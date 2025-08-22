De Zerbi is kiállt a nyilvánosság elé, és elmondta a véleményét Rabiot balhéjáról

Roberto De Zerbi vezetőedző a Marseille szombati, Paris FC elleni mérkőzése előtt beszélt a roppant kényes ügy következményeiről: „Egy munkahelyen ha két alkalmazott úgy veszik össze, mint egy angol kocsmában, akkor két megoldás van: az egyik a felfüggesztés, a másik az elbocsátás” – ítélte meg az olasz szakember, megerősítve azt is, hogy a vétkes francia középpályás többet már nem fogja viselni a Marseille mezét.

„Úgy is viselkedhettem volna, mintha mit sem láttam volna... – folytatta az OM vezetőedzője. – De nem fogom feladni a méltóságomat, mert még nem veszítettem el a bajnokságot. Nem fogom prostituáltként kiárusítani magam egy játékosnak. Mindig támogatni fogom a klubot. Valóban, nem törtek ki fogak, de ehhez hasonló verekedést korábban még sosem láttam.”

Rabiot édesanyjának a reakcióját sem hagyta szó nélkül De Zerbi: „Rabiot környezetében hamis állítások keringenek. Az édesanyja két dolgot elfelejt: úgy döntöttem, hogy csapatkapitánnyá teszem Marseille-ben. És egy év alatt több figyelmet és szeretetet adtam a fiának, mint a sajátomnak. Férfiként nagyra értékelem őt.”

„Ahogy mondani szokás, a bátorságod a pályán kell megmutatnod, nem pedig a csapattársak között. Senki ne gondolja magáról, hogy erősebb a klubnál” – szögezte le a Marseille vezetőedzője.