3–6
|–3
|3
|16. Lorient
|4
|1
|–
|3
|5–12
|–7
|3
|17. Brest
|4
|–
|1
|3
|5–10
|–5
|1
|18. Metz
|4
|–
|1
|3
|3–8
|–5
|1