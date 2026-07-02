Videó: Balogun gólt szerzett, majd LeBron James ikonikus mozdulatával ünnepelt
Az Egyesült Államok az első félidőben vezetést szerzett az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokságon már háromgólos Folarin Balogunk találatával. A később kiállított amerikai támadósztár LeBron James ikonikus mozdulatával ünnepelt, a kosárlegenda pedig válaszolt is rá a közösségi médiában.
FOLARIN BALOGUN GÓLJA BOSZNIA-HERCEGOVINA ELLEN – majd az ikonikus LeBron James ünneplés és a kosárlegenda válasza: „Micsoda gól a fiatal királytól!”
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