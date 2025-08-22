„A futballban mindenki hazudik” – édesanyja vette védelmébe az öltözőben verekedő Rabiot-t

Az Olympique Marseille 1–0-s vereséget szenvedett a Rennes otthonában Ligue 1 múlt heti nyitó fordulójában. A találkozó után nagy balhé pattant ki az OM öltözőjében: a kezdeti szóváltás után ugyanis összeverekedett egymással a csapat két játékosa, Adrien Rabiot és Jonathan Rowe. Az esetnek másnap lett meg a következménye, amikor is a klub hivatalos közleményben jelezte, hogy a történtek nem elfogadhatók, és emiatt mindkét játékos átadólistára kerül.

A francia válogatottal világbajnoki döntőt is megjáró Rabiot édesanyja, Véronique az RTL-nek adott interjújában súlyos kritikákat fogalmazott meg és egyértelműen kiállt a fia mellett: „Nem rúghatják ki a csapatból egy öltözőbeli vita miatt. A futballban mindenki hazudik, ezt mindenki tudja. Természetes, hogy most is hazudnak. A futballban minden csak a pénzen múlik. Hogyan lehet egyáltalán elképzelni, hogy történik egy hihetetlenül erőszakos szóváltás, és senki sem avatkozik közbe? Senki nem ment kórházba, senki nem sérült meg. Nem volt törött orr vagy felrepedt ajak, nem voltak öltések sem. Szóval nem értem és nem hiszem el az egészet” – fogalmazott az édesanya.

Véronique Rabiot meglehetősen hosszasan taglalta a történteket, és a klub elnökéről és a sportigazgatójáról sem feledkezett meg mondandójában: „Egy ilyen hirtelen döntés bajba sodorja a csapatot és destabilizálja a keretet. Őszintén szólva szerintem Pablo Longoria elnök és Mehdi Benatia sportigazgató túl nagy mellényt viselnek. Nem hiszem, hogy alkalmasak lennének a feladatra. Nincs meg bennük a szükséges profil ehhez a munkához, felemészti őket a büszkeség és a túlzott egoizmus. Képtelenek irányítani az érzelmeiket.”

„Gyanítom, hogy a vezetőség ezt a vitát használja fel arra, hogy eltüntesse Adrient a keretből – folytatta fia védelmében az édesanya. – Ez kristálytiszta. Pedig azt hittem, hogy a PSG-vel már túl vagyunk a legrosszabbon. Nos, tévedtem. A Rabiot család azonban sohasem adja fel, és nem bánja meg a döntéseit. Nem akartam, hogy a fiam a Marseille-be szerződjön, ő volt az, aki meggyőzött. Amikor Benatia először felhívott, azt mondtam neki, hogy ha rajtam múlik, akkor a fiam nem igazol ahhoz a klubhoz. Nagyon sajnálom a szurkolókat, mert láttam, mennyire értékelik a fiam jelenlétét Marseille-ben. Sohasem gondoltam volna, hogy ilyesmi megtörténhet; megértem a csalódottságukat és az értetlenségüket is. De semmi komoly nem történt, az igazság teljesen más.”