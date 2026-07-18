Davor Suker beszólt a bronzmeccs kapitányainak

Ha valaki, akkor az 1998-as vb gólkirálya, a horvátokkal bronzérmes korábbi kiváló csatára, Davor Suker joggal reagálhat arra, hogy a bronzmeccs résztvevő csapatainak két szövetségi kapitánya, Didier Deschamps és Thomas Tuchel is úgy nyilatkozott, ezt a meccset le sem akarják igazán játszani.

„A gazdagok nem akarnak játszani, amikor veszítenek. Csendesen tiszteljék a világbajnokság résztvevőit, és fogadják el, hogy a világ nem csak az övék. Bármelyik fél is győz este, biztos vagyok benne, hogy ha a csapat tagjai néhány évvel idősebben előveszik a bronzérmet, kellemes emlékeik lesznek a medáliáról” – fogalmazott a visszavonulása után a Horvát Labdarúgó-szövetség elnöki posztját 2012 és 2021 között betöltő legendás támadó.