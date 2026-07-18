Nemzeti Sportrádió

Davor Suker beszólt a bronzmeccs kapitányainak

R. P.R. P.
2026.07.18. 22:06
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vb 2026 Franciaország Davor Suker

Ha valaki, akkor az 1998-as vb gólkirálya, a horvátokkal bronzérmes korábbi kiváló csatára, Davor Suker joggal reagálhat arra, hogy a bronzmeccs résztvevő csapatainak két szövetségi kapitánya, Didier Deschamps és Thomas Tuchel is úgy nyilatkozott, ezt a meccset le sem akarják igazán játszani.

„A gazdagok nem akarnak játszani, amikor veszítenek. Csendesen tiszteljék a világbajnokság résztvevőit, és fogadják el, hogy a világ nem csak az övék. Bármelyik fél is győz este, biztos vagyok benne, hogy ha a csapat tagjai néhány évvel idősebben előveszik a bronzérmet, kellemes emlékeik lesznek a medáliáról” – fogalmazott a visszavonulása után a Horvát Labdarúgó-szövetség elnöki posztját 2012 és 2021 között betöltő legendás támadó.

 

vb 2026 Franciaország Davor Suker
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