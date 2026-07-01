Vb 2026: jobban fogy a sör, mint a víz; 300 ezer virslis kiflit is eladtak

Miután az Egyesült Államok az egyik társházigazda, a szotyi és tökmag helyett a hot dog az egyik legkelendőbb a büfékben, na és persze a sör is elengedhetetlen kelléke a szurkolásnak. A hivatalos árusítóhelyeken eddig háromszázezer virslis kiflit adtak el, továbbá 2.8 millió korsó sört, ami jócskán lekörözi az egymillió eladott palackos vizet. Az ételek népszerűsége egyébként országonként változik, Kanadában állítólag a sör és a chips, Mexikóban pedig a pizza fogy leginkább a lelátón.