Nemzeti Sportrádió

Videó: Balogun gólt szerzett, majd LeBron James ikonikus mozdulatával ünnepelt

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.07.02. 03:47
Fotó: Getty Images
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Az Egyesült Államok az első félidőben vezetést szerzett az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokságon már háromgólos Folarin Balogunk találatával. A később kiállított amerikai támadósztár LeBron James ikonikus mozdulatával ünnepelt, a kosárlegenda pedig válaszolt is rá a közösségi médiában.

 

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VIDEÓ foci vb 2026 vb 2026 vb-hírfolyam Lebron James Folarin Balogun
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