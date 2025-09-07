A PSG vezetőedzője után két kulcsjátékos is megsérült

A francia klub honlapja szerint a csatár Dembélé combhajlító izma sérült meg, ezért körülbelül hat hétig nem futballozhat. A szélső Désiré Doué vádlisérülés miatt előreláthatólag négy hétig nem játszhat.

Mindkét támadójátékos a francia válogatott pénteki mérkőzésén, az Ukrajna elleni világbajnoki selejtezőn sérült meg. Douét a szünetben Dembélé váltotta, de a 81. percben ő is lesántikált a pályáról.

Dembélé az idei Aranylabda egyik esélyese, aki kulcsszerepet játszott a PSG triplázásában, vagyis a BL-győzelemben, valamint a bajnokság és a Francia Kupa megnyerésében. Az előző idényben 53 mérkőzésen 35 gólt szerzett és 16 gólpasszt adott.

Csapata legközelebb egy hét múlva lép pályára, amikor az RC Lenst fogadja a bajnokságban, majd három nappal később az Atalantával játszik a BL alapszakaszában.

Luis Enrique, a PSG vezetőedzője a héten kórházba került, mivel eltörte a kulcscsontját kerékpározás közben.