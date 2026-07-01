Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: jobban fogy a sör, mint a víz; 300 ezer virslis kiflit is eladtak

S. Á.S. Á.
2026.07.01. 10:18
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A nagy melegben szívesebben isznak sört a szurkolók a vb-n, mint vizet (Fotó: Getty Images)
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A hot dog mellett jól fogy a sör a labdarúgó-világbajnokságon! A FIFA hét eleji statisztikája szerint az első tizenhét napon összesen 4 644 549 szurkoló látta a helyszínen a három országban rendezett világbajnokság mérkőzéseit, amelyeken természetesen a focis menü is népszerű.

 

 Miután az Egyesült Államok az egyik társházigazda, a szotyi és tökmag helyett a hot dog az egyik legkelendőbb a büfékben, na és persze a sör is elengedhetetlen kelléke a szurkolásnak. A hivatalos árusítóhelyeken eddig háromszázezer virslis kiflit adtak el, továbbá 2.8 millió korsó sört, ami jócskán lekörözi az egymillió eladott palackos vizet. Az ételek népszerűsége egyébként országonként változik, Kanadában állítólag a sör és a chips, Mexikóban pedig a pizza fogy leginkább a lelátón.     

 

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