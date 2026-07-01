Vb 2026: kolumbiai születésű csatár a sztár a mexikói válogatottban

Még gólt sem kapott a részben hazai rendezésű labdarúgó-világbajnokságon a mexikói válogatott, amely szerda hajnalban Ecuadort győzte le 2–0-ra az egyenes kieséses szakasz első fordulójában. A mérkőzés legjobbjának megválasztott Julián Quinones már háromgólos a tornán – a továbbjutást követően elsősorban büszkeségének adott hangot, hogy a mexikói csapatban játszhat és megköszönte a bizalmat, amit kapott a szövetségtől és a játékostársaktól.

„Soha nem adtam fel az álmom, hogy részese lehessek a mostani a dicsőségnek, amellyel történelmet írtunk” – utalt arra a kolumbiai Magüí Payánban született játékos, hogy a mexikói válogatott negyven év után nyert újra mérkőzést a kieséses szakaszban. Bár jelenleg a szaúdi Al-Kvadszia légiósa, és 33 találattal gólkirály volt a májusban befejeződött idényben, kamaszkora óta Mexikóban futballozott, ezért sem győzte dicsérni honfitársait.

„Annak ellenére, hogy néhányan a keretből nem Európában játszunk, nem jelenti azt, hogy gyengébb képességűek lennénk, és ezt be is bizonyítottuk” – tette hozzá 29 éves Quinones.

Az „El Tri” az Ecuador felett aratott diadal előtt a csoportkörben a Dél-Afrikát 2–0-ra, a dél-koreai csapatot 1–0-ra, míg a cseheket 3–0-ra győzte le – Javier Aguirre szövetségi kapitány elsősorban a csapat és a szurkolók közötti erős kapcsolatban látja a siker titkát.

„A kapcsolat a szurkolókkal a hajtóerőnk. Voltak már nagyszerű győzelmeim, de egyik sem olyan, mint amikor otthon, saját néped előtt nyersz” – emelte ki Aguirre, aki a 2002-es és a 2010-es világbajnokságon is irányította már Mexikót, a hazai rendezésű torna azonban merőben eltér a többitől, mivel kedden is teljesen megtelt a mexikóvárosi Azték Stadion, vagyis 80 824 szurkoló előtt rendezték az összecsapást.

A mexikói válogatott vasárnap, közép-európai idő szerint 2 órakor az Anglia–Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzés győztesével játszik a nyolcaddöntőben.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

Mexikó–Ecuador 2–0 (2–0)

Mexikóváros, Azték Stadion, 80 824 néző. Vezette: Vincic (szlovén)

MEXIKÓ: Rangel – J. Sánchez, C. Montés, J. Vásquez, Gallardo – Mora (B. Gutiérrez, 59.), Lira, Romo (O. Vargas, 73.) – Alvarado (Reyes, 80.), R. Jiménez (S. Giménez, 73.), Quinones (Pineda, 80.). Szövetségi kapitány: Javier Aguirre

ECUADOR: Galíndez – Franco (Medina, a szünetben), Ordonez (Preciado, a szünetben), Pacho, Hincapié – Yeboah (J. Caicedo, 79.), M. Caicedo, Vite, Angulo (Paez, 79.) – Plata, E. Valencia (K. Rodríguez, 59.). Szövetségi kapitány: Sebastián Beccacece

Gólszerző: Quinones (22.), R. Jiménez (31.)

Kiállítva: Hincapié (90+5.)