Nemzeti Sportrádió

De Zerbi is kiállt a nyilvánosság elé, és elmondta a véleményét Rabiot balhéjáról

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.08.22. 16:03
null
Roberto De Zerbi (Fotó: Getty Images)
Címkék
francia foci Olympique Marseille Roberto De Zerbi Adrien Rabiot
Először szólalt meg a nagy nyilvánosság előtt Roberto De Zerbi, a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Ligue 1) szereplő Olympique Marseille vezetőedzője az Adrien Rabiot–Jonathan Rowe öltözői balhéról. Mint ismert: az OM két játékosa a múlt heti, Rennes elleni vereség után összeverekedett, aminek az lett a vége, hogy mindketten átadólistára kerültek. Az olasz szakember pénteken Rabiot oldaláról vizsgálta meg az esetet.

Mint azt délelőtt már megírtuk, a balhéban érintett Adrien Rabiot édesanyja is elmondta a véleményét az incidensről, és cseppet sem festett jó képet a Marseille vezetőinek viselkedéséről. Vehemens mondandójának lényege az volt: a futballban mindenki hazudik, az OM elnöke és sportigazgatója nem érti a szakmáját, a fiát pedig ártatlanul akarják meghurcolni.

Francia labdarúgás
7 órája

„A futballban mindenki hazudik” – édesanyja vette védelmébe az öltözőben verekedő Rabiot-t

A tapasztalt francia középpályást a történtek után átadólistára tette az Olympique Marseille.

Roberto De Zerbi vezetőedző a Marseille szombati, Paris FC elleni mérkőzése előtt beszélt a roppant kényes ügy következményeiről: „Egy munkahelyen ha két alkalmazott úgy veszik össze, mint egy angol kocsmában, akkor két megoldás van: az egyik a felfüggesztés, a másik az elbocsátás” – ítélte meg az olasz szakember, megerősítve azt is, hogy a vétkes francia középpályás többet már nem fogja viselni a Marseille mezét. 

„Úgy is viselkedhettem volna, mintha mit sem láttam volna... – folytatta az OM vezetőedzője. – De nem fogom feladni a méltóságomat, mert még nem veszítettem el a bajnokságot. Nem fogom prostituáltként kiárusítani magam egy játékosnak. Mindig támogatni fogom a klubot. Valóban, nem törtek ki fogak, de ehhez hasonló verekedést korábban még sosem láttam.”

Rabiot édesanyjának a reakcióját sem hagyta szó nélkül De Zerbi: „Rabiot környezetében hamis állítások keringenek. Az édesanyja két dolgot elfelejt: úgy döntöttem, hogy csapatkapitánnyá teszem Marseille-ben. És egy év alatt több figyelmet és szeretetet adtam a fiának, mint a sajátomnak. Férfiként nagyra értékelem őt.”

„Ahogy mondani szokás, a bátorságod a pályán kell megmutatnod, nem pedig a csapattársak között. Senki ne gondolja magáról, hogy erősebb a klubnál” – szögezte le a Marseille vezetőedzője.

 

francia foci Olympique Marseille Roberto De Zerbi Adrien Rabiot
Legfrissebb hírek

„A futballban mindenki hazudik” – édesanyja vette védelmébe az öltözőben verekedő Rabiot-t

Francia labdarúgás
7 órája

Az ETO elleni meccs előtt távozott a Rapid Wien egyik legjobbja – hivatalos

Francia labdarúgás
2025.08.20. 21:51

Összeverekedtek meccs után, kitenné Rabiot-ékat a Marseille

Francia labdarúgás
2025.08.19. 19:58

Hiába focizta le az emberelőnyben játszó OM a Rennes-t, kikapott a Ligue 1 nyitányán

Francia labdarúgás
2025.08.15. 22:57

LIGUE 1 2025–2026 – MENETREND, EREDMÉNYEK, TABELLA

Francia labdarúgás
2025.08.15. 13:33

Novak Djokovics francia másodosztályban szereplő futballklub részvényese lett

Francia labdarúgás
2025.08.02. 08:52

Egy év Ázsia után Aubameyang visszatért a Marseille-be

Francia labdarúgás
2025.07.31. 18:26

Felkészülés: nem bírt harmadosztályú ellenfelével a Tottenham, kikapott a Bilbao

Minden más foci
2025.07.26. 23:27
Ezek is érdekelhetik