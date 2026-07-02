Videó: Balogun gólt szerzett, majd LeBron James ikonikus mozdulatával ünnepelt

Az Egyesült Államok az első félidőben vezetést szerzett az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokságon már háromgólos Folarin Balogunk találatával. A később kiállított amerikai támadósztár LeBron James ikonikus mozdulatával ünnepelt, a kosárlegenda pedig válaszolt is rá a közösségi médiában.

FOLARIN BALOGUN GÓLJA BOSZNIA-HERCEGOVINA ELLEN – majd az ikonikus LeBron James ünneplés és a kosárlegenda válasza: „Micsoda gól a fiatal királytól!” WE ARE ALL WITNESSES.@balogun @KingJames pic.twitter.com/mk9CH8qkdk — FOX Sports (@FOXSports) July 2, 2026 LFG!!!!!! THE 🤫 HAS 🛬 at the World Cup! Helluva goal there Young 🤴🏾! 🫡. GO 🇺🇸 https://t.co/8wb2t2F6oq — LeBron James (@KingJames) July 2, 2026