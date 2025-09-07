Nemzeti Sportrádió

A PSG vezetőedzője után két kulcsjátékos is megsérült

Vágólapra másolva!
2025.09.07. 13:59
null
Ousmane Dembélé és Désiré Doué is megsérült (Fotó: Getty Images)
Címkék
Ousmane Dembélé Désiré Doué francia labdarúgás PSG francia labdarúgó-válogatott
Ousmane Dembélé és Désiré Doué játékára sérülés miatt hetekig nem számíthat a Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint-Germain labdarúgócsapata.

A francia klub honlapja szerint a csatár Dembélé combhajlító izma sérült meg, ezért körülbelül hat hétig nem futballozhat. A szélső Désiré Doué vádlisérülés miatt előreláthatólag négy hétig nem játszhat.

Mindkét támadójátékos a francia válogatott pénteki mérkőzésén, az Ukrajna elleni világbajnoki selejtezőn sérült meg. Douét a szünetben Dembélé váltotta, de a 81. percben ő is lesántikált a pályáról.

Dembélé az idei Aranylabda egyik esélyese, aki kulcsszerepet játszott a PSG triplázásában, vagyis a BL-győzelemben, valamint a bajnokság és a Francia Kupa megnyerésében. Az előző idényben 53 mérkőzésen 35 gólt szerzett és 16 gólpasszt adott.

Csapata legközelebb egy hét múlva lép pályára, amikor az RC Lenst fogadja a bajnokságban, majd három nappal később az Atalantával játszik a BL alapszakaszában.

Luis Enrique, a PSG vezetőedzője a héten kórházba került, mivel eltörte a kulcscsontját kerékpározás közben.

 

Ousmane Dembélé Désiré Doué francia labdarúgás PSG francia labdarúgó-válogatott
Legfrissebb hírek

Kerékpárbalesetet szenvedett, kórházba került Luis Enrique

Francia labdarúgás
Tegnap, 10:54

A kihagyott büntető is belefért, a PSG begyűjtötte otthon a három pontot

Francia labdarúgás
2025.08.22. 22:49

Egy megpattanó lövés döntött, a PSG csak üggyel-bajjal tudott nyerni Nantes-ban

Francia labdarúgás
2025.08.17. 22:46

A városi rivalizálás helyett inkább a jószomszédi viszony a Paris FC célja 

Francia labdarúgás
2025.08.16. 12:43

Donnarumma csak a pénz miatt távozik? Szerintünk nem!

Francia labdarúgás
2025.08.14. 10:00

Marquinhos: Veszélyes, ha magadra húzod a PSG-t

Bajnokok Ligája
2025.08.14. 07:34

A hajrában kétgólos hátrányból felállt, majd tizenegyespárbaj után megnyerte az európai Szuperkupát a PSG

Bajnokok Ligája
2025.08.13. 23:10

A BL-döntőben kezdő PSG három helyen frissült – kezdőcsapatok az Európai Szuperkupa-meccsre

Minden más foci
2025.08.13. 20:08
Ezek is érdekelhetik